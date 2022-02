Le marché des équipements de soins intensifs devrait atteindre 47 171,42 millions USD à un TCAC de 9,5 % d’ici 2027

Un lit de soins intensifs est équipé et doté d’un personnel capable de fournir des soins de niveau soins intensifs et fournit une ventilation mécanique ainsi qu’une surveillance invasive. Selon le National Center for Biotechnology Information, en mai 2020, le Canada étant au plus fort de l’épidémie de COVID-19, le besoin de lits de soins intensifs a dépassé à un niveau significatif, même avec 40 % d’auto-isolement. Le nombre de lits de soins intensifs existants dans chaque région variait de 0,63 à 1,85 pour 10 000 personnes. En supposant qu’un taux d’occupation actuel de 80 % soit estimé, les lits de soins intensifs inoccupés disponibles pour les patients atteints de COVID-19 varieraient dans la région de 0,13 à 0,37 pour 10 000 personnes.

Le nombre croissant de lits de soins intensifs dans les pays à forte prévalence de COVID-19 et la demande croissante de ventilateurs pour la gestion efficace des patients COVID-19 critiques stimulent la croissance du marché des équipements de soins intensifs . Cependant, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique due à la propagation rapide du COVID-19 peut entraver la croissance du marché. De plus, les innovations technologiques dans les équipements de soins intensifs offrent des opportunités importantes pour la croissance du marché mondial des équipements de soins intensifs.

Ici, nous avons répertorié les principales entreprises du marché des équipements de soins intensifs – General Electric Company, Medtronic, B. Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., Koninklijke Philips NV, Getinge AB, Hamilton Medical, Löwenstein Medical UK Ltd., Dragerwerk AG & Co. KGaA, Nihon Kohden Corporation, Fisher & Paykel Healthcare Limited., Shenzhen Mindray Biomedical Electronics Co., Ltd, BPL (BPL Medical Technologies), Trivitron Healthcare, Skanray Technologies Pvt Ltd et Asahi Kasei Corporation

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme les gouvernements de différentes régions ont déjà annoncé le verrouillage total et l’arrêt temporaire des industries, le processus de production global en est affecté négativement ; ainsi, entraver le marché global des équipements de soins intensifs dans le monde. Ce rapport sur le « marché des équipements de soins intensifs » fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2027, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

