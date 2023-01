Le marché des équipements de brasserie croîtra à un TCAC de 6,5 % d’ici la fin de 2028 La région Europe domine le marché des équipements de brassage et poursuivra sa tendance dominante au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des activités d'acquisition parmi les principales multinationales et brasseries artisanales de cette région. La région Asie-Pacifique devrait atteindre le TCAC le plus élevé de cette région en raison de la propension croissante à différents types de bière pour leurs bienfaits pour la santé.

Le marché des équipements de brasserie croîtra à un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La bière est considérée comme une boisson populaire fabriquée par le processus de fermentation. Diverses céréales telles que le blé, le seigle et l’orge sont fermentées avec de la levure et de l’eau.

L’ébullition, le refroidissement, le brassage, le broyage, la filtration, la séparation du moût, le maltage des grains, le conditionnement, la fermentation, la mise en cave, la filtration, la carbonatation et la mise en bouteille sont les processus impliqués dans le processus de brassage. Environ 7 500 brasseries sont présentes dans les pays européens. Récemment, la technologie Internet des objets (IoT) est utilisée dans l’industrie brassicole, fournissant des informations sur le volume, le poids, les déchets, la lumière et les niveaux de gaz des ingrédients.

L’augmentation des préférences des consommateurs pour la bière artisanale et artisanale par rapport à la bière traditionnelle et aux autres boissons alcoolisées est un facteur majeur de la croissance du marché des équipements de brassage de la bière. La popularité croissante de la culture de la bière auprès des consommateurs finaux et le nombre croissant de microbrasseries et de brasseries sont les moteurs de la croissance du marché des équipements de brasserie. Les innovations de produits dans les équipements de brasserie augmenteront les opportunités de croissance du marché des équipements de brasserie.

Obtenez un exemple de rapport

sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-brewing-equipment-market

Étendue du marché mondial et taille du marché de Équipement de brassage de bière

En fonction du type, le marché des équipements de brassage de la bière est segmenté en brasserie, refroidissement, broyage, fermentation, filtration et embouteillage.

Sur la base du type de brasserie, le marché des équipements de brasserie est segmenté en microbrasserie, macrobrasserie, brasserie et régional.

Basé sur le principe de fonctionnement, le marché des équipements de brassage de bière est segmenté en manuel, semi-automatique et automatique.

En fonction de la taille, le marché des équipements de brassage de bière est segmenté en petites, moyennes et grandes.

Veuillez vous référer à la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-brewing-equipment-market

Analyse au niveau national du marché Équipement de brasserie

Les pays couverts par le rapport sur le marché Équipement de brassage de bière sont:

États-Unis, Canada, Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, Italie, Grande-Bretagne, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud , Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

La région Europe domine le marché des équipements de brassage et poursuivra sa tendance dominante au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des activités d’acquisition parmi les principales multinationales et brasseries artisanales de cette région. La région Asie-Pacifique devrait atteindre le TCAC le plus élevé de cette région en raison de la propension croissante à différents types de bière pour leurs bienfaits pour la santé.

Voir le rapport détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brewing-equipment-market

Analyse de la part de marché de Équipement de brasserie et paysage concurrentiel

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des équipements de brassage de la bière sont:

GEA Group Aktiengesellschaft, KASPAR SCHULZ BRAUEREMASCHINENFABRIK & APPARATEBAUANSTALT GMBH, LFA LAVAL, Krones AG, Paul Mueller Company, Praj Industries, MEURA, Della Toffola SpA, Criveller Group, XiMo, AG, Hypro, Ss Brewtech, ICC Northwest, Inc., GW Kent , FLECKS Brauhaus Technik GmbH, KEG KING, DEUTSCHE BEVERAGE TECHNOLOGY, Prospero Equipment Corporation, BREWBILT MANUFACTURING INC et Meto Beer Equipment, entre autres sociétés nationales et mondiales. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Explorez les rapports connexes :

https://marketin50.wordpress.com/2022/12/29/yerba-mate-market-size-will-grow-at-a-cagr-of-4-9-by-2029/

https://rupsbidkar.blogspot.com/2022/12/video-game-packaging-market-is_29.html

https://spurstartup.mn.co/posts/30643514?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item491422742

https://lockabee.com/read-blog/38927_video-game-packaging-market-is-registering-a-cagr-of-6-70-by-2029.html

https://www.xaphyr.com/blogs/203103/Video-Game-Packaging-Market-is-Registring-a-CAGR-of-6

https://notepin.co/shared/kgxlukp

https://homent.com/FEJkJ3KftkHnVDK66llK

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/video-game-packaging-market-is_29.html

https://hackmd.io/@UJ-unn1WT5-4wraNZWqycw/Sy4OP1oFo

https://whotrades.com/go/3/43676639587?feedContext=limex

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/video-game-packaging-market-is-registering-a-cagrl/187f9075-94a4-4169-8254-67a17a85b740

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com