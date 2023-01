Le marché des équipements de lyophilisation devrait croître à un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision

La lyophilisation, également connue sous le nom de lyophilisation ou lyophilisation, est un processus de séchage à basse température qui consiste à congeler le produit, à abaisser la pression, puis à éliminer la glace par transfert. La lyophilisation consiste à congeler le matériau, puis à baisser la pression et à augmenter la chaleur pour permettre à l’eau gelée dans la substance de se vaporiser (sublime). La lyophilisation est utilisée pour plus de 30 catégories de substances ou de matériaux. Le procédé convient à une grande variété d’applications, pour préserver l’apparence de la matière première (par exemple, produits pharmaceutiques, lait), pour préserver la forme d’origine (par exemple, taxidermie ou préservation de découvertes archéologiques ou de fleurs), emballage de recettes (par exemple , Exemple, ,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de lyophilisation, qui était de 2 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 3,72 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe de recherche de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de lyophilisation sont:

Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)

Azbil Corporation (Japon)

Chaussons (chinois)

Industria Machine Automatiche SpA (Italie)

SP Industries, Inc. (ETATS-UNIS)

Construction d’une usine spéciale Groupe HOF (Allemagne)

Labconco (États-Unis)

Martin Christ Freeze Drying Systems GmbH (Allemagne)

Millrock Technology, Inc. (EE.UU.)

OPTIMA Packaging Group GmbH (Allemagne)

BUCHI Labortechnik AG (Suiza)

Scala Scientific (Pays-Bas)

Zirbus Technology GmbH (Allemagne)

Biopharmaceutical Process Systems Ltd. (Royaume-Uni)

MechaTech Systems Ltd. (Royaume-Uni)

Cuddon Freeze Dry (Nouvelle-Zélande)

Freezedry Specialties, Inc. (EE.UU.)

Cryotec (France)

Lyophilisation Systems SA Ltd (Inde)

Systèmes de lyophilisation India Pvt. Limited. (États Unis)

Dynamique du marché des équipements de lyophilisation

Conducteurs

Demande croissante pour la conservation des aliments.

Divers produits alimentaires, tels que les fruits, les légumes, la viande, le poisson, les herbes et arômes culinaires, la crème glacée et le café, sont conservés à l’aide de la technologie de lyophilisation. Les aliments qui ont été lyophilisés n’ont pas besoin d’être réfrigérés ou conservés chimiquement et peuvent être reconstitués rapidement et facilement en ajoutant simplement de l’eau.

L’utilisation d’aliments lyophilisés augmente pour les astronautes et le personnel militaire

Comme les procédés de séchage classiques présentent des inconvénients majeurs. Par exemple, les températures élevées utilisées peuvent provoquer des modifications chimiques ou physiques des produits alimentaires, et leur supériorité globale n’est pas comparable à celle des produits nutritionnels lyophilisés. Depuis ces récompenses, l’utilisation de la lyophilisation comme technique de conservation des aliments s’est développée dans le monde entier.

Des opportunités

Perte de brevet de sécurité de divers produits biologiques

L’un des principaux contributeurs au développement du marché de la lyophilisation dans l’industrie de la santé est le marché des produits biologiques. On s’attend à ce que les biosimilaires soient le moteur de l’industrie biotechnologique au cours de la prochaine décennie. En effet, de nombreux produits biologiques importants devraient perdre leur protection par brevet dans les années à venir. Un nombre cumulatif de biosimilaires sont en cours de développement sur le marché en tant que médicament biopharmaceutique alternatif rentable pour les maladies chroniques.

Étendue du marché mondial des équipements de lyophilisation

Le marché des équipements de lyophilisation est segmenté en fonction du type, de l’échelle d’exploitation et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Écrire

Lyophilisateurs à plateaux

Lyophilisateurs multiples

Lyophilisateurs rotatifs

échelle de fonctionnement

Lyophilisateur à échelle industrielle

Lyophilisateur à l’échelle pilote

Lyophilisateur à l’échelle du laboratoire

Application

Transformation et conditionnement des aliments

Produits pharmaceutiques et biotechnologie

génie biomédical

Les autres

Analyse régionale de l’équipement de lyophilisation / Perspectives du marché

Le marché des équipements de lyophilisation est analysé et des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, échelle de fonctionnement et application sont fournies comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de lyophilisation sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. . , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de lyophilisation en raison de la base solide des établissements de santé, de la forte présence des principaux acteurs du marché et du nombre croissant d’activités de recherche dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait être le marché régional le plus prometteur au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. La région devrait contrôler plus d’un quart du chiffre d’affaires total d’ici 2025. La croissance de la région peut être attribuée à l’établissement croissant de sociétés pharmaceutiques. entreprises en Inde et en Chine.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des modifications réglementaires du marché au niveau national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. . Además, se consideran la presencia y disponibilidad de marcas globales y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales mientras se proporciona un análisis de pronóstico de los datos Du pays.

