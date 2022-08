Le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis par type de service, type d’équipement, technologie et application devrait être évalué à 162,08 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le « marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis », comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les avancées technologiques dans les industries connexes. Le rapport d’activité de l’équipement de séchage et de durcissement du cannabis donne un aperçu de l’industrie de l’équipement de séchage et de durcissement du cannabis, qui a pris de l’ampleur au cours des dernières années. Un rapport de marché utilise une série d’étapes pour collecter, enregistrer, analyser et interpréter les données du marché afin de rendre le rapport complet. Il fournit également un aperçu de l’industrie qui peut intéresser les investisseurs potentiels, les grandes entreprises et les utilisateurs quotidiens qui peuvent s’impliquer dans la prochaine grande opportunité ou se faciliter un peu la vie. Le rapport sur les équipements de séchage et de durcissement du cannabis de classe mondiale comprend une liste des principaux concurrents,

L’étude de marché sur les équipements de séchage et de durcissement du cannabis fournit des informations clés sur l’industrie des équipements de séchage et de durcissement du cannabis, y compris des faits et chiffres très utiles et importants, des avis d’experts et les derniers développements mondiaux. Le rapport contient un chapitre et des profils sur le marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis et toutes ses sociétés associées, qui fournit des données précieuses concernant ses perspectives en termes de finances, de portefeuille de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. De plus, ce rapport traite de l’objectif de valider les informations recueillies par le biais de recherches internes ou primaires. Le rapport sur le marché des équipements fiables de séchage et de durcissement du cannabis fournit aux organisations des données et des informations générées grâce à des méthodes de recherche solides.

À l’avenir, le marché mondial des équipements de séchage et d’affinage du cannabis devrait croître rapidement, principalement dans les pays émergents. La popularité croissante du cannabis médical est la principale raison de la croissance du marché des équipements de séchage et de curing du cannabis. Les composés du cannabis sont utilisés pour traiter une variété de maladies et de troubles médicaux. La marijuana médicale est la même que la marijuana récréative, mais seulement prescrite pour des raisons médicales.

La taille du marché des équipements de séchage et de séchage du cannabis était évaluée à un million de dollars en 2021 et atteindra 162,08 millions de dollars d’ici 2029, avec un TCAC prévu de 10,20 % entre 2022 et 2029, selon une analyse de Data Bridge Market Research. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis

chauffeur

De plus en plus de pays légalisent la marijuana à des fins médicales et récréatives

L’industrie en plein essor de la production de cannabis stimule la demande d’équipements de séchage et d’affinage. Une tendance majeure de l’industrie sur le marché des équipements de séchage et de traitement du cannabis est l’augmentation des dépenses de R&D pour le développement d’équipements.

Légalisation généralisée de la marijuana

La demande mondiale de cannabis devrait augmenter, entraînant de nouvelles perspectives économiques et des investissements dans la construction d’installations de culture et de biens d’équipement pour le séchage et le séchage du cannabis. Avec la demande croissante de chanvre de haute qualité et solide, la demande d’équipements technologiquement améliorés pouvant accélérer le processus de séchage devrait augmenter.

La consommation de marijuana médicale en hausse

La popularité croissante de la culture du cannabis est susceptible d’augmenter la demande pour ces appareils, qui utilisent plusieurs technologies. De plus, la demande croissante des consommateurs pour du cannabis de qualité supérieure à faible teneur en eau, moins odorant et plus riche en ingrédients actifs soutiendra l’expansion du marché.

Chance

La légalisation de la marijuana à des fins récréatives, l’augmentation de la consommation de marijuana et la demande croissante de produits comestibles à base de marijuana ont toutes contribué à la forte demande d’équipement de séchage et de séchage au Canada. De plus, les producteurs de mauvaises herbes tels qu’Aurora Cannabis et Canopy Growth envisagent d’étendre leurs capacités de croissance, ce qui contribuera à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Contraintes/Défis

Le séchage et l’affinage du cannabis sont une étape importante après la récolte, car ils ont un impact important sur la saveur et la qualité globale de la récolte. En outre, le marché mondial des équipements de séchage et d’affinage du cannabis est stimulé par des méthodes de contrôle de qualité strictes lors de la culture du cannabis. Cependant, le coût de démarrage élevé des équipements de séchage et de séchage du cannabis pourrait freiner la croissance future du marché mondial.

Ce rapport sur le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques du marché. Pour plus d’informations sur le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis, contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Participants du marché couverts

Novembre Cann dry Systems, LLC (États-Unis), Darwin Chambers (États-Unis), Controlled Environments Limited (Canada), Autocure (États-Unis), YOFUMO TECHNOLOGIES (États-Unis), DHydra Technologies (Canada), EnWave Corporation (Canada), HARTER Dry Solutions ( Allemagne), PROTEIN SOLUTIONS GROUP (États-Unis), Tikun Olam (Israël), Canopy Growth Corporation (Canada), Aphria, Inc. (Canada), Organigram Holdings, Inc. (Canada), Aurora Cannabis Inc. (Canada) , The Cronos Group (Canada), Maricann Inc. (Canada), Tilray Brands Inc. (États-Unis)

Le rapport fournit des informations sur les mesures suivantes :

Pénétration du marché : Informations complètes sur le portefeuille de produits des principaux acteurs du marché des équipements de séchage et de traitement du cannabis. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : évaluation approfondie des stratégies de marché, des zones géographiques et des secteurs d’activité des principaux acteurs du marché. Développement des marchés : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché sur différents segments dans les régions. Diversification du marché : informations détaillées sur les nouveaux produits, les zones inexploitées, les développements récents et les investissements sur le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis.

Portée du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis

Le marché des équipements de séchage et de séchage du cannabis est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

médical

loisirs

produit

Pétrole

bourgeon

teinture

application

la douleur chronique

folie

cancer

autre

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Description détaillée des opérations de l’entreprise et des unités commerciales

Stratégie d’entreprise

Le résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Déroulement des événements clés liés à l’entreprise

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales implantations et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont issus des états financiers annuels publiés des entreprises de 5 ans.

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 3: Paysage du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis

Partie 4: Taille du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis

Partie 5: Segmentation du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

