Le marché des équipements de pré-récolte devrait atteindre 102,93 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,70 %. Le marché Asie-Pacifique représente une part importante du marché mondial des équipements de pré-récolte en termes de revenus, en raison de grands intérêts agricoles et de scénarios d'exportation croissants dans des pays tels que la Chine, l'Inde et la Thaïlande. En outre, les conditions agro-climatiques et les proportions élevées de terres arables et irriguées dans des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon devraient stimuler la croissance des marchés cibles dans ces régions. De plus, la croissance économique et une augmentation significative de la taille de la population devraient soutenir la croissance du marché cible dans cette région.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les acteurs clés, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, la production et la capacité des entreprises représentées géographiquement, un réseau de distributeurs et partenaires. Mise en page, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la chaîne d’approvisionnement et de l’écart de la demande.

L’équipement agricole est devenu un élément essentiel des pratiques agricoles modernes dans le monde entier. L’expansion du secteur agricole entraîne l’expansion du marché mondial des équipements agricoles.

Dynamique du marché mondial des équipements de pré-récolte

conducteur

La croissance démographique mondiale accroît le besoin de rendements agricoles plus élevés

La demande croissante de production alimentaire due à la croissance démographique devrait stimuler le marché des équipements de pré-récolte. La demande croissante d’équipements de technologie de pointe par les agriculteurs pour réduire les coûts de main-d’œuvre associés à la récolte devrait alimenter la croissance des équipements de pré-récolte. L’augmentation de la rentabilité et de la productivité due à l’utilisation d’équipements agricoles modernes a créé une demande d’équipements agricoles de pré-récolte.

Mettre en œuvre des pratiques de collecte intelligentes pour répondre à la demande mondiale croissante de nourriture

La croissance rapide de la population exerce une pression sur le secteur agricole mondial pour qu’il augmente sa productivité afin de répondre à la demande croissante de nourriture. Les agriculteurs mettent de plus en plus en œuvre des technologies de récolte intelligentes telles que les robots de récolte, l’automatisation, les systèmes de contrôle, les capteurs et les systèmes d’imagerie pour augmenter la rentabilité et le rendement en moins de temps et à moindre coût. Le manque de terres arables est un facteur majeur qui stimule la demande d’activités agricoles en intérieur et l’utilisation accrue de technologies de récolte intelligentes pour réduire les coûts de main-d’œuvre.

chance

Les entreprises des industries cibles se concentrent sur la croissance de leurs activités grâce à des stratégies telles que le lancement de produits avancés, l’expansion des capacités et des investissements importants dans la production sur site, qui devraient prospérer dans un avenir proche à mesure que le marché mondial des technologies de récolte se développe. De plus, la gestion des éléments nutritifs spécifique au site grâce à l’agriculture de précision, la demande croissante de cultures industrielles et les investissements dans les exploitations agricoles des pays en développement offrent des opportunités lucratives aux acteurs du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de pré-récolte

Alors que le commerce mondial a été suspendu en raison des mesures de confinement imposées pour contrôler la propagation du nouveau coronavirus, les industries alimentaires et agricoles ont été gravement touchées par les problèmes de transport de marchandises. La plupart des catégories d’aliments ont enregistré une baisse des ventes en raison du manque de demande et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Bien que le déclin de l’industrie agricole dû à la pandémie ait eu un impact négatif sur le marché, la communauté agricole est de plus en plus consciente du marché émergent de la récolte intelligente.

Étendue du marché mondial des équipements de pré-récolte

Catégorie

équipement primaire de travail du sol

Matériel auxiliaire de travail du sol

matériel de plantation

matériel d’irrigation

matériel phytosanitaire

Distribution

FEO

après vente

application

Agriculture

expérimental

Analyse régionale/perspectives du marché Équipement de pré-récolte

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de pré-récolte sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Amérique du Nord. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, autres parties de l’Amérique du Sud, Amérique du Sud, États-Unis Émirats arabes unis États-Unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), qui fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Le marché Asie-Pacifique représente une part importante du marché mondial des équipements de pré-récolte en termes de revenus, en raison de grands intérêts agricoles et de scénarios d’exportation croissants dans des pays tels que la Chine, l’Inde et la Thaïlande. En outre, les conditions agro-climatiques et les proportions élevées de terres arables et irriguées dans des pays comme la Chine, l’Inde et le Japon devraient stimuler la croissance des marchés cibles dans ces régions. De plus, la croissance économique et une augmentation significative de la taille de la population devraient soutenir la croissance du marché cible dans cette région.

