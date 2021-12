Le marché des équipements de gymnastique connectés en Amérique du Nord générera des revenus records d’ici 2027 Analyse de Covid-19 selon Aphria, Inc., Aurora Connected Gym Equipment, Connected Gym Equipment Science, Inc

Le marché nord-américain des équipements de gym connectés devrait passer de 216,89 millions de dollars US en 2021 à 1 084,17 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 25,8 % de 2021 à 2028. La demande croissante d’équipements de gym connectés résidentiels devrait accélérer la croissance du marché. Compte tenu non seulement de la pandémie de COVID-19, sinon aussi, les gens ont des horaires différents selon leurs professions. Les horaires généraux dans les gymnases et les clubs de santé peuvent ne pas convenir à un très grand nombre de clients. De plus, le timing de l’utilisateur et celui de l’entraîneur doivent correspondre pour la séance d’entraînement. Il existe une grande opportunité dans la conception et la fabrication d’équipements de gym connectés abordables à usage résidentiel, car les utilisateurs ont tendance à privilégier l’intimité et la commodité. La demande d’équipements de fitness intelligents augmente dans les pays d’Amérique du Nord.

Certaines des entreprises concurrentes sur le marché des équipements de gymnastique connectés en Amérique du Nord sont

• Cybex International, Inc.

• Johnson Health Tech

• LES MILLS INTERNATIONAL LTD

• Life Fitness

• Nautilus, Inc.

• Precor Incorporé

• Technogym S.p.A.

• TRUE Fitness Technology, Inc.

Segmentation du marché des équipements de gym connectés en Amérique du Nord

• Marché des équipements de gymnastique connectés en Amérique du Nord – par type

• Entraînement cardiovasculaire

• L’entraînement en force

Marché des équipements de salle de sport connectés en Amérique du Nord – Par les utilisateurs finaux

• Résidentiel

• Gym

• Autres utilisateurs commerciaux

Marché des équipements de gym connectés en Amérique du Nord – par pays

• NOUS

• Canada

• Mexique

À quelles questions le rapport sur le marché des équipements de gym connectés en Amérique du Nord répond-il sur la portée régionale de l’industrie

• À quoi ressemblent les chiffres de vente pour le présent À quoi ressemble le scénario de vente pour l’avenir

• Compte tenu du scénario actuel, combien de revenus chaque région atteindra-t-elle d’ici la fin de la période de prévision

• Quelle est la part de marché que chacune de ces régions a accumulé actuellement

• Quel est le taux de croissance que chaque topographie représentera sur la chronologie prévue

