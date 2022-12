Le marché des équipements de désinfection des aliments devrait atteindre la valeur de 1411,78 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des équipements de désinfection des aliments était évalué à 791,59 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1411,78 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,50% au cours de la période de prévision.

L’industrie hautement compétitive des aliments et des boissons a créé une demande pour des produits plus sûrs et plus délicieux. Par conséquent, l’équipement de désinfection des aliments joue un rôle important en aidant les fabricants à conserver les aliments pendant une période plus longue et à tuer les micro-organismes pour éliminer l’humidité des ingrédients.

En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Dynamique du marché mondial des équipements de désinfection des aliments

Conducteurs

Le besoin croissant d’une longue durée de conservation en raison de la consommation croissante d’aliments emballés

Une bonne désinfection des aliments assure la salubrité des produits alimentaires et augmente la capacité des fabricants de produits alimentaires à fournir des aliments de qualité avec une longue durée de conservation. D’autre part, la popularité croissante des aliments emballés et préparés dans les pays en développement a accru la demande de désinfection des aliments parmi les fabricants de produits alimentaires, car elle prolonge la durée de conservation des ingrédients alimentaires et maintient les aliments emballés en sécurité plus longtemps.

Les politiques strictes mises en œuvre par les autorités augmentent la croissance du marché

Le développement économique est essentiel pour augmenter le nombre de distributeurs d’ingrédients alimentaires de spécialité dans les régions en développement. La croissance du PIB dans les marchés émergents devrait stimuler la demande de produits à valeur ajoutée et donc la distribution. Les consommateurs du monde entier exigent de plus en plus des produits alimentaires plus sûrs et plus propres, ce qui incite les gouvernements et les autorités à imposer des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire aux producteurs, transformateurs, importateurs et exportateurs de denrées alimentaires. Plusieurs acteurs du marché font désormais stériliser et tester leurs produits/ingrédients alimentaires pour éviter les sanctions des autorités et se conformer à des réglementations strictes.

Opportunité

La demande d’équipements de désinfection des aliments devrait augmenter dans un avenir proche, car les progrès de la technologie de désinfection et le développement de nouveaux produits de désinfection créent des opportunités pour les fabricants de produits alimentaires de développer de nouveaux produits alimentaires pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Les fabricants de produits alimentaires et de boissons consacrent beaucoup d’efforts à la recherche et au développement pour améliorer le profil nutritionnel et multifonctionnel des aliments présentant de nombreux avantages pour la santé, ce qui stimule la croissance du marché mondial des équipements de désinfection des aliments.

Impact du COVID-19 sur le marché des équipements de désinfection des aliments

L’épidémie mondiale de virus corona a eu un impact sur la croissance des ventes et des revenus de l’industrie alimentaire et des boissons. De plus, la fermeture d’usines de fabrication dans les industries alimentaires et des boissons pendant le confinement a eu un impact négatif sur le marché des équipements de désinfection. Le scénario post-COVID aura un impact positif sur les équipements de désinfection des aliments car les producteurs sont plus soucieux de réduire les infections par les micro-organismes et les bactéries sur les produits alimentaires.

Portée du marché mondial des équipements de désinfection des aliments

Le marché des équipements de désinfection des aliments est segmenté en fonction de l’application, de la technologie et du processus. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Traiter

Stérilisation par lots

Stérilisation continue

Technologie

Chaleur

Vapeur

Radiation

Filtration

Autres

Application

Épices

Fruits et légumes

Fruits secs et noix

Breuvages

Autres

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Équipement de désinfection des aliments

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des équipements de désinfection des aliments sont :

JBT (Royaume-Uni)

Bühler AG (Suisse)

Ventilex. (Pays-Bas)

Surdry SL (Espagne)

Groupe Cosmed (États-Unis)

Richards Industrials (États-Unis)

Produits Allpax, LLC (États-Unis)

