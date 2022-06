Le marché des équipements de réfrigération commerciale devrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale est estimé à 31,4 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 55,3 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 6,5% , de 2022 à 2030. est utilisé de manière excessive à mesure que l’importation et l’exportation d’aliments emballés augmentent. L’énorme croissance du trafic alimentaire international a également augmenté la demande d’aliments réfrigérés, congelés, de fruits de mer et d’aliments transformés. Grâce à l’innovation continue, le marché a connu des progrès rapides dans des technologies telles que les systèmes d’absorption d’ammoniac et la compression liquide-vapeur. L’efficacité énergétique de la réfrigération commerciale a considérablement augmenté au cours des cinq dernières années.

De plus, le besoin d’équipements de réfrigération n’a cessé d’augmenter dans l’industrie de la restauration. Les principaux fabricants mettent l’accent sur la R&D continue pour améliorer la conception et le contrôle de la température de leurs produits, entre autres développements, afin de se démarquer de leurs adversaires. L’exigence de réglementer et de surveiller correctement l’environnement d’une cuisine commerciale devrait offrir des perspectives rentables aux principaux acteurs de l’industrie dans un proche avenir.

Le marché des équipements de réfrigération commerciale se tourne probablement vers les systèmes à base de réfrigérants naturels (HCFC), en raison du potentiel d’importantes économies d’énergie et de l’exécution mondiale de lois strictes pour l’élimination progressive des composés appauvrissant la couche d’ozone tels que les hydrofluorocarbures (HFC) et les hydrochlorofluorocarbures (HCFC). ). La demande de systèmes en cascade NH3/CO2 devrait augmenter progressivement en raison des avantages qu’ils procurent aux installations de transformation des aliments et de distribution à basse température. De faibles coûts d’exploitation (car ils utilisent moins d’énergie par tonne de réfrigération que d’autres systèmes), des coûts d’investissement et de conformité moindres, une qualité alimentaire optimale et un débit accru ne sont que quelques-uns des avantages qui attirent une énorme clientèle, stimulant ainsi la croissance du marché.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale

Le coronavirus s’est rapidement propagé dans différents pays et régions et continue de se propager, affectant négativement la vie des gens et l’ensemble de la communauté. Elle est née d’une crise de santé humaine et est devenue une menace majeure pour le commerce, l’économie et la finance dans le monde. De plus, en raison de la pandémie de COVID-19, des entreprises de premier plan sont confrontées à des problèmes commerciaux liés aux épidémies de coronavirus, à la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et à une éventuelle baisse des dépenses de consommation.

Le COVID-19 a eu une influence économique significative sur un large éventail de secteurs financiers et industriels, notamment les voyages et le tourisme, la fabrication, la construction et l’aviation. Les secteurs d’utilisation finale des équipements de réfrigération commerciale ont connu une baisse de leur part de marché, en raison de leurs industries d’utilisation finale confrontées à des défis pendant la pandémie. Les hôtels, les restaurants et les boulangeries font partie des industries qui ont le plus souffert en raison des confinements et des couvre-feux rigoureux imposés dans la plupart des pays pour empêcher la propagation du coronavirus.

L’augmentation rapide des cas de coronavirus dans le monde a exigé la mise en place de mesures de confinement strictes, entraînant le ralentissement des unités de production et une réduction des expéditions d’équipements de réfrigération commerciale.

Dynamique du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale

Moteurs : Demande mondiale croissante d’aliments surgelés et transformés

Le secteur croissant de la transformation des aliments nécessite des équipements et des solutions pour produire, transformer et transporter des aliments à des milliards de ménages dans le monde, car il dessert une chaîne de valeur à multiples facettes, de l’agriculture à la logistique. Cette industrie se développe à mesure que la population mondiale a augmenté et que les habitudes alimentaires ont évolué, reflétant des revenus plus élevés et une tendance vers les produits à valeur ajoutée. L’évolution des habitudes de consommation alimentaire de la population urbaine fait grimper la demande mondiale de fruits et légumes frais et transformés. La hausse des revenus disponibles dans les économies émergentes a accru la demande de fruits et légumes frais et transformés. Les produits alimentaires surgelés sont devenus un élément essentiel de l’alimentation quotidienne des gens partout dans le monde. Les facteurs susmentionnés augmentent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Contraintes : réglementations strictes interdisant l’utilisation de réfrigérants fluorocarbonés

Les réfrigérants fluorocarbonés ont un impact négatif sur la couche d’ozone. Dans ce contexte, les gouvernements de nombreux pays du monde mettent en œuvre des lois visant à réduire l’utilisation de réfrigérants fluorocarbonés dans diverses industries. Le gouvernement de diverses économies a accepté d’éliminer progressivement les HCFC et les HFC en imposant des limites de consommation. Par exemple, le gouvernement indien – le ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique (MoEF&CC), l’Inde et le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) dans le cadre de leur engagement à éliminer complètement les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) d’ici 2030 en L’Inde a organisé plusieurs ateliers au niveau national sur la mise en œuvre de l’efficacité énergétique et l’élimination des HCFC dans le secteur du bâtiment. Réglementation imposée par le protocole de Montréal sur certains fluides frigorigènes, comme le R22, freinent la croissance du marché des équipements frigorifiques commerciaux. L’objectif principal de ce protocole est de réduire les dommages causés à la couche d’ozone par l’utilisation de gaz réfrigérants. Diverses économies ont convenu d’éliminer progressivement l’utilisation de gaz réfrigérants fluorés appauvrissant la couche d’ozone dans le cadre de ce protocole.

