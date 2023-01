Le marché des équipements de distribution de fluides atteindra 13,84 milliards USD d’ici 2029. 

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de distribution de fluides affichera un TCAC de 6,30 % pour la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 13,84 milliards USD d’ici 2029.

L’équipement de distribution de fluides est utilisé pour la surveillance et la distribution de fluides liquides et gazeux. Le produit est disponible dans une variété de tailles et de formes. De plus, ces machines se présentent dans une variété de niveaux de complexité, des systèmes manuels simples aux systèmes robotiques sophistiqués et automatisés. Les équipements de distribution de fluides peuvent être trouvés dans diverses industries, notamment l’automobile, la médecine, l’alimentation et les boissons et l’électronique. Le remplissage, l’étanchéité, le liant et la lubrification ne sont que quelques-uns des objectifs pour lesquels les fluides sont utilisés.

La demande croissante de conditionnement de semi-conducteurs et d’assemblage de circuits influencera le taux de croissance du marché des équipements de distribution de fluides. Les applications croissantes du secteur automobile sont les éléments clés de l’expansion du marché. Parallèlement à cela, l’augmentation de l’adoption de systèmes efficaces et précis pour la distribution de fluides augmentera la demande pour le marché des équipements de distribution de fluides. Le marché des équipements de distribution de fluides est également tiré par des facteurs importants tels que la hausse du revenu disponible et l’urbanisation croissante. De plus, la mise en œuvre de réglementations strictes sur les unités de fabrication améliorera le taux de croissance du marché des équipements de distribution de fluides. En outre, l’industrialisation en croissance rapide sera un facteur majeur influençant la croissance du marché des équipements de distribution de fluides. La prise de conscience croissante du gaspillage de matériaux aura un impact positif sur le taux de croissance du marché des équipements de distribution de fluides.

De plus, le nombre croissant d’activités de construction et les avancées technologiques créeront des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des équipements de distribution de fluides . En outre, l’augmentation de l’utilisation de machines automatisées pour les processus de maçonnerie, de préfabrication et de préfabrication et le potentiel inexploité des marchés émergents offriront des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Équipement de distribution de fluides

Le paysage concurrentiel du marché des équipements de distribution de fluides fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des équipements de distribution de fluides.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de distribution de fluides sont Nordson Corporation, CONTRACT FUSION INC, Henkel AG & Co. KGaA, Graco Inc., GPD Global, FISNAR, OK International, PVA, ITW Dynatec, Techcon Advanced Technical Solutions, Musashi Engineering, Inc., Dymax, Sulzer Ltd., IVEK Corporation, Valco Cincinnati, Inc. et Nordson Corporation, entre autres.

Cependant, le coût élevé de la production et de la main-d’œuvre entravera le taux de croissance du marché des équipements de distribution de fluides. De plus, la réduction de l’utilisation de la pneumatique dans la distribution de fluides posera des défis supplémentaires à la croissance du marché des équipements de distribution de fluides. L’émergence de conditions défavorables en raison de l’épidémie de COVID-19 et le manque de main-d’œuvre qualifiée constitueront des contraintes majeures et entraveront davantage le taux de croissance du marché des équipements de distribution de fluides.

Ce rapport sur le marché des équipements de distribution de fluides fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de distribution de fluides, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des équipements de distribution de fluides et taille du marché

Le marché des équipements de distribution de fluides est segmenté en fonction du produit, du type, de la forme, de l’application et des utilisateurs finaux. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence dans votre marché cible.

Sur la base du produit, le marché des équipements de distribution de fluides est segmenté en flux, lubrifiant, pâte à souder, adhésifs et mastics, revêtements conformes, autres. Les adhésifs et les produits d’étanchéité ont été segmentés en adhésifs époxy, sous-remplissage époxy et autres.

Sur la base du type, le marché des équipements de distribution de fluides est segmenté en système manuel et système robotique automatisé.

Sur la base de la forme, le marché des équipements de distribution de fluides est segmenté en fluide liquide et fluide gazeux.

Le segment d’application du marché des équipements de distribution de fluides comprend le collage, le remplissage, la lubrification et l’étanchéité.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des équipements de distribution de fluides est segmenté en dispositifs médicaux, transport, construction, électricité et électronique, aliments et boissons, autres. L’électricité et l’électronique ont été subdivisées en emballages pour semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de distribution de fluides

Le marché des équipements de distribution de fluides est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, produit, type, forme, application et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de distribution de fluides sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des équipements de distribution de fluides en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prise de conscience croissante des réglementations strictes associées à la fabrication dans cette région. L’Asie-Pacifique est la région du marché des équipements de distribution de fluides en croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation du niveau de revenu disponible et de l’industrialisation rapide de cette région.

