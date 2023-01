Le marché des équipements de mammographie en Asie-Pacifique croîtra à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision

Le marché des équipements de mammographie en Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’incidence croissante du cancer du sein est le moteur du marché des équipements de mammographie. La mammographie est un type spécial d’imagerie médicale qui utilise des modèles de rayons X à faible dose pour voir à l’intérieur du sein. Les mammographies, connues sous le nom de mammographies, aident à l’identification précoce et au traitement des maladies cardiaques chez les femmes. Les rayons X (rayons X) sont des tests médicaux non invasifs qui permettent aux médecins de diagnostiquer et de gérer les conditions médicales.

Des réglementations et politiques gouvernementales favorables ainsi que des investissements sont des facteurs importants pour accélérer la croissance du marché, accroître la sensibilisation à la détection précoce du cancer du sein, augmenter le financement gouvernemental pour le traitement du cancer, augmenter les progrès technologiques dans les méthodes de scintigraphie mammographique.

La sensibilisation croissante au dépistage préventif du cancer du sein stimule le marché des équipements de mammographie. De plus, l’évolution des progrès technologiques et la modernisation du secteur de la santé créeront de nouvelles opportunités pour le marché des équipements de mammographie au cours de la période de prévision 2021 à 2028.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de mammographie sont Siemens Healthcare Pty Ltd, Hologic, Inc., FUJIFILM Corporation, CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, Metaltronica SpA, Koninklijke Philips NV, CMR Naviscan., Carestream Health., PLANMED OY, Analogic Corporation. , Beijing Wandong Medical Technology Co., Ltd., General Electric, Shimadzu Corporation, Agfa-Gevaert Group., CR wandong MEDI-FUTURE, Inc., Sectra AB, Konica Minolta Business Solutions India Private Limited., Benetec bvba, aycan Medical Systems , LLC et Barco. autres acteurs nationaux et régionaux. Les chiffres des parts de marché ne sont disponibles que pour l’Asie-Pacifique (APAC). Les analystes de DBMR comprennent les forces concurrentielles et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des équipements de mammographie détaille les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les poches de revenus émergentes, les changements d’opportunités en termes de réglementation du marché, stratégie analyse de la croissance du marché, taille du marché, catégorie de croissance du marché, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Bridge Market Research pour les profils d’analystes,

Étendue du marché des équipements de mammographie et taille du marché

Le marché des équipements de mammographie est segmenté en fonction du type, du traitement, de l’utilisateur final, du produit et de l’application. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les applications clés du marché.

En fonction du type, le marché des équipements de mammographie est segmenté en mammographie de dépistage et en mammographie diagnostique.

Basé sur le traitement, le marché des équipements de mammographie est segmenté en systèmes numériques, systèmes analogiques, tomosynthèse mammaire, systèmes d’écran de film et autres.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements de mammographie est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, centres de diagnostic, instituts de recherche et autres.

Sur la base du produit, le marché des équipements de mammographie est segmenté en écrans de film, systèmes numériques, 3D, analogiques, systèmes de biopsie et autres.

Le marché des équipements de mammographie est également segmenté en fonction des applications en oncologie, diagnostic et autres.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des équipements de mammographie

Le marché Équipement de mammographie est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, traitement, utilisateur final, produit et application, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de mammographie comprennent le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, les Philippines et le reste de l’Asie-Pacifique.

L’Inde et la Chine domineront le marché des équipements de mammographie en Asie-Pacifique en raison de l’incidence élevée du cancer du sein due aux changements extrêmes du mode de vie dans certaines parties des villes de ces pays, à l’augmentation du financement public pour le traitement du cancer, à l’augmentation de la population et à la sensibilisation au dépistage préventif du cancer du sein .

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de mammographie fournit également divers facteurs influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques régionales et les enjeux dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales,

