Le marché des épices et des assaisonnements sur la viande et la volaille saisit de nouvelles opportunités par des acteurs clés internationaux | Les prévisions

« Épices et assaisonnements mondiaux sur le marché de la viande et de la volaille » , ajoute le nouveau rapport de recherche dans la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Les épices et assaisonnements dans la viande et la volailleLe rapport d’étude de marché présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les épices et assaisonnements dans la viande et la volaille. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport Épices et assaisonnements pour viandes et volailles aident les clients à prévoir les investissements dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple, des outils et des techniques bien établis sont utilisés pour la génération du rapport Épices et assaisonnements dans la viande et la volaille.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des épices et des assaisonnements sur la viande et la volaille était évalué à 13,52 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 23,23 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,00% au cours de la période de prévision de 2022- 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Définition du marché

Les épices sont des ingrédients secs aromatiques qui sont utilisés pour rehausser la saveur et la valeur nutritive. Les épices se présentent sous diverses formes, notamment les graines, les baies, les fruits, les racines, l’écorce, les pousses et les matières végétales. Le curcuma, par exemple, est utilisé comme antiseptique et est utilisé pour colorer ou conserver les aliments.

Épices et assaisonnements dans la portée et la segmentation du marché de la viande et de la volaille

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (herbes, sel et substituts de sel, épices), application (produits de boulangerie et de confiserie, aliments surgelés, soupes, sauces et vinaigrettes, boissons, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts McCormick & Company, Inc. (États-Unis), Olam Group (Singapour), Ajinomoto Co. Inc. (Japon), Associated British Foods plc (Royaume-Uni), Kerry Group plc (Irlande), Sensient Technologies Corporation (États-Unis), Döhler Group ( Allemagne), SHS Group (Royaume-Uni), FZ Organic Food (Pays-Bas), Rhythm Superfoods, LLC. (États-Unis), Cussons Australia Pty Ltd (Australie), Luke’s Organic (États-Unis), Late July Snacks LLC (États-Unis), General Mills Inc. (États-Unis) Des opportunités La tendance « santé et bien-être » tire le marché des épices

La représentation médiatique des effets négatifs de la consommation d’ingrédients synthétiques

Urbanisation et préférence croissante pour les produits alimentaires biologiques

Épices et assaisonnements dans la dynamique du marché de la viande et de la volaille

Conducteurs

Prolifération croissante des produits prêts à consommer dans le monde

L’expansion de l’industrie hôtelière et la préférence croissante pour les produits prêts à manger et prêts à boire sont parmi les principaux facteurs de croissance du marché. De plus, les consommateurs sont de plus en plus disposés à essayer de nouvelles cuisines et des plats savoureux préparés avec une variété d’épices et d’assaisonnements. Ils sont également utilisés comme conservateurs naturels pour limiter l’activité microbienne et préserver la qualité des produits de viande et de volaille.

Les consommateurs augmentent leurs dépenses pour différentes cuisines et les avantages pour la santé des épices et des herbes

En outre, la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé agit comme un important moteur de croissance. Les épices et les assaisonnements sont riches en antioxydants, et on pense que beaucoup d’entre eux ont des propriétés médicinales, ils sont donc utilisés pour traiter une variété de maladies et d’affections. Le curcuma, par exemple, est largement utilisé pour renforcer l’immunité contre le cancer, la maladie d’Alzheimer et l’inflammation des articulations. En outre, la préférence croissante des consommateurs pour les cuisines exotiques et les ingrédients biologiques et l’augmentation des dépenses de consommation en aliments et boissons devraient pousser le marché encore plus loin.

