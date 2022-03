Le marché des équipements de réfrigération commerciale atteindra 53,23 milliards USD d’ici 2026

Le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale devrait atteindre 53,23 milliards USD d’ici 2026, selon un nouveau rapport de Reports and Data. La réfrigération est le processus par lequel l’excès de chaleur est éliminé de toute source ou matériau pour maintenir la température inférieure à celle de son environnement.

L’équipement de réfrigération commerciale trouve son application dans la conservation des aliments tels que les fruits, les légumes, la viande et d’autres produits en maintenant une température très basse et en améliorant la durée de conservation du produit. Des équipements technologiques économes en énergie et durables remplacent les équipements existants. Certains équipements réfrigérants sont conçus pour réduire la température des aliments chauffés sur une courte période afin d’éliminer le problème de prolifération bactérienne.

La demande croissante de produits surgelés parmi les consommateurs a augmenté en raison de l’urbanisation rapide et de l’évolution du mode de vie. La croissance rapide du nombre d’hypermarchés et de supermarchés stimule les ventes globales de réfrigérateurs commerciaux ; propulsant ainsi la croissance du marché. Cependant, le coût élevé d’installation associé aux réfrigérateurs commerciaux et la réduction des taux de remplacement des équipements de réfrigération commerciaux devraient entraver la croissance du marché. Les progrès technologiques et l’augmentation du nombre de restaurants à service rapide devraient offrir une opportunité lucrative de croissance du marché.

Le Clean Air Act aux États-Unis stipule que tous les réfrigérants chlorofluorocarbones (CFC) et hydrochlorofluorocarbones (HCFC) doivent être récupérés, recyclés et récupérés lors de l’entretien et des réparations. L’impact de ces types de réfrigérants sur l’environnement est une cause de grave préoccupation et les gouvernements du monde entier prennent des initiatives pour limiter leur application.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

La demande croissante d’aliments prêts à consommer et l’augmentation du nombre de supermarchés et d’hypermarchés sont les principaux moteurs du marché des équipements de réfrigération commerciale.

Les réfrigérateurs et congélateurs détenaient une part de marché de 21,4 % en 2018. Ce type d’équipement comprend divers congélateurs de plain-pied et à portée de main. Les congélateurs-chambres sont les plus demandés, en particulier dans les restaurants et les hôtels. La multiplication des industriels de l’alimentaire et la nécessité de conserver les aliments à une certaine température favorisent la croissance du segment.

Les fluorocarbures devraient détenir la plus grande part de marché de 39,2 % en 2026. La plupart des réfrigérants contiennent des fluorocarbures dans leur équipement et les préoccupations concernant son impact sur l’environnement diminuent ses ventes. Les réglementations strictes du gouvernement encouragent le marché à se tourner vers des systèmes à base de réfrigérants naturels.

Les supermarchés et les hypermarchés devraient croître avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. Le secteur organisé de la vente au détail ne peut pas survivre sans équipement de réfrigération commerciale. Les épiceries de nouvelle génération recherchent et adoptent constamment des systèmes d’équipement de réfrigération commerciale avancés et plus efficaces pour réduire les coûts globaux.

La région Asie-Pacifique détenait une part de marché de 35,5 % en 2018. L’industrialisation en cours dans les pays émergents de la région, la croissance démographique et les changements dans les habitudes alimentaires stimulent le marché des équipements de réfrigération commerciale. Les industries alimentaires et des boissons en pleine croissance soutiennent également la croissance du marché.

Les principaux participants incluent Carrier Corporation, Heatcraft Worldwide Refrigeration, Baltimore Aircoil Company, Henry Technologies, Emerson Electric Company, Carnot Refrigeration, Danfoss, Bitzer, Hillphoenix et Rockwell Industries Limited, entre autres.

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des équipements de réfrigération commerciale en fonction du type de produit, du type de réfrigérant, de l’application et de la région :

Perspectives du type de produit (volume : kilotonnes ; chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Réfrigérateur et congélateur

Transport Réfrigération

Vitrine réfrigérée

Réfrigération de boissons

Marchandiseur de glaces

Distributeur automatique réfrigéré

Perspectives du type de réfrigérant (volume : kilotonnes ; chiffre d’affaires : milliards USD ; 2016-2026)

Fluorocarbures

Hydrocarbures

Inorganiques

Perspectives de l’industrie des applications (volume : kilotonnes ; revenus : milliards USD ; 2016-2026)

Hôtels et restaurants

Dépanneurs

Taille et projection du marché

Boulangeries

Supermarchés & Hypermarchés

Les autres

Perspectives régionales (Volume : Kilo Tonnes ; Revenu : Milliards USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord NOUS.

L’Europe  Royaume-Uni La France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MA

l’Amérique latine Brésil



