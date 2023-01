Le marché des équipements de pré-récolte devrait croître à un TCAC de 5,70 % pour atteindre 102,93 milliards de dollars d’ici 2029 Alors que le commerce mondial s'est arrêté en raison des mesures de confinement imposées pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus, le secteur de l'alimentation et de l'agriculture a été durement touché par les problèmes de transport de marchandises. Les ventes ont chuté dans la plupart des catégories d'aliments en raison du manque de demande et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Le marché des équipements de pré-récolte était évalué à 66,06 milliards de dollars en 2021 et devrait croître à un TCAC de 5,70 % entre 2022 et 2029 pour atteindre une valeur de 102,93 milliards de dollars.

Le rapport de marché sélectionné par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principales parties prenantes et partenaires. . ‘capacité, conception du réseau, analyse détaillée et à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de la pénurie de la demande.

L’équipement agricole est devenu un élément essentiel des pratiques agricoles modernes dans le monde entier. L’expansion du secteur agricole a entraîné la croissance du marché mondial des équipements agricoles.

Dynamique du marché mondial des équipements de pré-récolte

chauffeur

Demande croissante de rendements agricoles plus élevés en raison de l’augmentation de la population mondiale

L’augmentation de la population entraînant une demande accrue de production alimentaire devrait stimuler le marché des équipements de pré-récolte. La demande croissante des agriculteurs en équipements technologiques de pointe pour réduire les coûts de main-d’œuvre associés à la récolte devrait alimenter la croissance des équipements de pré-récolte. L’utilisation d’équipements agricoles modernes augmente la rentabilité et la productivité, créant ainsi la demande d’équipements agricoles de pré-récolte.

Mise en œuvre de pratiques de collecte intelligentes pour répondre à la demande mondiale croissante de nourriture

La croissance rapide de la population exerce une pression sur le secteur agricole du monde entier pour qu’il augmente sa productivité afin de répondre à la demande croissante de nourriture. Les agriculteurs adoptent de plus en plus des technologies de récolte intelligentes telles que les robots de récolte, l’automatisation, les systèmes de contrôle, les capteurs et les systèmes d’imagerie pour augmenter la rentabilité et les rendements en moins de temps et à moindre coût. La rareté des terres arables est le principal facteur qui stimule la demande d’activités agricoles en intérieur et l’utilisation accrue de techniques de récolte intelligentes pour réduire les coûts de main-d’œuvre.

Chance

Les entreprises du secteur cible se concentrent sur la croissance commerciale grâce à des stratégies telles que le lancement de produits avancés, l’expansion de la capacité et la réalisation d’investissements substantiels dans la production de leurs installations, qui devraient prospérer dans un avenir proche à mesure que le marché mondial de la technologie de récolte se développera. De plus, la gestion des éléments nutritifs spécifique au site pour l’agriculture de précision, la demande croissante de cultures de rente et les investissements dans les exploitations agricoles des pays en développement présentent des opportunités lucratives pour les acteurs du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de pré-récolte

Alors que le commerce mondial s’est arrêté en raison des mesures de confinement imposées pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus, le secteur de l’alimentation et de l’agriculture a été durement touché par les problèmes de transport de marchandises. Les ventes ont chuté dans la plupart des catégories d’aliments en raison du manque de demande et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Bien que le ralentissement de l’industrie agricole dû à la pandémie ait eu un impact négatif sur le marché, la communauté agricole est de plus en plus consciente du marché émergent de la récolte intelligente.

Étendue du marché mondial des équipements de pré-récolte

Types de

Matériel de labour primaire

équipement secondaire de travail du sol

matériel de plantation

matériel d’irrigation

Matériel phytosanitaire

distribuer

Fabrication OEM

après vente

application

agriculture

expérimental

Analyse régionale/perspectives du marché Équipement de pré-récolte

Les pays inclus dans le rapport sur le marché des équipements de pré-récolte sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouveau Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït , Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Le marché Asie-Pacifique représente une part importante du marché mondial des équipements de pré-récolte en termes de revenus en raison des bénéfices agricoles à grande échelle et de l’augmentation des exportations de pays de la région tels que la Chine, l’Inde et la Thaïlande. En outre, les conditions agro-climatiques et le pourcentage élevé de zones de culture arables et irriguées dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon devraient stimuler la croissance du marché cible dans la région. De plus, la croissance économique et une augmentation significative de la taille de la population devraient soutenir la croissance du marché cible dans la région.

