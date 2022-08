Le marché des équipements de laboratoire portables est en plein essor dans le monde à 3587,54 millions USD d’ici 2028

Le marché des équipements de laboratoire portables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse le marché pour tenir compte de 2967,54 millions USD en 2020 à 3587,54 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 2,40 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’équipement de laboratoire est utilisé en laboratoire ou fonctionne correctement. Les propriétés qu’ils présentent telles que la stérilisabilité, les propriétés mécaniques et physiques adéquates, la compatibilité avec les applications médicales des tissus humains.

La demande et l’utilisation croissantes de l’équipement de laboratoire portable dans diverses applications telles que les tests génétiques, l’endocrinologie, l’hématologie, la microbiologie, la biochimie, entre autres, constituent un facteur important dans la croissance globale du marché. Les autres raisons importantes de la croissance du marché sont l’augmentation du financement privé, les dépenses de santé et la prévalence de diverses maladies chroniques qui nécessitent des soins médicaux appropriés. Cependant, le coût élevé associé aux équipements qui créent des problèmes d’abordabilité est l’un des principaux facteurs qui entravent le marché des équipements de laboratoire portables, ce qui devrait freiner la croissance du marché. La concentration des acteurs du marché sur les innovations et les avancées technologiques et l’augmentation des investissements gouvernementaux dans la recherche et le développement devraient générer de nouvelles opportunités de croissance lucratives au cours de la période de prévision du marché. La manipulation appropriée des produits fragiles est nécessaire et le manque de professionnels qualifiés pourrait s’avérer un défi pour la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des équipements de laboratoire portables et taille du marché

Le marché des équipements de laboratoire portables est segmenté en fonction du type, du produit, des applications et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des équipements de laboratoire portables est segmenté en autoclaves, incubateurs, centrifugeuses, spectromètres, sonicateurs, oscilloscopes et autres.

Sur la base du produit, le marché des équipements de laboratoire portables est segmenté en équipements analytiques, équipements généraux, équipements de support et équipements spécialisés.

Sur la base des applications, le marché des équipements de laboratoire portables est divisé en tests génétiques, endocrinologie, hématologie, microbiologie, biochimie et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des équipements de laboratoire portables est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, laboratoires cliniques et de diagnostic et instituts universitaires.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de laboratoire portables

Le marché des équipements de laboratoire portables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par type, produit, applications et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de laboratoire portables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des équipements de laboratoire portables en raison de l’accès de la région aux technologies de pointe et de la disponibilité de grandes sociétés pharmaceutiques et biopharmaceutiques. D’autre part, on estime que l’Asie-Pacifique affichera un rythme de croissance accéléré pour le taux de croissance le plus rapide du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques dans cette région, ce qui entraîne une demande accrue d’équipements de laboratoire. .

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de laboratoire portables fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des équipements de laboratoire portables vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des équipements de laboratoire portables, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des équipements de laboratoire portables. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Équipement de laboratoire portable

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de laboratoire portable fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements de laboratoire portables.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de laboratoire portables sont SP Bel-Art, Bellco Glass, Elabscience Biotechnology Inc., Geno Technology Inc., Borosil Limited, BRAND GMBH + CO KG, Chemglass, CitotestLabware Manufacturing Co., Ltd., Cole-Parmer Instrument Company, LLC., CoorsTek Inc., TA Instruments, Analytik Jena GmbH, Labtron Equipment Ltd, BIONICS SCIENTIFIC TECHNOLOGIES (P) LTD, PCE Deutschland GmbH, Savillex, LLC., METTLER TOLEDO, LabFriend Pty Ltd, VITLAB GmbH , Lab Equipment Co. et SP Industries, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC) et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) séparément. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

