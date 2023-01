Le marché des équipements de photopolymérisation dentaire en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 8,1% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Une lampe à polymériser est principalement utilisée pour polymériser des matériaux à base de résines photopolymérisables. Dans l’industrie dentaire, la lampe à polymériser fait partie intégrante de l’équipement dentaire utilisé pour polymériser les composites de résine photopolymérisable. Les lampes à polymériser dentaires font partie intégrante de toutes les procédures/spécialités dentaires. Presque tous les adhésifs dentaires et résines composites utilisent l’énergie lumineuse pour la polymérisation, ce qui détermine le succès clinique à long terme d’une procédure. Les maladies infectieuses dentaires sont communément appelées caries dentaires, caries dentaires ou caries, qui sont des maladies bucco-dentaires courantes qui entraînent une déminéralisation de la substance organique de la dent. L’incidence des caries dentaires chez les adultes et les enfants a progressivement augmenté dans le monde entier. Les dentistes nettoient généralement la dent cariée en utilisant des traitements courants tels que les couronnes, les canaux radiculaires, les obturations et les extractions. Cela devrait stimuler le marché.

Le marché des équipements de photopolymérisation dentaire en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,1% au cours de la période de 2022 à 2029 et devrait pour atteindre 108 108,36 000 USD d’ici 2029 contre 58 025,95 000 USD d’ici 2021.

Dynamique du marché des équipements de photopolymérisation dentaire en Asie-Pacifique

Conducteurs

Initiatives stratégiques et lancements de nouveaux produits

Les initiatives stratégiques telles que l’acquisition, le partenariat, l’accord contractuel et la participation à des conférences offrent la possibilité d’étendre géographiquement votre clientèle. De plus, grâce à ces stratégies de leadership, les deux sociétés leur permettent d’étendre leur portée à travers de nouveaux marchés géographiques ou industriels, l’accès à de nouveaux produits ou services, ou de nouveaux types de clients. Les deux acteurs du marché ouvrent la porte à des ressources supplémentaires ou nouvelles, telles que la technologie et le talent.

Par exemple,

En septembre 2018, Henkel a présenté sa gamme complète de matériaux adhésifs pour applications médicales. La société a inclus de nouveaux adhésifs à polymérisation par LED pour les dispositifs médicaux flexibles, une gamme d’adhésifs avancés sensibles à la pression pour les patchs fonctionnels et les pansements, et des encres conductrices pour les dispositifs de santé intelligents.

En janvier 2022, Dentsply Sirona a présenté ProTaper Ultimate, une solution qui combine la dernière génération de limes ProTaper, une désinfection améliorée et un ombrage dédié qui fonctionne de manière transparente. Ce système est spécifiquement conçu pour les cliniciens qui effectuent fréquemment des procédures endodontiques et qui souhaitent élargir la gamme de traitements anatomiques qu’ils proposent à leurs patients.

Nombre croissant de dentistes et de cliniques dentaires

À mesure que le nombre de problèmes dentaires dans le monde augmente, le besoin de professionnels dentaires et de cliniques dentaires augmente également. Étant donné que l’utilisation d’instruments avancés exige des professionnels dentaires qualifiés, il y a une augmentation soudaine du nombre de dentistes dans les pays développés et en développement, ce qui devrait agir comme un moteur de la croissance du marché des équipements dentaires de photopolymérisation.

Des opportunités

Hausse des dépenses de santé

Le montant d’argent qu’un pays dépense pour ses soins de santé et sa croissance au fil du temps dépendent d’une grande variété de facteurs économiques et sociaux, y compris les dispositions financières et la structure organisationnelle du système de santé. En particulier, il existe une forte association entre le niveau de revenu total d’un pays et les dépenses de santé de la population de ce pays.

En outre, les initiatives stratégiques prises par les principaux acteurs du marché fourniront une intégrité structurelle et des opportunités futures pour le marché Équipement de photopolymérisation dentaire au cours de la période de prévision 2022-2029.

Étendue du marché des équipements de photopolymérisation dentaire en Asie-Pacifique

Le marché Asie-Pacifique des équipements de photopolymérisation dentaire est segmenté par type, produit et utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Écrire

Lampe à polymériser dentaire QUARTZ-TUNGSTÈNE-HALOGÈNE (QTH)

(LED) Lampe à polymériser dentaire à diode électroluminescente

électrode de nitrure de gallium

électrode en carbure de silicium

Lampes à polymériser dentaires à arc plasma

laser argon

Sur la base du type, le marché des équipements de polymérisation dentaire en Asie-Pacifique est segmenté en lampe à polymériser dentaire quartz-tungstène-halogène (QTH), lampe à polymériser dentaire à diode électroluminescente (LED), lampe à polymériser dentaire quartz-tungstène-halogène (QTH), Plasma ARC, lasers à argon

Produit

systèmes

Accessoires

Sur la base du produit, le marché des équipements de photopolymérisation dentaire en Asie-Pacifique est segmenté en systèmes, accessoires.

utilisateur final

Cliniques dentaires

hôpitaux

Cliniques spécialisées

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des équipements de photopolymérisation dentaire en Asie-Pacifique est segmenté en hôpitaux, cliniques dentaires et cliniques spécialisées.

Analyse régionale / perspective du marché des équipements de photopolymérisation dentaire

Le marché Équipement de photopolymérisation dentaire est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type, produit et utilisateur final sont fournies comme mentionné ci-dessus.

Le marché des équipements dentaires de photopolymérisation en Asie-Pacifique comprend la Chine, le Japon, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l’Asie-Pacifique.

La Chine est le principal pays dominant sur le marché en raison de la prévalence croissante des troubles dentaires parmi la population de ces pays. Et ils dominent le marché des équipements dentaires de photopolymérisation en termes de part de marché et de revenus du marché et continueront de prospérer au cours de la période de prévision. Cela est dû à la forte population gériatrique dans les régions et au développement rapide de la recherche qui stimule le marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les ventes neuves et de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées du fait de la forte concurrence des marques locales et nationales ainsi que l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

