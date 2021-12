Le marché des équipements de communication et de réseau optiques surperforme sur la période 2027 // ADTRAN, Inc, ADVA Optical Networking SE., Réseaux Arista

Le réseau optique est un système de communication qui utilise des signaux lumineux, au lieu de signaux électroniques, pour envoyer des informations entre deux points ou plus. Les points pourraient être des ordinateurs dans un bureau, de grands centres urbains ou même des nations dans le système mondial de télécommunications. Le réseau optique est un moyen de communication qui utilise des signaux codés en lumière pour transmettre des informations dans divers types de réseaux de télécommunications.

L’utilisation de solutions de transport optique à grande capacité offre aux entreprises l’évolutivité, l’efficacité opérationnelle et les performances nécessaires pour garantir à leurs clients et utilisateurs finaux une connectivité fiable, à bande passante élevée et à faible latence nécessaire pour l’accès en temps réel et les applications critiques.

Acteurs clés-

ADTRAN, Inc, ADVA Optical Networking SE., Réseaux Arista., Broadcom, Calix, Cisco Systems, Inc, Coriant., Corning Incorporated, ECI Telecom, Finisar., Fujitsu Optical Components et Huawei Technologies Co.

La section innovation de fiber channel a capté 10% de la correspondance optique et de l’administration des systèmes en 2021, actionnée par la reconnaissance croissante dans d’énormes entreprises pour le stockage d’informations compétent et la sécurisation des associations distantes en permettant aux équipements de détecter les erreurs supervisées pour réduire les frais généraux de l’organisation. En outre, l’intérêt croissant pour les fermes de serveurs cloud stimule l’intérêt pour les canaux fibre.

La Segmentation du Marché des Équipements de Communication Optique et de Réseau-

par Composant-

* Fibre Optique

* Émetteur-récepteur Optique

* Commutateur optique

* Amplificateur optique

* Circulateur optique

Par Technologie-

* Multiplexage par répartition en longueur d’onde (WDM)

* Réseau optique synchrone (SONET)

* Canal de fibre

Par Application-

* INFORMATIQUE et télécommunications

* BFI

* Gouvernement et Défense

• Soins

• Détail

* Énergie et services publics

La partie BFSI devrait enregistrer une part de revenu énorme au cours du calendrier de jauge en raison de l’infiltration croissante d’innovations naissantes, notamment l’Internet des objets (IoT), les organisations de machine à machine, l’IA, les administrations basées sur le cloud et une expansion des applications en ligne. L’accent mis sur l’offre d’informations d’aide avancées avec l’expansion de l’estime devrait aider à l’utilisation de la correspondance optique et des arrangements d’administration des systèmes dans l’ensemble de l’entreprise.

La taille du marché européen des communications optiques et des réseaux atteindra 9 milliards de dollars d’ici à 2027 en raison de la croissance de l’infrastructure de réseau d’entreprise et de la demande d’accès Internet fiable à l’échelle de l’industrie. Plusieurs entreprises régionales misent sur des partenariats pour développer des solutions innovantes. Par exemple, en octobre 2020, Cellnex Telecom, un opérateur d’infrastructure de télécommunications, a signé un accord de partenariat avec Everynet, un fournisseur de services de connectivité IoT pour promouvoir les réseaux IoT. Ce partenariat a aidé l’entreprise à déployer des réseaux IoT intelligents basés sur la technologie LoRaWAN sur le vaste réseau d’infrastructures de télécommunications de Cellnex afin d’améliorer la connectivité à de multiples secteurs tels que les services publics, l’agriculture et les transports.

