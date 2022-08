Le marché des équipements de fitness augmentera à un TCAC de 3,67 % au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Ce rapport sur le marché des équipements de fitness détaille les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’influence des acteurs du marché national et local, l’analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents, les modifications de la réglementation du marché, la stratégie Analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de fitness par Data Bridge Market Research, veuillez nous contacter pour obtenir des profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Le marché des équipements de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché de l’analyse des études de marché sur les ponts de données croît à un TCAC de 3,67 % au cours de la période de prévision susmentionnée. L’équipement de fitness fait essentiellement référence à l’équipement couramment utilisé dans toute activité liée au corps ou à la forme physique. Ils aident à développer la force ou à améliorer le physique. Typiquement, l’équipement d’exercice comprend une variété de machines telles que des poids libres, des rameurs, des tapis roulants, des appareils de musculation, des vélos stationnaires, des machines elliptiques, des steppers et similaires.

Des facteurs tels que l’urbanisation rapide, la prévalence croissante de l’obésité et des maladies chroniques dues à des modes de vie malsains et la demande croissante de programmes de bien-être d’entreprise et intersectoriels sont les principaux facteurs de croissance du marché des équipements de fitness. En outre, la prise de conscience croissante des conséquences de l’augmentation de l’obésité, de la croissance de la population gériatrique et de la demande croissante de procédures minimales et non invasives contribue également à la croissance globale du marché. D’autre part, le coût élevé d’installation ou d’installation d’équipements ou d’équipements et la nécessité de revendre des équipements de fitness usagés pour réduire les coûts devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision susmentionnée.

Portée du marché mondial des équipements de fitness et taille du marché

Le marché des équipements de fitness est segmenté en fonction de l’équipement, du canal de distribution et de l’utilisation finale. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Sur la base des équipements, le marché des équipements de fitness est segmenté en entraînement cardiovasculaire , musculation et autres. Le cardio-vasculaire est subdivisé en elliptiques, tapis roulants, vélos d’exercice, grimpeurs, etc. L’entraînement en force est subdivisé en équipement d’haltérophilie, poids, haltères et échelles, machines d’étirement, racks électriques, etc. D’autres sont subdivisés en moniteurs d’activité et analyseurs corporels.

Sur la base du canal de distribution, le marché des équipements de fitness est segmenté en direct et indirect. Les canaux de distribution indirects sont en outre segmentés en hypermarchés/supermarchés, magasins spécialisés/chaînes de sport, magasins multimarques, discounters, grands magasins indépendants, magasins d’articles de sport et détaillants en ligne.

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des équipements de fitness est segmenté en soins à domicile, clubs de santé, bureaux et autres.

Analyse au niveau national du marché des équipements de fitness

Analyser le marché des équipements de fitness et fournir des informations sur la taille du marché et les tendances par appareil, canal de distribution et utilisation finale, comme décrit ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de fitness sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de fitness en raison de la présence d’acteurs clés et du rythme rapide des progrès technologiques, tandis que la prévalence de l’obésité augmente avec l’évolution des modes de vie et la prise de conscience croissante de la condition physique et des maladies chroniques dues à des modes de vie malsains D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait afficher un taux de croissance rapide et lucratif au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de facteurs tels que la sensibilisation croissante aux soins de santé, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du revenu disponible dans ces régions.

La section par pays du rapport sur le marché des équipements de fitness fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires du marché intérieur qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales ainsi que les défis dus à la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs nationaux et des routes commerciales sont également pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de fitness

Le paysage concurrentiel du marché des équipements de fitness fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des équipements de fitness.

Certains des principaux acteurs du rapport sur le marché des équipements de fitness incluent TECHNOGYM SpA, Core Health & Fitness, LLC, Seca, Brunswick Corporation, ICON Health & Fitness, Nautilus, Inc., Omron Healthcare, Inc., Cybex International, Inc., Life Fitness, Precor Incorporated, Schnell Trainigsgerate GmbH, Johnson Health Tech, TRUE, Impulse (Qingdao) Health Technology Co., Ltd., Amer Sports, GENERAL ELECTRIC, HOIST Fitness Systems, JERAI FITNESS PVT LTD., Kettler, Torquo Fitness, Tunturi Nouveau Fitness, COSMED srl et Tanita Corporation of America, Inc. etc.

