Le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord a enregistré une croissance substantielle du TCAC de 7,0% prévue d’ici 2030

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord augmentera à un TCAC de 7,0% au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. L’accent accru sur l’infrastructure haut débit haut débit avancée a un impact propositionnel sur la croissance et l’adoption des équipements de diffusion, comme dans les équipements de diffusion récents, ils sont largement utilisés dans les émissions de radio, d’IPTV et de télévision.

Ce rapport sur le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, l’analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance du marché des catégories, les niches d’application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord comprennent:

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord sont Cisco Systems, Inc., Harmonic, CommScope Holding Company, Inc., Grass Valley Canada, Global Invacom , Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Evertz , General Dynamics Mission Systems, Inc., Sencore , AvL Technologies, EVS Broadcast Equipment, Belden Inc., Elma Electronic., Broadcast Electronics, OMB, Wellav Technologies Ltd., ETL Systems Ltd, Empower RF Systems, Ampleon et Moseley Associates, Inc. entre autres.

Marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord

Conducteurs

Mise en œuvre de technologies basées sur l’intelligence artificielle pour la diffusion

L’intelligence artificielle, ces derniers temps, a joué un rôle vital dans le renforcement et la transformation des industries du monde entier. Des organismes gouvernementaux et des grandes organisations aux petites entreprises en ligne, l’intelligence artificielle (IA) est utilisée par plusieurs entités sur plusieurs plateformes à travers le monde.

Accent accru sur l’infrastructure avancée haut débit à large bande

Les réseaux à large bande offrent un moyen approprié pour fournir rapidement des informations, des communications et des divertissements. Une interface réseau filaire/sans fil haut débit peut transférer des bits numériques à un débit de transmission plus élevé. Ils diffusent rapidement des contenus de grande taille tels que des vidéos animées ou des clips vus sur les chaînes de télévision diffusées, par câble et par satellite.

Opportunités

Avènement des réseaux sans fil 5g et des technologies Atsc 3.0

La 5G est la prochaine génération de technologie cellulaire sans fil. Il fournira des données à haut débit jusqu’à 3000 Mbps (3 Gbps ) dans le monde réel. Les smartphones et autres appareils intelligents bénéficieront énormément de la 5G. L’Internet des objets ( IdO ) bénéficiera également énormément de la vitesse et de la bande passante fournies par la 5G. De plus, le réseau sans fil 5G peut également améliorer l’industrie des médias, car la diffusion 5G permet la télévision linéaire sur des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes. L’introduction des réseaux 5G peut alléger la charge des réseaux de communication mobile lors de grandes diffusions en direct et offrir un haut niveau de fiabilité.

Contraintes/Défis

Augmentation des cas de cyberattaques

Selon Purple Sec LLC, en raison du COVID-19, les problèmes de cybercriminalité et de cybersécurité ont augmenté de 600 % en 2020. Les failles de sécurité du réseau sont une faiblesse que les pirates exploitent pour effectuer des actions non autorisées au sein d’un système.

Segmentation du marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord :

La fréquence

Basse fréquence

Moyenne fréquence

Haute fréquence

Très haute fréquence

Ultra-haute fréquence

Super haute fréquence

Technologie

Diffusion analogique

Diffusion numérique

Plage de puissance

Plage de faible puissance

Gamme haute puissance

Type de contenu

l’audio

Vidéo

Audio-visuel

type de produit

Antennes Paraboliques

Encodeurs

Amplificateurs

Émetteurs et répéteurs

Commutateurs

Serveurs vidéo

Modulateurs

Autres

Application

Radio

Télévision

Télévision par câble

IPTV

Analyse au niveau du pays du marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord

Les pays couverts par le rapport sur le marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et Nexico .

Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord en raison du marché en raison de la croissance rapide des applications IPTV.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de l’impact important ou faible de la concurrence des marques locales et nationales sur les canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Table des matières : Marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Aperçu du marché Marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord, par types Marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord, par application Marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord, par utilisateur final Marché des équipements de diffusion en Amérique du Nord, paysage des entreprises Analyse SWOT Profil de l’entreprise Questionnaire Rapports connexes

