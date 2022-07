Le marché des équipements de golf enregistrera une croissance inébranlable entre 2022 et 2030

L’équipement de golf comprend différents produits qui sont utilisés pour jouer au golf. Ces produits comprennent des balles de golf, des chaussures de golf, des gants de golf, des équipements de golf, des vêtements de golf, des clubs, des couvre-clubs, des cales, des putters, des outils de réparation et d’autres aides. Ces équipements peuvent aider les golfeurs de multiples façons à jouer au golf et également améliorer l’expérience de jeu dans une certaine mesure.

La tendance émergente du tourisme de golf en raison de la présence de nombreux terrains de golf à travers le monde, l’augmentation de la population de la classe moyenne et la croissance du nombre de golfeuses professionnelles et amateurs stimulent la croissance du marché. Le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et les pays des Caraïbes sont devenus des destinations touristiques de golf populaires, en raison de la disponibilité d’installations modernes et avancées. Le golf est une activité récréative de plein air coûteuse qui est populaire parmi les gens d’affaires et les joueurs amateurs.

Les investissements nécessaires à la construction de terrains de golf sont élevés. Ainsi, le manque d’infrastructures dans la plupart des économies sous-développées et en développement limite globalement la croissance du marché des équipements de golf. De plus, la popularité croissante des activités sportives et de loisirs alternatives parmi les utilisateurs finaux et les caractéristiques saisonnières du golf devraient avoir un impact négatif sur le marché au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des équipements de golf est segmenté par type, canal de distribution et géographie. Sur la base du type, le marché est classé en balles de golf, clubs de golf, chaussures de golf et autres. Par canal de distribution, il se répartit en magasins spécialisés, magasins sur parcours, chaîne d’articles de sport, autres et boutiques en ligne. Géographiquement, le marché mondial est analysé à travers l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et la LAMEA.

Voici les principaux acteurs opérationnels sur ce marché :

• Acushnet Holdings Corp.

• Roger Cleveland Golf Company, Inc.

• Golfsmith International Holdings, Inc.

• Nike, Inc.

• Amer Sports Corporation

• Bridgestone Sports Ltd.

• Sumitomo Rubber Industries Ltd.

• Callaway Golf Company

• TaylorMade Golf Company, Inc.

• PING

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• Ce rapport fournit une analyse quantitative des tendances et estimations actuelles, ainsi que de la dynamique du marché des équipements de golf jusqu’en 2022-2030, qui aide à identifier les opportunités de marché existantes.

• Une analyse complète des facteurs qui stimulent et limitent la croissance du marché est fournie.

• L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

• Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction des revenus de chaque marché.

• Le positionnement des acteurs du marché permet une compréhension claire de la position des entreprises leaders.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par type

o Balles de

golf o Clubs de golf

o Autres

• Par canal de distribution

o Magasins d’articles de sport

o Magasins de sports spécialisés

o Boutiques sur le parcours o Boutiques

en ligne

o Autres

• Par géographie

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Royaume-Uni

§ Allemagne

§ France

§ Espagne

§ Italie

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Chine

§ Japon

§ Corée du Sud

§ Australie

§ Inde

§ Reste de l’Asie-Pacifique

LAMEA

§ Amérique latine

§ Moyen-Orient

§ Afrique

ACTEURS CLÉS

• Mizuno Corporation

• PUMA SE

• Yonex Co., Ltd.

• Cobra Golf

• Wilson Sporting Goods

• Dallas Golf Company

• Hireko Golf

• Miura Golf Coast

• The GolfWorks