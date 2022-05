Le marché des équipements de soins intensifs portables devrait atteindre 14857,85 millions USD d’ici 2028 – GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, F. Hoffmann-La Roche

L’augmentation de la population gériatrique nécessitant une assistance médicale est apparue comme le principal facteur de l’augmentation de la valeur marchande de l’équipement portable de soins intensifs . Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de soins intensifs portables affichera un TCAC d’environ 9,81 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande actuelle, qui est de 7027,82 millions USD, montera en flèche jusqu’à 14857,85 millions USD d’ici 2028.

Le rapport d’activité du marché des équipements de soins intensifs portables est une solution ultime pour une prise de décision judicieuse et une gestion supérieure des biens et services. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont commencé à adopter une solution de rapport d’étude de marché. Ce rapport sur le marché vous aidera à coup sûr dans votre cheminement vers la croissance et le succès de votre entreprise. Il étudie les opportunités croissantes dans l’industrie et les facteurs d’influence connexes qui sont précieux pour les entreprises. Pour préparer un rapport de premier ordre sur le marché des équipements de soins intensifs portables et le rendre d’excellente qualité, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et de technologies de pointe est utilisé, ce qui présente une excellente expérience pour les lecteurs ou les utilisateurs finaux.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Portable-Critical-Care-Equipments-Market

Marché mondial des équipements de soins intensifs portables

La préférence croissante des patients pour obtenir un traitement médical en interne a conduit à des équipements de soins intensifs portables. L’équipement de soins intensifs portable est pratique à manipuler, mobile et agit comme un actif à long terme. Les acteurs du marché ont saisi l’opportunité et ont introduit des équipements de soins intensifs portables pour économiser d’énormes sommes qu’il ou elle dépensera dans un hôpital. Ceux-ci fournissent divers services de surveillance et de diagnostic aux patients ainsi qu’aux prestataires de soins de santé.

L’augmentation du nombre de patients souffrant de maladies aiguës ou chroniques a entraîné une augmentation de la demande d’équipements de soins intensifs portables. En outre, l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde a créé des opportunités de croissance lucratives pour le marché des équipements de soins intensifs portables. Le nombre croissant d’accidents a contribué à l’augmentation significative du taux de croissance du marché. La récente épidémie de coronavirus a entraîné une augmentation de la demande d’équipements de soins intensifs portables via des plateformes de commerce électronique. La préférence croissante pour l’assistance médicale à domicile est un autre déterminant de la croissance.

Cependant, le coût élevé de cet équipement couplé à un coût de maintenance élevé s’avérera être un retardateur de croissance. De plus, un niveau de connaissances et d’expertise est requis pour manipuler l’équipement que tout le monde ne possède pas.

Le rapport sur le marché de cet équipement portable de soins intensifs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de soins intensifs portables, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En juin 2017, Koninklijke Philips NV a annoncé le lancement d’une exposition innovante d’équipements de surveillance des patients et de soins intensifs grâce à l’aide de « IntelliSafari » qui a été lancé à Ahmedabad, en Inde. Cette fourgonnette présentera les établissements de santé des villes de niveau 2 et 3 avec les dernières technologies disponibles sur le marché.

En avril 2017, Ventec Life Systems a annoncé qu’elle avait reçu l’autorisation 510(k) de la FDA américaine pour « VOCSN », son appareil portable de survie qui fournit des thérapies telles que la ventilation, l’oxygène, la toux, l’aspiration et la nébulisation. Cette autorisation aidera à fournir ce produit innovant à divers patients dans le besoin.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-portable-critical-care-equipments-market

Étendue du marché et taille du marché des équipements de soins intensifs portables mondiaux

Le marché des équipements portables de soins intensifs est segmenté en fonction du type, du patient, de l’application et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des équipements portables de soins intensifs est segmenté en dispositifs d’imagerie diagnostique et de surveillance. L’imagerie diagnostique est en outre sous-segmentée en rayons X, ultrasons et endoscopes. Les dispositifs de surveillance sont également divisés en surveillance cardiaque, surveillance neurologique, surveillance respiratoire, surveillance fœtale et néonatale, surveillance des signes vitaux et système de surveillance hémodynamique. La surveillance cardiaque est en outre sous-segmentée en moniteurs Holter, système ECG au repos, moniteurs ECG d’effort, systèmes de surveillance des événements et systèmes de gestion ECG. La surveillance neurologique est également divisée en moniteurs EEG, machines EMG, moniteurs ICP, machines MEG et oxymètres cérébraux. La surveillance respiratoire peut également être disséquée en capnographes, spiromètres et débitmètres de pointe.

