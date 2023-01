Le marché des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre augmentera à un TCAC par, taille, part, tendances émergentes, stratégies commerciales et paysage concurrentiel

«

Marché mondial des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre, par forme (2D, tridimensionnelle, à face de matrice), type d’équipement (extrusion, mélange, coupe, séchage, friture, assaisonnement , autres) Application (petite et moyenne usine, grande usine) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La consommation mondiale d’aliments transformés a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Un contributeur majeur à cette augmentation est la croissance de la population mondiale. En conséquence, les consommateurs urbains ont accès à une gamme beaucoup plus large d’options alimentaires et à une meilleure disponibilité alimentaire que les consommateurs ruraux. Cette tendance à l’urbanisation contribue de manière significative à l’élévation du niveau de vie et à la hausse des revenus, ce qui a un impact plus important sur l’accessibilité financière des produits alimentaires transformés.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de granulés de snacks à base de pommes de terre qui a augmenté à une valeur de 823,30 millions en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1302,34 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision de 2022 -2029.

Définition du marché

L’équipement de granulés de collations à base de pommes de terre est une ligne de production automatisée pour les collations à base de pommes de terre. Le processus prend des pommes de terre crues et les façonne, les dimensionne et les texture en une variété de produits finis tels que des frites, des chips, des granulés, etc. Il coupe et façonne essentiellement les pommes de terre à une taille spécifique. Le processus est entièrement automatisé et commence par éplucher la peau de la pomme de terre, puis passe à la section de coupe/façonnage, où de fines tranches de pommes de terre crues sont d’abord extraites pour la friture ou la friture.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Forme (2D, tridimensionnelle, matricée), type d’équipement (extrusion, mélange, découpe, séchage, friture, assaisonnement, autres) Application (petite et moyenne usine, grande usine) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Marel (Islande), GEA Group (Allemagne), Bühler (Suisse), JBT (États-Unis), The Middleby Corporation (États-Unis), Heat and Control, Inc. (États-Unis), Alfa Laval (Suède), TNA Australia Pty Ltd. ( Australie), Bucher Industries (Suisse), Equipamientos Cárnicos, SL (Espagne), Clextral (France), SPX FLOW (États-Unis), Bigtem Makine (Turquie), FENCO Food Machinery (Italie), Krones Group (Allemagne), Finis Potato Based Snack Pellet Equipment BV (Pays-Bas), Bettcher Industries, Inc. (États-Unis), Anko Food Machine Co. Ltd. (Taïwan), Heat and Control, Inc. (États-Unis), BAADER (Allemagne) et Dover Corporation (États-Unis) Opportunités Croissance du commerce électronique et expansion des chaînes d’approvisionnement

Augmentation du revenu disponible, augmentation de la demande des consommateurs, urbanisation, restauration rapide, participation active des femmes dans cette industrie

Les gens mangent plus de pommes de terre parce qu’elles sont l’un des rares légumes qui contiennent à la fois de l’amidon et des protéines.

Dynamique du marché des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre

Conducteurs

Augmentation de la consommation d’aliments emballés en raison d’un mode de vie chargé et trépidant

L’augmentation de la consommation d’aliments emballés devrait stimuler la croissance du marché mondial des granulés de collations au cours de la période de prévision. En dehors de cela, la préférence des consommateurs pour les produits alimentaires sains devrait accélérer la demande de granulés de collation, contribuant à la croissance du marché dans les années à venir. À cette fin, les fabricants de granulés de collation se concentrent sur la production de collations saines à haute teneur nutritionnelle.

L’adoption de techniques de culture de pommes de terre techniquement avancées par les principaux pays producteurs de pommes de terre

La demande accrue de produits transformés à base de pommes de terre, tels que les pommes de terre surgelées, des restaurants, des chaînes hôtelières et des secteurs de la vente au détail stimulera la croissance du marché au cours des années de prévision. En outre, l’adoption de techniques de culture de pommes de terre techniquement avancées par les principaux pays producteurs de pommes de terre devrait stimuler la croissance du marché mondial des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre.

Dans l’environnement sportif et de bien-être d’aujourd’hui, où les gens sont constamment préoccupés par leur santé, l’utilisation de compléments alimentaires , tels que les extraits d’amidon, pour augmenter l’efficacité et renforcer les modifications d’activité devient de plus en plus populaire.

Occasion

La hausse du revenu disponible, la demande croissante des consommateurs, l’urbanisation, les restaurants à service rapide, la participation active des femmes dans cette industrie et les activités de la chaîne d’approvisionnement ont déjà profité au marché des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre. Parmi les autres facteurs qui ont augmenté la demande de produits transformés à base de pommes de terre, citons la disponibilité des pommes de terre, des produits transformés à base de pommes de terre, des méthodes de cuisson moins stressantes, une infrastructure prête à manger, un coût relativement faible, une facilité de manipulation et un produit savoureux. En conséquence, le modèle de consommation de pommes de terre est passé de la pomme de terre fraîche à la transformation. Les gens mangent plus de pommes de terre parce qu’elles sont l’un des rares légumes qui contiennent à la fois de l’amidon et des protéines. La croissance du marché est stimulée par la demande accrue de pommes de terre transformées, de pommes de terre surgelées et déshydratées et de collations à base de pommes de terre.

Les informations clés que l'étude va fournir : La vue d'ensemble à 360 degrés basée entièrement sur un marché international des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre et au niveau régional Share de marché et chiffre d'affaires par le biais d'acteurs clés et d'acteurs régionaux émergents Concurrents – Dans cette section, plus d'un petit nombre de joueurs d'entreprise sont étudiés en fonction de leur profil d'entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, de leur prix, de leur coût et de leurs revenus. Un chapitre séparé sur l'entropie du marché des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre pour obtenir des informations sur l'agressivité des leaders dans la direction du marché [Fusion et acquisition / Investissement récent et développements clés] Analyse des brevets** Nombre de brevets/marques déposées au cours des années en cours. Une information complète et bénéfique pour les nouveaux aspirants au marché des équipements de granulés de collation à base de pommes de terre Les données prévisionnelles exerceront une pression sur les plans d'entreprise commerciaux stratégiques, modernes et rentables et l'évaluation SWOT des joueurs ouvrira la voie à l'augmentation des opportunités, à l'analyse des risques, à la faisabilité du financement et aux conseils.

