Le marché des équipements de jeux de casino devrait atteindre 11,13 milliards USD d’ici 2029. De plus, des innovations technologiques substantielles dans les machines de jeux électroniques et les jeux numériques élargissent encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Croissance future du marché des équipements de jeux de casino.

La participation aux activités de jeux de casino a considérablement augmenté ces dernières années. L’innovation technologique substantielle dans les machines de jeux électroniques et les jeux numériques a également augmenté rapidement. Les jeux de casino ont considérablement accru la popularité des jeux de casino dans le monde entier . Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des équipements de jeux de casino était évalué à 7,07 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,13 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations/exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de la production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial des équipements de jeux de casino

Les machines de jeu utilisées dans les casinos, les centres commerciaux et autres lieux de divertissement sont connues sous le nom d’équipement de jeu Casio ou d’équipement de jeu. Ces machines sont conçues pour mener des activités de casino de manière sûre, vérifiable et fiable. Une variété de jeux sont joués dans le casino, chacun avec son propre ensemble unique d’équipements de jeux de casino. Certains équipements de jeu peuvent détecter et identifier la monnaie authentique ou contrefaite. Différents pays ont des politiques différentes pour les jeux de casino.

Dynamique du marché des équipements de jeux de casino

Cette section explique comment comprendre les moteurs du marché, les avantages, les opportunités, les contraintes et les défis. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

Grande indulgence pour les casinos

Le jeu est une activité majeure dans le monde entier et les casinos se trouvent dans presque tous les pays. La popularité croissante du jeu attire les grands joueurs et les motive à ouvrir des casinos partout dans le monde. Chaque casino a besoin d’un équipement de jeu avec les derniers jeux pour garder les clients engagés et développer l’industrie. Par conséquent, l’augmentation des pratiques de jeu stimule le marché des équipements de jeux de casino.

Des facteurs tels que l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation des dépenses de jeu stimuleront encore le taux de croissance du marché des équipements de jeux de casino. De plus, l’augmentation de la population de la classe moyenne ainsi que l’urbanisation rapide stimuleront la croissance de la valeur marchande au cours de la période projetée. De plus, la disponibilité de diverses alternatives de paiement numérique sécurisées, l’augmentation des fonds disponibles et l’utilisation croissante des devises numériques et des sites Web stimulent également la croissance globale du marché.

occasion

Innovation, numérisation et libéralisation

De plus, des innovations technologiques substantielles dans les machines de jeux électroniques et les jeux numériques élargissent encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Croissance future du marché des équipements de jeux de casino.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de jeux de casino

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des équipements de jeux de casino. En raison des fermetures de sites et des mesures de distanciation sociale, la pandémie a considérablement réduit les investissements en capital des consommateurs et réduit les revenus des opérations de jeu depuis mars 2020. En plus des fermetures de casinos dans le monde entier, tout cela a affecté les affaires.



Étendue du marché mondial des équipements de jeux de casino

Le marché des équipements de jeux de casino est segmenté en fonction du type, de l’installation, du mode de fonctionnement, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance du secteur et fournit aux utilisateurs des aperçus et des informations utiles sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

écrivez

machine à sous

table de casino

machine de vidéo poker

Etc

installer

installation d’un casino intérieur

installation de casino en plein air

mode de fonctionnement

fixé au sol

portable

application

casino

centre commercial

Etc

utilisateur final

casino indépendant

casino de l’hôtel

Croisière fluviale et Casino

Etc

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de jeu de casino

Le paysage concurrentiel du marché Équipement de jeu de casino fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la largeur des produits. Produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’orientation de la société liée au marché des équipements de jeux de casino.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de jeux de casino sont :

IGT (Royaume-Uni)

noblesse (Australie)

Scientific Games Inc (EE. UU.)

Novomatic (Autriche)

ANGEL GROUP CO., LTD (États-Unis)

Flutter Entertainment plc (Irlande)

Incredible Technologies Inc. (EE. UU.)

Konami (Japon), AGS LLC (États-Unis)

Avery (États-Unis)

