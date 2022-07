Le marché des équipements de réfrigération industrielle enregistrera une croissance fulgurante au cours de la période de prévision 2022-2030

La demande croissante d’aliments et de boissons emballés, associée à la croissance du secteur de l’hôtellerie, devrait stimuler la croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale au cours des six prochaines années. Les préférences de consommation alimentaire s’orientent de plus en plus vers des régimes alimentaires sains, ce qui augmente la demande d’aliments surgelés. Selon l’Academy of Nutrition & Dietetics, les fruits et légumes surgelés emprisonnent plus de nutriments que les frais consommés après quelques heures de cueillette. Cette tendance a entraîné une croissance accélérée de la croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale.

Le marché est également influencé positivement en raison de l’acceptation des réfrigérants naturels, d’une industrie des aliments transformés en pleine expansion et des efforts visant à atteindre l’efficacité énergétique dans les pays avancés. Un autre facteur important qui stimule la croissance de ce marché est l’énorme demande d’entreposage frigorifique de divers produits alimentaires et boissons. Dans l’industrie pharmaceutique, les initiatives de R&D liées à la fabrication de nouveaux médicaments nécessitent des équipements de réfrigération industrielle pour le stockage des échantillons. Cependant, la hausse des coûts du carburant devrait limiter la croissance des revenus du marché. Les fabricants d’équipements de réfrigération industrielle se concentrent sur la conception de produits respectueux de l’environnement qui ont une plus grande efficacité de refroidissement.

Le marché des systèmes de réfrigération industrielle devrait atteindre XX milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de XX par rapport à sa taille de marché estimée à XX milliards USD en 2021. La croissance est tirée par la transition en cours vers des systèmes de réfrigération à base de réfrigérants naturels et économes en énergie en raison de réglementations strictes et du renforcement de l’infrastructure de la chaîne du froid dans les pays en développement, en particulier dans l’APAC.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des systèmes de réfrigération industrielle en 2021, suivie de l’Europe et de l’APAC. Les États-Unis détenaient la plus grande part du marché nord-américain des systèmes de réfrigération industrielle en raison de la forte demande des entrepôts frigorifiques et des industries de transformation des aliments et des boissons. L’Amérique du Nord a la présence d’acteurs clés du marché qui exportent leurs systèmes de réfrigération vers les marchés d’utilisateurs finaux nationaux et internationaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de réfrigération commerciale sont United Technologies Corporation, Hussmann Corporation, AB Electrolux, Frigoglass SAIC, Dover Corporation, Daikin Industries Ltd., AHT Cooling Systems GmbH, Ali Group SpA, Illinois Tool Works Inc. et Johnson Control International PLC.