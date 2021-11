Le marché des équipements de marquage routier se développe à un TCAC d’environ 6% sur 2031

Selon l’analyse de Persistence Market Research, le marché mondial des équipements de marquage routier devrait être évalué à environ 1,1 milliard de dollars US en 2021, avec un TCAC d’environ 6 % au cours des dix prochaines années. La croissance des infrastructures routières et l’augmentation des normes de sécurité routière sont des facteurs qui stimulent la demande d’équipements de marquage routier.

La crise actuelle causée par la pandémie de COVID-19 a entraîné la perturbation des réseaux de la chaîne d’approvisionnement et des activités de fabrication. Bien que les ventes d’équipements de marquage routier aient chuté au cours des premières étapes de la pandémie, les opérations du secteur manufacturier régional reprenant vers des taux seuils, le marché devrait se redresser fortement au cours des prochaines années.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR UN EXEMPLE DE RAPPORT (Y COMPRIS LA TOC COMPLÈTE, LE TABLEAU ET LES CHIFFRES) – https://www.persistencemarketresearch.com/samples/27388

Points clés à retenir de l’étude de marché

Par type, les équipements de marquage routier à propulsion manuelle devraient gagner une part importante, en raison d’un prix plus bas et d’une mobilité plus élevée.

Avec la recherche et le développement, les nouvelles techniques rendent la concurrence sur le marché plus rude. Les fabricants de niveau I se concentrent sur des équipements de marquage routier hautes performances et avancés pour les utilisateurs finaux.

L’augmentation des normes de sécurité par les organisations nationales et internationales pour la sécurité routière augmentera les ventes d’équipements de marquage routier.

La technologie airless occupera une place prépondérante dans les équipements de marquage routier. Une précision plus élevée, une perte de revêtement plus faible et des angles de dispersion de peinture plus élevés sont des facteurs favorisant la croissance des équipements de marquage routier sans air.

L’Inde, l’Asie de l’Est et certaines parties de la région européenne accélèrent le rythme de l’industrie des équipements de marquage routier, en raison des perspectives solides de divers secteurs d’utilisation finale dans ces régions.

marché-des-équipements-de-marquage-routier

OBTENEZ UNE PORTÉE PERSONNALISÉE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DEMANDEZ À UN EXPERT – https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/27388

« La mise en œuvre de projets de construction de routes nouveaux ou retardés, associée à des normes de sécurité routière plus strictes, devrait stimuler la croissance du marché au cours des prochaines années », a déclaré un analyste de Persistence market Research.

Paysage concurrentiel

Le marché des équipements de marquage routier est très fragmenté et la pénétration de petits acteurs régionaux rend cet espace plus compétitif.

OBTENEZ UN ACCÈS COMPLET AU RAPPORT – https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/27388

Certains des principaux acteurs du marché sont Vogel Traffic Services (DBA EZ-Liner), Hofmann, Graco Inc., MRL Equipment Co., MB Companies, BORUM A/S, The Weir Group plc, STiM, CMC srl, Winter Markiertechnik GmbH et Toyo Nainenki Kogyosha Co., Ltd. Ces acteurs ont des parts plus importantes sur le marché mondial et entretiennent des relations de longue date avec un certain nombre d’utilisateurs finaux pour la fourniture d’équipements de marquage routier.

Trouver des informations plus précieuses

Le rapport de recherche analyse la demande d’équipements de marquage routier. Le marché mondial a été analysé avec l’impact du COVID-19, divers facteurs macroéconomiques, les tendances du marché et le contexte du marché.

………………………………………………………………………………………………………………………

À propos de nous:

Persistence Market Research est là pour fournir aux entreprises une solution unique pour améliorer l’expérience client. Il s’engage à recueillir les commentaires appropriés après avoir traversé des interactions personnalisées avec les clients pour ajouter de la valeur à l’expérience des clients en agissant comme le lien « manquant » entre les « relations avec les clients » et les « résultats commerciaux ». Les meilleurs rendements possibles y sont assurés.

Contactez-nous:

Étude de marché sur la persistance

305 Broadway, 7e étage,

New York, État de New York 10007

États Unis

Téléphone américain – +1-646-568-7751

États-Unis-Canada Sans frais – +1 800-961-0353

Ventes – sales@persistencemarketresearch.com

Web – https://www.persistencemarketresearch.com

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau au Japon :

Étude de marché sur la persistance

1-2-1 Bâtiment central de Kinshi Arca

14/F Tokyo, 130-0013

Japon

Appelez le 1-888-863-3700

……………………………………………………………………………………………………………….

Bureau de Singapour :

Étude de marché sur la persistance

50, chemin Chin Swee,

#09-04 Bâtiment Thong Chai,

Singapour 169874

………………………………………………………………………………………………………………