Opportunités : Améliorations de l’efficacité du système de réfrigération grâce à l’utilisation de réfrigérants naturels

Plusieurs organisations gouvernementales et sociétés de R&D travaillent d’arrache-pied pour améliorer le coefficient de performance, l’efficacité, la durée de vie et le coût total de possession des systèmes de réfrigération commerciale. Les fabricants tentent de créer des solutions de réfrigérants naturels qui peuvent améliorer l’efficacité énergétique des systèmes de réfrigération commerciaux en réponse au protocole de Kyoto et aux récentes réglementations F-Gaz de l’UE. Les technologies de réfrigérant à l’ammoniac et au CO2 sont introduites par des sociétés telles que Carnot Refrigeration, Danfoss et Carrier Commercial Refrigeration. L’article 12 du Protocole de Kyoto définit le Mécanisme de Développement Propre (MDP), qui soutient l’utilisation de réfrigérants naturels. Le MDP permet à un pays qui s’est engagé à réduire ses émissions dans le cadre du Protocole de Kyoto de réaliser un projet de réduction d’émissions. De telles initiatives peuvent fournir des crédits commercialisables de réduction certifiée des émissions (CER), dont chacun équivaut à une tonne de dioxyde de carbone, qui peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs de Kyoto. Des équipements éconergétiques sont installés dans les industries dans le cadre de ces programmes.

L’étude classe le marché des équipements de réfrigération commerciale en fonction du produit, du type de réfrigérant, du type de système, de la capacité et de l’application aux niveaux régional et mondial.

Par produit Outlook ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Équipement de réfrigération de transport

Réfrigérateurs et congélateurs

Réfrigération de boissons

Vitrines d’affichage

Marchandiseurs de glace et équipement de vente de glace

Autre équipement

Par type de réfrigérant Perspectives ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Fluorocarbures

Hydrocarbures

Inorganiques

Par type de système Perspectives ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Autonome

Télécommandé

Par perspectives de capacité ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Moins de 50 cu. pi.

51 cu. pi. à 100 cu. pi.

Plus de 100 cu. pi.

Par Application Outlook ( Ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Service alimentaire

Distribution de nourriture et de boissons

Production d’aliments et de boissons

Vente au détail d’aliments et de boissons

Hypermarchés

Supermarchés

Épicerie

Magasin d’alimentation spécialisé

Les autres

Les autres

Perspectives par région ( ventes, milliards USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie Les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment autonome devrait représenter la plus grande part de marché, par type de système

Le segment de type de système est divisé en un type de système d’exploitation autonome et distant. En 2021, le segment autonome devait représenter la plus grande part de marché sur le marché des équipements de réfrigération commerciale. Certains des principaux facteurs qui contribuent à la domination du marché du segment comprennent une installation facile et peu coûteuse et des frais de déplacement et de maintenance d’appareils bon marché.

Les restaurants disposant d’un espace de cuisine limité préfèrent de plus en plus l’autonomie pour minimiser la chaleur produite par les appareils de réfrigération. Les réfrigérateurs télécommandés l’emportent également sur les réfrigérateurs autonomes avec un bruit de résonance minimal, car l’unité de compresseur est installée à l’extérieur de la cuisine du restaurant. Cependant, les réfrigérateurs télécommandés ne réussissent pas bien en matière d’efficacité énergétique. De plus, l’installation de compresseurs nécessite des professionnels, ce qui s’ajoute au coût d’installation déjà élevé.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

L’Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché pour les équipements de réfrigération commerciale tout au long de la période de prévision. La population croissante de la région, de meilleures conditions économiques (telles que la hausse du PIB et des revenus disponibles) et une industrie florissante des appareils ménagers ont tous entraîné une augmentation des ventes d’équipements de réfrigération commerciale.

De plus, une augmentation du secteur manufacturier a augmenté les dépenses pour la construction d’infrastructures privées et publiques, et l’urbanisation rapide stimule la croissance du marché des équipements de réfrigération commerciale dans ce domaine.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale

Le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale est très concurrentiel. Les principaux acteurs de l’industrie adoptent diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des équipements de réfrigération commerciale sont :