Le marché des équipements de fourniture de véhicules électriques affichera une croissance robuste d’ici 2030

Selon Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques (EVSE) devrait passer de 28,1 milliards de dollars en 2021 à 302,1 milliards de dollars d’ici 2030, à un TCAC de 30,2 % de 2022 à 2030. EVSE est utilisé pour charger véhicules électriques dans divers endroits, tels que les maisons, les autoroutes, les parcs, les bureaux d’entreprise, les gares routières et les hôtels. La croissance du marché est aidée par une initiative croissante des secteurs public et privé pour encourager l’adoption des véhicules électriques. Divers gouvernements offrent des incitations financières telles que des subventions et des allégements fiscaux pour qu’un particulier achète des véhicules électriques, ce qui contribue à l’augmentation de la demande d’EVSE.

Définition du marché mondial des équipements d’alimentation des véhicules électriques

L’équipement d’alimentation des véhicules électriques (EVSE) fournit de l’énergie électrique aux véhicules et recharge les batteries. Il est communément appelé bornes de recharge. Les systèmes EVSE comprennent des conducteurs électriques, des équipements connexes et des protocoles de communication qui alimentent efficacement et en toute sécurité les véhicules en électricité.

Dynamique du marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques

La borne de recharge des véhicules électriques joue un rôle important dans l’adoption des véhicules électriques, ce qui se traduit par le soutien croissant des gouvernements des différentes nations. Les gouvernements de divers pays ont reconnu la nécessité des véhicules électriques pour réduire la pollution des automobiles et ont pris diverses initiatives pour fournir des bornes de recharge pour les véhicules électriques dans le monde entier. Par exemple, l’Automotive Research Association of India prévoyait d’installer plus de 200 bornes de recharge pour véhicules électriques. En outre, Tata Power (groupe Tata), une entreprise indienne de services publics d’électricité, soutient la mission nationale de mobilité électrique du gouvernement indien. De plus, Tata Power a établi le premier ensemble de bornes de recharge pour véhicules électriques à Mumbai, en Inde, pour l’écosystème de véhicules électriques en croissance en Inde et faciliter l’accès des clients à des options écoénergétiques. Par conséquent, de telles initiatives gouvernementales devraient stimuler la croissance des véhicules électriques et des équipes d’approvisionnement en véhicules électriques.

De plus, l’essence est un combustible fossile, qui est une source d’énergie non renouvelable et qui devrait s’épuiser à l’avenir. Par conséquent, il est important de développer et d’utiliser des sources alternatives de carburant. Cela implique l’utilisation de véhicules électriques qui ne consomment pas de gaz et sont moins chers que les véhicules conventionnels. Un véhicule électrique convertit plus de 50 % de l’énergie électrique du réseau en énergie pour les roues, tandis que les véhicules à essence ne convertissent qu’entre 17 % et 21 % de l’énergie stockée dans l’essence. La demande de véhicules économes en carburant a augmenté en raison d’une augmentation du prix de l’essence et du diesel. Par conséquent, ces facteurs donnent naissance à des véhicules électriques pour les déplacements, qui, à leur tour,

Étendue du marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques

L’étude classe le marché des équipements de fourniture de véhicules électriques en fonction du type d’alimentation, du produit, du type de borne de recharge, de l’application et de la région.

Perspectives par type d’alimentation (ventes, USDM, 2017-2030) Énergie CA

Perspectives d’alimentation en courant continu par produit (ventes, USDM, 2017-2030 ) millions d’USD, 2017-2030) Recharge normale Super recharge Recharge inductive Par perspective d’application (ventes, millions d’USD, 2017-2030) Borne de recharge de destination commerciale Borne de recharge d’autoroute Borne de recharge de bus Station de recharge de flotte Autres Résidentiel Perspectives par région (ventes, USD millions, 2017-2030) Amérique du Nord

États-Unis

Canada

Mexique

Europe

Allemagne

Italie

France Royaume-

Uni

Espagne

Pologne

Russie Pays-

Bas

Norvège

République tchèque

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Porcelaine

Japon

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Malaisie

Thaïlande

Singapour

Australie et Nouvelle-Zélande

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Colombie

Reste de l’Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Sud

Afrique Afrique du Nord

Reste de la MEA

L’alimentation CC représentait la plus grande part de marché, par type d’alimentation

Par type d’alimentation, le marché est segmenté en alimentation CA et alimentation CC. En 2021, le segment de l’alimentation CC a dominé le marché et devrait croître de manière significative au cours de la période d’étude. Un facteur important responsable de la croissance du segment est l’augmentation du nombre de partenariats public-privé pour le développement de bornes de recharge CC de niveau 1 et de niveau 2 dans les emplacements commerciaux. De plus, les chargeurs CC permettent au consommateur de recharger les véhicules électriques plus rapidement que les chargeurs CA. L’adoption croissante des chargeurs CC de niveau 1 dans les zones à faibles émissions en Amérique du Nord et en Europe a encore accéléré la croissance du segment. En outre, des constructeurs automobiles tels que General Motors, Tesla et BMW of America mettent l’accent sur la fourniture de chargeurs portables alimentés en courant alternatif.

L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché, par région

Sur la base des régions, le marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. en 2

021, l’Asie-Pacifique a dominé le marché, la Chine détenant la plus grande part de marché dans la région. La région domine le marché mondial grâce aux progrès technologiques et à l’augmentation des investissements dans les infrastructures de recharge des véhicules électriques. De plus, les gouvernements de l’Inde, de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud ont de plus en plus mis l’accent sur l’adoption des VE et le soutien à l’infrastructure de recharge des VE pour motiver les principaux acteurs et startups à développer de nouveaux points de recharge. de véhicules électriques en partenariat avec les organismes de réglementation.

Acteurs clés du

marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques Le marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques est concurrentiel, les principaux acteurs adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché. marché.

Les principaux fabricants répertoriés pour le marché mondial des équipements de fourniture de véhicules électriques sont:

abb ltd

Chargepoint Holdings, Inc.

Delta Electronics, Inc.

BP

Eaton Master Charge Corporation Plc

Leviton Manufacturing Co., Inc.

Siemens AG

Schneider Electric

tesla

Webasto Group.