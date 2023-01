Le marché des équipements de gaz médicaux devrait atteindre 4 838,15 millions USD d’ici 2029

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché des équipements de gaz médicaux devrait croître à un TCAC de 8,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 4 838,15 millions USD d’ici 2029. L’équipement médical est une classe d’équipement qui contient de l’oxygène, de l’azote et de l’hélium, entre autres gaz médicaux. Le marché de ce produit peut être divisé en trois catégories : les gaz purs (de qualité médicale), les mélanges d’un ou plusieurs autres composants, dont l’air, le protoxyde d’azote et le dioxyde de carbone, utilisés dans diverses applications médicales et de soins de santé.

La prévalence croissante des maladies chroniques telles que le cancer, le diabète, l’asthme et les maladies cardiovasculaires sera le principal moteur de l’accélération du taux de croissance du marché des équipements de gaz médicaux. L’augmentation du taux de naissances prématurées augmentera la demande d’équipements de gaz médicaux, ce qui stimulera davantage la croissance du marché. Un autre facteur important provoqué par l’expansion du marché est l’augmentation de la population âgée. De plus, l’augmentation des dépenses de santé et les progrès technologiques sont les principaux moteurs de la croissance du marché. De même, la demande croissante de soins à domicile et de diagnostics au point de service aura un impact positif sur le taux de croissance du marché. L’urbanisation rapide, l’évolution des modes de vie et l’augmentation des niveaux de revenu disponible dans les pays en développement et développés affecteront le taux de croissance du marché des gaz et équipements médicaux. L’augmentation des niveaux de tabagisme et de pollution stimulera la croissance du marché des équipements de gaz médicaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de gaz médicaux sont Linde AG, Air Products, Air Liquide, Atlas Copco, Messer SE & Co. KGaA, GCE Group, Praxair Technologies, SOL SpA, MATHESON TRI – GAS, INC., Rotarex , Medical Gas Solutions Inc., Amico Group of Companies, BeaconMedaes, DCC plc, TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION, Ohio Medical, Airgas, Inc. et Allied Healthcare Products, Inc., etc. .

Ce rapport sur le marché des équipements de gaz médicaux détaille les nouveaux développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, l’analyse des parts, l’impact des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités pour les sources de revenus émergentes, l’évolution de la réglementation du marché, le marché stratégique. analyse de la croissance, taille du marché, croissance du marché par catégorie, domination des niches et des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de gaz médicaux,

Portée du marché mondial des gaz médicaux et taille du marché

Le marché des équipements de gaz médicaux est segmenté en fonction du type, de l’application, du produit et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés sur le marché.

Sur la base du type, le marché des équipements de gaz médicaux est segmenté en gaz médicaux et équipements de gaz médicaux. Le segment des gaz médicaux est en outre subdivisé en gaz médicaux purs et en gaz médicaux mixtes. Les gaz médicaux purs sont classés par type comme l’oxygène, le dioxyde de carbone, l’azote, l’oxyde nitreux, l’air médical et l’hélium. Les formes de transport de gaz médical pur sont divisées en bouteilles de gaz à haute pression, réservoirs de liquide et transport en vrac. La partie gaz mixte médical est divisée en gaz mixte gaz sanguin, gaz mixte de diffusion pulmonaire, gaz mixte protoxyde d’azote-oxygène, gaz mixte dioxyde de carbone-oxygène, gaz mixte laser, gaz mixte aérobie, gaz mixte anaérobie, gaz mixte oxyde-oxyde gaz mixte. Éthylène/gaz stérilisant. Le segment des équipements de gaz médicaux est en outre segmenté en accessoires d’équipement, systèmes de distribution de gaz et produits cryogéniques. Les accessoires d’équipement sont en outre segmentés en systèmes de vide, collecteurs, régulateurs, débitmètres, régulateurs d’aspiration, tuyaux, vannes avec régulateurs de pression intégrés, sorties, systèmes de surveillance et compresseurs d’air médical.

Le segment des applications du marché est divisé en applications thérapeutiques, fabrication et recherche pharmaceutiques, applications de diagnostic et autres. L’application thérapeutique est en outre segmentée en thérapie respiratoire, thérapie cardiovasculaire, administration d’anesthésie, cryochirurgie et autres applications thérapeutiques. Le segment de la fabrication et de la recherche de médicaments est en outre segmenté en découverte de médicaments, fabrication de médicaments, développement de processus et contrôle de la qualité. Le segment des applications de diagnostic est en outre segmenté en imagerie médicale et applications générales de laboratoire.

Le segment de produits du marché des équipements de gaz médicaux est segmenté en collecteurs, sorties, tuyaux et vannes, systèmes d’alarme, bouteilles de gaz, débitmètres, régulateurs, compresseurs d’air médical, systèmes de vide et masques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, soins de santé à domicile, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, institutions universitaires et de recherche et services d’urgence.

Analyse au niveau national du marché Équipement de gaz médical

Le marché des équipements de gaz médicaux est analysé avec la taille du marché et les informations sur les tendances par pays, type, application, produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché Équipement de gaz médical sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, d’autres pays européens en Europe, la Chine, le Japon. .., Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Autre Moyen Est et Afrique (MEA) Au Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de gaz médicaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et d’industries pharmaceutiques et de soins de santé bien établies dans la région. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la prévalence croissante des maladies chroniques, de l’augmentation des dépenses de santé et de l’amélioration des infrastructures du secteur de la santé dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché de Équipement de gaz médical fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les enjeux dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales,