Sur la base du patient, le marché est segmenté en adulte, gériatrique, pédiatrique et nouveau-né.

Le marché peut également être segmenté en fonction des applications en neurologie, cardiologie , chirurgie respiratoire et autres.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs, distributeurs et détaillants.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de soins intensifs portables

Le marché des équipements de soins intensifs portables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, patient, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements portables de soins intensifs sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil , Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en raison de la prévalence d’une infrastructure de soins de santé de bonne qualité et de l’amélioration des compétences en recherche et développement pour fournir le meilleur équipement portable de soins intensifs. L’Asie-Pacifique, en revanche, prospérera au cours de la période de prévision en obtenant le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation de la population gériatrique ayant besoin d’une assistance médicale associée à l’amélioration des infrastructures de santé.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de soins intensifs portables fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Portable-Critical-Care-Equipments-Market

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements portables de soins intensifs sont Medtronic, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Koninklijke Philips NV, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Ventec Life Systems, Abbott., Integra LifeSciences Corporation., Smiths Medical, B. Braun Melsungen. AG, VYAIRE, Nox Medical, OMRON Corporation, BPL Medical Technologies 2021., Briggs Healthcare, NIHON KOHDEN CORPORATION., Skanray Technologies Pvt. Ltd, CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD., Carestream Health., MinXray, Inc. et Animas LLC, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Certaines des questions clés auxquelles ce rapport répond:

● Un aperçu détaillé de ce marché aide à fournir aux clients et aux entreprises des stratégies d’élaboration.

● Les facteurs influents qui font prospérer la demande et les contraintes du marché.

● Quelle est la concentration du marché ? Est-il fragmenté ou très concentré ?

● Quelles tendances, défis et barrières auront un impact sur le développement et le dimensionnement de ce marché ?

● Analyse SWOT de chaque acteur clé mentionné ainsi que son profil d’entreprise à l’aide du mécanisme d’outil des cinq forces de Porter pour compléter le même.

● Quelle dynamique de croissance ou accélération du marché porte au cours de la période de prévision ?

Principaux rapports DBMR sur les soins de santé :

https://www.marketwatch.com/press-release/real-time-polymerase-chain-reaction-technology-market-size-sharetrends-analysis-top-manufacturers-shares-growth-opportunities-statistics-forecast-2022- 05-12?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/ligature-clips-market-outlook-growth-by-top-companies-regions-types-applications-drivers-trends-forecasts-2022-05-12?mod= search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/cnv-choroidal-neovascularization-market-industrial-trends-key-manufacturers-regional-analysis-growth-potential-and-opportunities-2022-05-12?mod= search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/surgical-simulator-market-size-growth-demands-revenue-top-leading-company-analysis-developing-technologies-regional-overview-and-forecast-2022- 05-12?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/sterile-filtration-market-global-industry-future-growth-latest-technology-new-demands-business-challenges-opportunities-industry-trends-key-players- et-analyse-des-revenus-2022-05-12?mod=search_headline

À propos de nous:

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau inégalé de résilience et d’approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge Market Research fournit des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et lance un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail – corporatesales@databridgemarketresearch.com

https://www.marketwatch.com/press-release/europe-digital-therapeutic-dtx-market-share-growth-size-opportunities-trends-regional-overview-leading-company-analysis-and-covid-19- analyse-d’impact-jusqu’au-05-04-2028?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/north-america-skin-tightening-market-by-product-type-treatment-type-application-and-is-grow-at-a-cagr-of- 115-by-2028-2022-04-29?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/arthroscopy-devices-market-is-grow-at-a-cagr-of-93-and-is-expected-to-reach-usd-1135-billion- par-2029-2022-04-29?mod=search_headline

https://www.marketwatch.com/press-release/europe-molecular-spectroscopy-market-by-technology-size-share-trends-growth-and-will-exhibit-a-cagr-of-around-710- par-2029-2022-04-29?mod=search_headline