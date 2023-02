Le marché des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques pour patients devrait atteindre 3,03743 milliards USD d’ici 2029

L’équipement de manutention pour lève-personne mécanique est utilisé pour soulever des patients incapables de se déplacer ou dont le poids rend le mouvement manuel dangereux. Ces appareils sont utilisés dans les hôpitaux, les soins à domicile et les maisons de retraite. Les lève-personnes mécaniques sont classés en quatre types : les lève-personnes au sol, les lève-personnes debout et debout, les lève-personnes assis motorisés, les lève-personnes plafonniers/plafonniers, les lève-personnes à portique et les lève-patients pour le bain. Tous ces lève-personnes fonctionnent ensemble pour faciliter le transfert total du patient.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques pour patients , qui était de 1 619,31 millions USD en 2021, devrait atteindre 3 037,43 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,18 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research pour des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la portée géographique et les principaux acteurs comprennent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de manutention des ascenseurs sont OpeMed Ltd., Vendlet ApS, V. Guldmann A/S, DJO LLC, Hill-Rom Services Inc, Invacare Corporation, Etac AB, Permobil, Joerns Healthcare LLC, Handicare Stiegelmeyer GmbH. . & Co. KG, Stryker, Sunrise Medical LLC, LINET, Arjo, Mangar Health, Benmor Medical Limited, PARAMOUNT BED CO., LTD., Drive DeVilbiss Sidhil Ltd., Medline Industries, Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des équipements de manutention pour ascenseurs mécaniques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement en valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régionalisé et l’analyse des opportunités. Conditions de revenus. poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des équipements de levage mécanique des patients et taille du marché

Le marché des équipements de manutention de levage mécanique est segmenté en fonction du type de produit, du type de soin, de l’accessoire et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments permet d’analyser les segments à faible croissance au sein d’une industrie et fournit aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

En fonction du type de produit, le marché des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques est segmenté en lits médicaux, équipements de repositionnement des patients, aides à la mobilité, sécurité des salles de bain et aides à la marche.

Sur la base du type de traitement, le marché des équipements de manutention de levage mécanique est segmenté en soins de longue durée, soins bariatriques, soins aigus et critiques, soins des plaies, prévention des chutes, etc.

Sur la base des accessoires, le marché des équipements de manutention de grues mécaniques est segmenté en accessoires pour lits d’hôpitaux, accessoires pour lits médicaux, accessoires de levage, accessoires de transfert, accessoires pour brancards et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de manutention des lève-personnes est segmenté en hôpitaux, établissements de soins à domicile, établissements de soins pour personnes âgées et autres.

Analyse au niveau national du marché mondial des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques

Comme mentionné ci-dessus, le marché des équipements de manutention des lève-personnes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type de produit, type de soins, accessoires et utilisateur final. Les pays couverts par le rapport de marché Équipement de levage mécanique sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. . . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Asie-Pacifique domine le marché des équipements de manutention pour ascenseurs mécaniques en raison de la croissance potentielle du marché due à la croissance de la population gériatrique et obèse et à l’augmentation du pouvoir d’achat des habitants de la région.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de manutention des ascenseurs mécaniques fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements réglementaires sur le marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays.

