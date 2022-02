Le marché des équipements d’automatisation de la pharmacie connaîtra une croissance fulgurante pour générer des prévisions de revenus massives jusqu’en 2028

Selon l’étude Insight Partners sur «Prévisions du marché des équipements d’automatisation de la pharmacie jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – Par type, utilisateur final», le rapport offre des informations et une analyse approfondie du marché des équipements d’automatisation de la pharmacie en mettant l’accent sur divers paramètres, tels que que les tendances et les opportunités du marché, la dynamique du marché et l’analyse du paysage concurrentiel des principaux acteurs du marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et centrale et au Moyen-Orient en Afrique. Il comprend également l’analyse d’impact de la pandémie de COVID-19 dans les régions.

Les principaux facteurs de croissance du marché sont l’augmentation des erreurs de médication et la demande croissante de services de santé. Cependant, les problèmes associés aux systèmes de distribution automatisés, tels que les mises à jour logicielles régulières et les exigences élevées en matière de maintenance du système, limitent la croissance du marché. Le marché des équipements d’automatisation de la pharmacie mécanise divers processus en pharmacie et dans d’autres établissements de soins de santé, avec pour objectif principal de réduire les erreurs dans les prescriptions médicales et d’optimiser la sécurité des patients. De plus, les systèmes d’automatisation aident à rationaliser le flux de travail, à réduire le risque d’erreurs et à améliorer la sécurité des patients.

Aperçu du marché

L’augmentation des erreurs de médication stimule la croissance du marché des équipements d’automatisation des pharmacies

Une erreur médicamenteuse implique la distribution inappropriée et inefficace de médicaments qui peuvent nuire aux patients. Les erreurs courantes de médication comprennent la distribution d’un mauvais médicament, une quantité de médicament incorrecte, une concentration de médicament incorrecte et l’omission d’un élément. Chaque année, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis reçoit plus de 100 000 rapports associés à des erreurs de médication. De plus, selon l’étude Medication Errors, publiée dans StatPearls en juin 2020, chaque année, environ 7 000 à 9 000 personnes meurent aux États-Unis en raison d’erreurs de médication. De même, selon les estimations de l’étude « Prevalence and Economic Burden of Medication Errors in the NHS In England », publiée en 2018, environ 237 millions d’erreurs de médication se produisent dans le NHS, tandis que les effets indésirables évitables des médicaments (EIM) entraînent des centaines de des morts. Environ 75 % des erreurs de médication sont dues à des distractions, car les professionnels de la santé sont engagés dans de multiples tâches, notamment examiner le patient, parler à des consultants, parler aux membres de la famille du patient et converser avec des professionnels de l’assurance. Parfois, un manque de jugement, dû à une envie d’accomplir le devoir plus tôt, conduit également à une erreur de médication. Une autre cause majeure d’erreur de médication est la distorsion causée par une mauvaise écriture, l’utilisation d’abréviations, des symboles mal compris ou une mauvaise traduction. De plus, l’écriture illisible est une préoccupation majeure à laquelle sont confrontés les pharmaciens et les infirmières depuis de nombreuses années. Ainsi, le nombre croissant d’erreurs de médication stimule l’adoption d’équipements d’automatisation des pharmacies.

COVID-19 a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, il s’est propagé à un rythme rapide à travers le monde. Les États-Unis, l’Inde, le Brésil, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Turquie, l’Italie et l’Espagne sont parmi les pays les plus touchés en termes de cas confirmés et de décès signalés. Le COVID-19 a affecté les économies et les industries de divers pays en raison des fermetures, des interdictions de voyager et des fermetures d’entreprises.

Informations basées sur le type

Selon le type, le marché des équipements d’automatisation de la pharmacie est segmenté en systèmes de distribution de médicaments automatisés, systèmes d’emballage et d’étiquetage automatisés, systèmes de stockage et de récupération automatisés, dispositifs de préparation automatisés et compteurs de comprimés de table. Le segment des systèmes automatisés de distribution de médicaments détenait la plus grande part du marché en 2020. La croissance du marché de ce segment est attribuée au nombre croissant d’erreurs dans les médicaments et la distribution, à la demande croissante de solutions de remplissage d’ordonnances de médicaments spécialisés et à des politiques gouvernementales strictes convaincantes. les instituts de santé et les pharmaciens décentralisent les officines pour une meilleure prise en charge des patients. En outre, le marché des équipements d’automatisation de la pharmacie pour le segment des dispositifs de préparation automatisés devrait connaître le TCAC le plus élevé de 2021 à 2028.

Informations basées sur l’utilisateur final

Basé sur l’utilisateur final, le marché des équipements d’automatisation de pharmacie est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et autres. Le segment de la pharmacie hospitalière détenait la plus grande part du marché en 2020. Cependant, on estime que le segment de la pharmacie de détail enregistrera le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. La croissance du segment des pharmacies de détail est principalement attribuée aux normes gouvernementales strictes relatives à l’inventaire des médicaments et au marché inexploité des sites éloignés.

Marché des équipements d’automatisation de la pharmacie: paysage concurrentiel et développements clés

Talyst LLC (Swisslog Healthcare), AmerisourceBergen, Baxter International Inc, Capsa Healthcare, OMNICELL INC, Cerner Corporation, McKESSON CORPORATION, ScriptPro LLC, BD, YUYAMA Co., Ltd

