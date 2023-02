Le marché des équipements de réfrigération commerciale devrait croître de 6,10 % de 2022 à 2029 Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Lécithine et équipement de réfrigération commerciale Certains des principaux acteurs du rapport sur le marché des équipements de réfrigération commerciale sont: Emerson Electric Co., Carrier, National Refrigeration Company, Bharat Refrigerations Private Limited, Danfoss, GEA GroupAktiengesellschaft, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Daikin Industries, Ltd., Western Refrigeration Private Limited ,

Le marché des équipements de réfrigération commerciale devrait croître à un TCAC de 6,10 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 et devrait atteindre 60 milliards USD d’ici 2029 . Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des équipements de réfrigération commerciale fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. La sensibilisation croissante à la santé à travers le monde accélère la croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale.

La réfrigération commerciale fait référence aux processus qui impliquent l’élimination de l’excès de chaleur d’une source ou d’un matériau afin de maintenir une température inférieure à celle de son environnement. L’équipement utilisé dans le processus est utilisé pour conserver les aliments tels que les fruits, les légumes et la viande en maintenant une température spécifique.

La demande mondiale croissante d’aliments surgelés et transformés est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale. L’augmentation de la demande de réfrigération des aliments surgelés en raison de la croissance significative du commerce alimentaire international et de l’expansion rapide de l’industrie du tourisme et de l’hôtellerie a accéléré la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale et taille du marché

Le marché des équipements de réfrigération commerciale est segmenté en fonction du type, du type de réfrigérant, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre les segments de marché peut vous aider à analyser les points de croissance des marchés de niche et les stratégies de mise sur le marché, et à identifier les différences dans vos domaines d’application principaux et vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des équipements de réfrigération commerciale est segmenté en congélateurs à air pulsé, réfrigérateurs et congélateurs, réfrigération de transport, vitrines réfrigérées, réfrigération de boissons, distributeurs automatiques de crème glacée et distributeurs automatiques réfrigérés.

Sur la base du type de réfrigérant, le marché des équipements de réfrigération commerciale est segmenté en fluorocarbures, hydrocarbures et inorganiques.

Sur la base de l’application, le marché des équipements de réfrigération commerciale est segmenté en services alimentaires, distribution d’aliments et de boissons, vente au détail d’aliments et de boissons, etc.

Analyse au niveau national du marché des équipements de réfrigération commerciale

Le marché des équipements de réfrigération commerciale est analysé avec la taille du marché, les informations sur le volume par pays, type, type de réfrigérant, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, etc. en Europe, Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre du Sud Amérique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de réfrigération commerciale en raison de la maturité du secteur de la vente au détail aux États-Unis. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029, en raison de l’augmentation du revenu disponible total et de l’augmentation des dépenses dans la région.

Certains des principaux acteurs du rapport sur le marché des équipements de réfrigération commerciale sont:

Emerson Electric Co., Carrier, National Refrigeration Company, Bharat Refrigerations Private Limited, Danfoss, GEA GroupAktiengesellschaft, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Daikin Industries, Ltd., Western Refrigeration Private Limited , Johnson Controls, Bitzer SE, Advansor Mfg. Maye Co., Ltd ., Baltimore Aircoil Company, Inc., Commercial Refrigeration Inc., Hillphoenix, A Dover Company, Carnot Refrigeration, Rockwell Industries Limited, Beijer Ref AB, Green & Cool, Hussman Corporation, Henry Group Industries, Evapco, Inc. et système de refroidissement AHT etc.

