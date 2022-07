Le marché des équipements de CVC enregistrera une croissance régulière de 2022 à 2030

La taille du marché des équipements CVC devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030, avec une croissance à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de XX % sur la période de prévision 2022 à 2030.

HVAC est l’abréviation de chauffage, ventilation et climatisation. Le marché des équipements CVC comprend les équipements de chauffage, de ventilation et de refroidissement ou de climatisation. Ces équipements sont utilisés pour déplacer l’air entre les espaces intérieurs et extérieurs. L’équipement assure une température de confort thermique lors de conditions climatiques extrêmes.

Un pilote clé

Les conditions météorologiques changeantes (froid extrême en hiver et températures élevées en été) ont augmenté l’utilisation des équipements de CVC dans le monde entier. Les technologies innovantes de CVC ont changé la façon de chauffer et de refroidir les intérieurs résidentiels et commerciaux. Les utilisateurs exigent des équipements plus économes en énergie pour réduire la consommation d’énergie.

Les variations climatiques importantes sont le résultat de l’augmentation des effets de serre ; cela pousse le besoin et la demande de systèmes de CVC efficaces, qui peuvent répondre aux variations climatiques changeantes, tout en maintenant une faible consommation d’énergie. Cela a un impact significatif sur la demande de remplacement des consommateurs à la recherche de solutions avancées et sur la demande de nouveaux produits (en raison de l’augmentation du nombre de consommateurs). Ainsi, les variations climatiques modifient les tendances d’approvisionnement des consommateurs et les développements technologiques qui ont lieu dans l’industrie. Ces facteurs devraient stimuler la demande d’équipements CVC au cours de la période de prévision.

Une consommation d’énergie élevée entrave la croissance du marché des équipements CVC

L’utilisation des équipements CVC est faible dans les régions sous-développées où les pannes de courant et les problèmes d’électricité sont monnaie courante. Le coût plus élevé de l’électricité a incité les utilisateurs à opter pour des équipements au gaz naturel ; les équipements au gaz naturel émettent plus de gaz à effet de serre qui sont nocifs pour l’environnement. Ce facteur peut entraver la croissance du marché des équipements HVAC.

En outre, les coûts d’installation et de maintenance plus élevés des systèmes CVC devraient avoir un impact négatif sur le marché. L’équipement CVC nécessite un entretien et des réparations de routine ; l’installation de ces équipements doit également être effectuée par des experts et des techniciens en CVC, ce qui est plus coûteux et peut entraver la croissance du marché des équipements CVC. Une alimentation électrique incohérente dans les zones reculées ou rurales, une consommation d’énergie accrue et des coûts d’entretien plus élevés sont les principaux facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché des équipements CVC à travers le monde.

Avancées technologiques et innovation pour créer plus d’opportunités de marché

La tendance croissante de la domotique a conduit à des innovations et au développement d’équipements technologiquement avancés. Les fabricants d’équipements CVC développent des solutions qui peuvent être intégrées à des technologies intelligentes. Ainsi, l’évolution progressive vers des conceptions de bâtiments intelligents et des systèmes de maison intelligente devrait stimuler la demande d’équipements CVC intelligents à long terme, ce qui apportera une efficacité accrue et des fonctionnalités intelligentes dans les appareils/équipements.

Les fabricants d’équipements CVC travaillent d’arrache-pied pour développer de nouvelles fonctionnalités, fonctions et systèmes intelligents, conçus pour améliorer le confort des utilisateurs et minimiser les dépenses énergétiques. L’industrie des équipements CVC vise à fournir un contrôle à distance des équipements via des applications mobiles et des systèmes de contrôle automatisés pour répondre aux besoins énergétiques des clients industriels et commerciaux. L’industrie se concentre également sur la fabrication de produits qui répondent aux exigences des technologies vertes.