Le marché des équipements d’aphérèse enregistrera la plus forte croissance du TCAC de 9,8 % d’ici 2028

Le marché des équipements d’aphérèse devrait connaître une croissance du marché à un taux de 9,8% au cours de la période de prévision. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des équipements d’aphérèse fournit une analyse et des informations concernant les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’essor du secteur de la santé dans le monde accélère la croissance du marché des équipements d’aphérèse.

Aperçu du marché : –

L’aphérèse est définie comme un processus dans lequel le sang d’une personne est passé à travers un équipement où un composant particulier du sang est centrifugé. La composante restante est renvoyée à la circulation du donneur. Le don de sang de l’équipement d’aphérèse est utilisé pour la séparation et la collecte des plaquettes ou du plasma lors du retour des globules rouges.

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des équipements d’aphérèse. L’augmentation de la demande de composants sanguins et les préoccupations croissantes concernant la sécurité du sang, ainsi que l’augmentation de la demande de plasma source des sociétés biopharmaceutiques accélèrent la croissance du marché. Le nombre croissant de cas de traumatismes et de blessures et la présence d’un remboursement favorable pour les procédures d’aphérèse influencent davantage le marché. De plus, l’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation des niveaux de population gériatrique et l’augmentation du financement public affectent positivement le marché des équipements d’aphérèse. En outre, l’aphérèse pour les patients leucémiques et pédiatriques et les investissements croissants des organismes gouvernementaux offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision.

D’autre part, le coût élevé des dispositifs d’aphérèse et des procédures et d’installation d’aphérèse thérapeutique et des critères rigoureux de recrutement des donneurs devraient entraver la croissance du marché. Les problèmes de recrutement de donneurs volontaires non rémunérés et de sécurité de la transfusion sanguine dans les pays en développement devraient défier le marché des équipements d’aphérèse au cours de la période de prévision.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Équipement d’aphérèse sont

Terumo Medical Corporation, HemaCare, Haemonetics Corporation, Asahi Kasei Medical Co., Ltd, B. Braun Melsungen AG, Cerus Corporation, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, KAWASUMI LABORATORIES, INC., KANEKA CORPORATION, Mallinckrodt et Medica SpA, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Objectif principal du marché des équipements d’aphérèse:

Chaque entreprise du marché Équipement d’aphérèse a des objectifs, mais ce rapport d’étude de marché se concentre sur les objectifs cruciaux, afin que vous puissiez analyser la concurrence, le marché futur, les nouveaux produits et les données informatives qui peuvent augmenter votre volume de ventes de manière exponentielle.

Taille du marché Équipement d’aphérèse et facteurs de taux de croissance.

Changements importants dans le futur marché des équipements d’aphérèse.

Principaux concurrents mondiaux du marché.

Portée et perspectives des produits du marché Équipement d’aphérèse.

Développer des régions avec un potentiel de croissance dans le futur.

Défis difficiles et risques rencontrés sur le marché.

Profil des principaux fabricants mondiaux d’équipements d’aphérèse et statistiques de vente.

Faits saillants des facteurs clés suivants du marché mondial des équipements d’aphérèse

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise

Stratégie d’entreprise

Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.

Pays étudiés :

Amérique du Nord (Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Mexique, Pérou, États-Unis, Reste des Amériques) Europe (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Reste de l’Europe) Moyen-Orient et Afrique (Egypte, Israël, Qatar, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Emirats Arabes Unis, Reste de la MEA) Asie-Pacifique (Australie, Bangladesh, Chine, Inde, Indonésie, Japon, Malaisie, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Thaïlande, Taïwan, Reste de l’Asie-Pacifique)

