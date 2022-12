Le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis devrait atteindre 162,08 millions USD avec un taux de croissance potentiel de 10,20% d’ici 2029, en analysant le marché par les tendances futures, la croissance de l’industrie et l’aperçu des applications

Le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis devrait atteindre 162,08 millions USD avec un taux de croissance potentiel de 10,20% d’ici 2029, en analysant le marché par les tendances futures, la croissance de l’industrie et l’aperçu des applications

Data Bridge Market Research publie les dernières études de marché sur les équipements de séchage et de durcissement du cannabis avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, des modèles de croissance, des tendances et des prévisions. L’analyse des études de marché et les estimations du rapport complet sur le marché des équipements de séchage et de durcissement du cannabis aident les entreprises à comprendre ce qui existe déjà sur le marché, ce que le marché attend, le contexte concurrentiel et les étapes à suivre pour surpasser les concurrents. Les efforts inlassables dans la méthodologie de recherche et l’application des meilleurs outils et techniques rendent ce rapport d’étude de marché exceptionnel. Le rapport est segmenté en plusieurs attributs, notamment les fabricants, la région, le type, l’application, l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les tendances émergentes, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente,

Selon Data Bridge Market Research, le marché des équipements de séchage et de curage du cannabis est évalué à 1 million USD en 2021 et atteindra 162,08 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 10,20% au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Le rapport organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Analyse de marché:

Le cannabis est une plante ayant plusieurs usages thérapeutiques, notamment le traitement de la douleur chronique, des nausées et de la perte d’appétit, ainsi que la perte de poids due aux maladies chroniques. La légalité de l’ouverture et de l’exploitation d’un dispensaire de marijuana médicale est un sujet complexe qui nécessite un examen attentif. Produire et vendre du cannabis dans un dispensaire est devenu une activité florissante, mais il y a quelques éléments à prendre en compte si vous décidez d’ouvrir votre propre dispensaire.

À l’avenir, le marché mondial des équipements de séchage et d’affinage du cannabis devrait croître rapidement, principalement dans les pays émergents. L’acceptation croissante du cannabis médical est le principal facteur de croissance du marché des équipements de séchage et d’affinage du cannabis. Les composés du cannabis sont utilisés pour traiter diverses maladies et affections médicales. La marijuana médicale est la même que la marijuana récréative, mais elle n’est prescrite que pour des raisons médicales.

Portée du marché mondial des équipements de séchage et de durcissement du cannabis

Le marché des équipements de séchage et de séchage du cannabis est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

taper

médical

décontractée

produit

Pétrole

bourgeon

teinture

application

la douleur chronique

folie

cancer

autre

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de séchage et de traitement du cannabis sont:

Cann Drying Systems, LLC (États-Unis)

Darwin Chambers (États-Unis)

Environnement Contrôlé Ltée (Canada)

Autocure (États-Unis)

YOFUMO TECHNOLOGIES (États-Unis)

Dhydra Technologies inc. (Canada)

EnWave Corporation (Canada)

Solutions de séchage HARTER (Allemagne)

Groupe de solutions protéiques (États-Unis)

Tikoun Olam (Israël)

Canopy Growth Corporation (Canada)

Aphria, Inc. (Canada)

Organigram Holdings, Inc. (Canada)

Aurora Cannabis Inc. (Canada)

Groupe Cronos (Canada)

Maricann Inc. (Canada)

Tilray Brands Inc. (États-Unis)

Chance

La légalisation de la marijuana à des fins récréatives, l’augmentation de la consommation de cannabis et la demande croissante de produits comestibles à base de cannabis ont toutes entraîné une forte demande d’équipement de séchage et d’affinage au Canada. De plus, les producteurs de mauvaises herbes tels qu’Aurora Cannabis et Canopy Growth envisagent d’étendre leurs capacités de culture, ce qui contribuera à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

Limites/Défis

Le séchage et l’affinage du cannabis sont une étape importante après la récolte car ils affectent grandement la saveur et la qualité globale de la récolte. De plus, des méthodes de contrôle de qualité strictes lors de la culture du cannabis orientent le marché mondial des équipements de séchage et d’affinage du cannabis. Cependant, le coût de démarrage élevé des équipements de séchage et de séchage du cannabis pourrait freiner la croissance future du marché mondial.

Informations clés liées à l’équipement de séchage et de traitement du cannabis incluses dans le rapport:

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certaines des principales entreprises de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Les tendances actuelles influencent la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche en stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des moteurs de croissance

Segments de récréation émergents et marchés régionaux

Une évaluation empirique de la courbe du marché

Étendue du marché passé, présent et probable en termes de valeur et de volume des prospects

