Le marché des équipements de soins intensifs enregistre un TCAC de 7,80 % et atteindra 9,07 milliards USD d’ici 2029

Rapport de recherche sur le marché mondial des équipements de soins intensifs , les meilleures opportunités du marché sont mises en évidence ainsi que les informations bien organisées pour favoriser la croissance du marché. Les perspectives de l’industrie, les facteurs de succès critiques, la dynamique de l’industrie, la définition du marché, les moteurs et les contraintes, la segmentation du marché, l’analyse de la chaîne de valeur, les développements clés, les perspectives des applications et de la technologie, l’analyse au niveau régional ou national et le paysage concurrentiel sont les éléments clés couverts dans ce rapport. Le rapport crédible Global Critical Care Equipment Market contient des données historiques ainsi que des prévisions futures et une analyse détaillée du marché aux niveaux mondial et régional.

L’équipement de soins intensifs comprend une large gamme d’équipements utilisés pour les soins intensifs des patients. Le marché mondial des équipements de soins intensifs était évalué à 4,76 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,07 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les soins intensifs sont prodigués aux patients dans les centres de traumatologie ou les unités de soins intensifs, qui font face à des conditions potentiellement mortelles. Ces patients ont besoin d’une surveillance constante ainsi que de soins complets. Les principaux équipements de soins intensifs utilisés dans les unités de soins intensifs sont, entre autres, les équipements de gestion de la douleur, les équipements de réanimation d’urgence et les équipements de surveillance des patients.

Les soins intensifs font référence aux soins spécialisés prodigués aux patients confrontés à des conditions potentiellement mortelles. Ce type de soins est donné aux patients qui ont besoin d’une surveillance constante et d’une prise en charge globale. L’augmentation des maladies cardiovasculaires accélère la croissance du marché des équipements de soins intensifs.

Portée du marché mondial des équipements de soins intensifs et taille du marché

Le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en fonction du type de produit, du type de surveillance, du patient, de l’application, de l’utilisateur final, du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Moniteurs patients

Appareils d’apnée du sommeil

Défibrillateur

Appareil d’anesthésie

Ventilateurs

Pompe à perfusion

Réchauffeur de sang

En fonction du type de produit, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en moniteurs patient, dispositifs d’apnée du sommeil, défibrillateur, appareil d’anesthésie, ventilateurs , pompe à perfusion et réchauffeur de sang.

Surveillance

Surveillance hémodynamique

Surveillance des signes vitaux

Surveillance neurologique

Surveillance de la fonction cérébrale

Sur la base des types de surveillance, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en surveillance hémodynamique, surveillance des signes vitaux, surveillance neurologique et surveillance des fonctions cérébrales.

Patient

Adulte

Gériatrique

Pédiatrique

Nouveau-nés

Basé sur le patient, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en adultes, gériatriques, pédiatriques et nouveau-nés.

Application

Chirurgies

Angioplastie coronarienne

Fibrillation auriculaire

Syndrome coronarien aigu

Pulmonaire

Embolie

Thrombose veineuse profonde

Hémodialyse

Sur la base des applications, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en chirurgies, angioplastie coronarienne, fibrillation auriculaire, syndrome coronarien aigu, pulmonaire, embolie et thrombose veineuse profonde, hémodialyse.

Utilisateur final

Hôpitaux

Centres de chirurgie ambulatoire

Cliniques

Paramètres de soins à domicile

Centre de traumatologie

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, cliniques, établissements de soins à domicile et centre de traumatologie.

Canal de distribution

Appels d’offres directs

Distributeur

Offre

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de soins intensifs est segmenté en appels d’offres directs, distributeur et appel d’offres.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de soins intensifs sont Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), General Electric (États-Unis), Integra Life Sciences Corporation (États-Unis), Edwards Lifesciences Corporation (États-Unis), Getinge AB (Suède), HEYER Medical AG (Allemagne), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), Drägerwerk AG and Co. KGaA (Allemagne), Medtronic (Irlande), Fresenius SE and Co. KGaA (Allemagne), Smiths Medical, Inc. (États-Unis), NIHON KOHDEN CORPORATION . (Japon), MAQUET Holding BV and Co. KG (Allemagne), Aeonmed (Chine), Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. (Chine), Asahi Kasei Corporation. (Japon), Fisher and Paykel Healthcare Limited (Nouvelle-Zélande), Löwenstein Medical UK Ltd. (Royaume-Uni), Hamilton Medical (Suisse), Baxter (États-Unis) entre autres.

Contraintes/Défis

D’autre part, le coût plus élevé des équipements de soins intensifs devrait entraver la croissance du marché. En outre, la présence de fabricants d’équipements de soins intensifs moins chers devrait défier le marché des équipements de soins intensifs au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des équipements de soins intensifs fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de soins intensifs, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de soins intensifs

Le COVID-19 a eu un impact sur le marché des équipements de soins intensifs. Une augmentation du nombre d’appels à l’aide de patients a été observée pendant la pandémie. Les appels à l’aide ont également augmenté depuis la zone rurale pendant la période de pandémie, car les zones rurales ont également beaucoup souffert pendant cette période. Ainsi, les services d’urgence des hôpitaux ont subi des revers tant dans la période initiale que dans les vagues suivantes.

Développement récent

Medtronic a augmenté la production de ses ventilateurs hautes performances de 40 % en avril 2020. La société s’associe à des tiers pour explorer d’autres mécanismes non traditionnels afin d’augmenter la production de ventilateurs.