Opportunité

Les produits prétendant contenir des ingrédients naturels, comme les épices, aident les fabricants à attirer plus de clients. La tendance « santé et bien-être » tire l’ensemble du marché des ingrédients naturels. Les consommateurs se tournent vers des alternatives naturelles à mesure que la prévalence des maladies liées au mode de vie telles que les maladies cardiovasculaires, l’obésité, l’ostéoporose et le diabète augmente. De plus, la description médiatique des effets négatifs de la consommation d’ingrédients synthétiques a prévenu les consommateurs. Les consommateurs pensent que les ingrédients naturels ont un impact positif sur la santé globale, tandis que les ingrédients synthétiques ont des effets négatifs. En conséquence, les fabricants de produits alimentaires ont réagi rapidement en remplaçant complètement ou partiellement les ingrédients synthétiques par des alternatives naturelles.

Contraintes

Cependant, la falsification des épices et des assaisonnements agira comme un frein et pourrait entraver la croissance des épices et des assaisonnements sur les marchés de la viande et de la volaille au cours de la période susmentionnée. Cependant, les épices et les assaisonnements sont sensibles à la contamination microbienne, ce qui posera un défi à la croissance du marché des épices et des assaisonnements pour la viande et la volaille.

Ce rapport sur le marché des épices et assaisonnements dans la viande et la volaille fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de revenus émergents poches, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur les épices et les assaisonnements sur le marché de la viande et de la volaille, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

Olam food ingredients, le nouveau groupe opérationnel formé suite à la reconnaissance au sein d’Olam International limited, a élargi son portefeuille d’épices en février 2021. Olam Americas Inc, une filiale de (OIL), a payé 108,5 millions de dollars pour l’acquisition de Mizkan America Inc, une société américaine à base de piment (CPB). CPB est bien connu pour la haute qualité de son piment vert du Nouveau-Mexique et d’autres piments de spécialité.

Le groupe Kerry a annoncé la finalisation de son acquisition du groupe nature Jining en février 2021. L’entreprise est un fabricant chinois d’arômes, d’assaisonnements et de produits alimentaires préparés fortement implanté dans le pays.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des épices et assaisonnements pour la viande et la volaille:

McCormick & Company, Inc. (États-Unis)

Groupe Olam (Singapour)

Ajinomoto Co. Inc. (Japon)

Associated British Foods plc (Royaume-Uni)

Kerry Group plc (Irlande)

Sensient Technologies Corporation (États-Unis)

Groupe Döhler (Allemagne)

Groupe SHS (Royaume-Uni)

FZ Organic Food (Pays-Bas)

Rhythm Superfoods, LLC. (NOUS)

Cussons Australia Pty Ltd (Australie)

Luke’s Organic (États-Unis)

Fin juillet Snacks LLC (États-Unis)

General Mills Inc. (États-Unis)

Segmentation du marché :

Le marché des épices et des assaisonnements sur la viande et la volaille est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Herbes

Sel et substituts de sels

Épices

Application

Boulangerie et Confiserie

Des surgelés

Collations et plats cuisinés

Soupes

Sauces

Pansements

Breuvages

Autres

Épices et assaisonnements dans la viande et la volaille Analyse/aperçus régionaux du marché

Le marché des épices et des assaisonnements dans la viande et la volaille est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des épices et assaisonnements dans la viande et la volaille sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le marché des épices et des assaisonnements dans la viande et la volaille est dominé par l’Amérique du Nord, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. La demande d’épices et d’assaisonnements en Amérique du Nord devrait être élevée au cours de la période de prévision en raison d’une sensibilisation accrue à la nature et à la population de la prévention des épices. La demande d’épices et d’assaisonnements de la région Asie-Pacifique a considérablement augmenté au fil des ans et devrait croître à un rythme rapide en raison de l’expansion de l’industrie alimentaire et des boissons dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quel sera le rythme de développement du marché des épices et assaisonnements dans la viande et la volaille?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des épices et assaisonnements pour la viande et la volaille?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Épices et assaisonnements pour la viande et la volaille?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs de Épices et assaisonnements pour la viande et la volaille?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Épices et assaisonnements pour la viande et la volaille auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Épices et assaisonnements pour la viande et la volaille?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

