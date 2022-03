Le marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire devrait connaître une croissance et une tendance rapides d’ici 2028

Selon notre nouvelle étude de recherche sur « Prévision du marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit, application et utilisateur final », le marché devrait atteindre 41 104,71 millions de dollars d’ici 2028 contre 10 987,17 millions de dollars US en 2020 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 17,8 % de 2021 à 2028. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché et les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Le marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire connaît une croissance substantielle au milieu de la pandémie de COVID-19. La majorité des organismes de recherche en soins de santé, des acteurs du marché et des centres universitaires sont activement engagés dans les activités de recherche et développement pour développer de nouveaux vaccins et plateformes thérapeutiques pour le nouveau coronavirus qui cause le COVID-19. Cette forte augmentation des activités de recherche et développement devrait stimuler la demande de kits et de réactifs de biologie moléculaire, ce qui, à son tour, stimulera la croissance du marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire dans les années à venir.

Les enzymes biologiques jouent un rôle de premier plan en encourageant les réactions chimiques dans les systèmes biologiques. Les enzymes de biologie moléculaire sont recommandées pour la préparation des échantillons de laboratoire. Ces réactifs sont également utilisés au cours de divers processus tels que la réaction en chaîne par polymérase (PCR), le séquençage de l’ADN et l’analyse cellulaire. La croissance du marché est attribuée à quelques facteurs clés tels que le financement sain de la génomique, la baisse du coût des procédures de séquençage et la prévalence croissante des maladies chroniques. Cependant, la pénurie de professionnels qualifiés entrave la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire:

THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ; Illumina, Inc. ; Qiagen ; Agilent Technologies, Inc. ; F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD ; Merck KGAA; Jena Bioscience GmbH; Bioline Technologies ; Promega Corporation ; et Rockland Immunochemicals Inc figurent parmi les principales sociétés opérant sur le marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire.

Basé sur le produit, le marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire est divisé en enzymes et kits et réactifs. Le marché, par enzymes, est en outre segmenté en polymérases, ligases, transcriptases inverses, phosphatases, protéases et protéases, endonucléases de restriction et autres. Le segment des kits et réactifs détenait une plus grande part de marché en 2020, et on estime que le même segment enregistrera un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. L’augmentation des activités de recherche et développement associée au nombre croissant de lancements de produits stimule la croissance du marché pour ce segment. De plus, l’utilisation croissante des technologies de séquençage du génome devrait propulser la demande de réactifs et de kits, ce qui stimulerait à terme la croissance du marché pour le segment des réactifs et des kits d’ici 2028.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et régions du marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire.

Aperçu du marché

Un financement sain pour la génomique stimule la croissance du marché

Le séquençage du génome était limité aux installations de recherche, il y a quelques années. Cependant, il est maintenant devenu l’une des techniques courantes dans les pratiques cliniques. Au cours des prochaines années, le secteur de la santé devrait générer les données génomiques de plus de 60 millions de patients. La mise en œuvre croissante du séquençage génomique dans les systèmes de santé est soutenue par des investissements gouvernementaux substantiels, totalisant plus de 4 milliards de dollars américains dans au moins 14 pays. Le Royaume-Uni a annoncé le plus grand projet de génome au monde dans le cadre d’une collaboration public-privé de 200 millions entre des organisations caritatives et des sociétés pharmaceutiques.

Informations basées sur les produits

Informations basées sur les applications

Le marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire, basé sur l’application, est segmenté en épigénétique, séquençage, biologie synthétique, réaction en chaîne par polymérase et autres. En 2020, le segment du séquençage détenait la plus grande part de marché. Cependant, on estime que le segment de la réaction en chaîne par polymérase enregistre le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Informations basées sur l’utilisateur final

En termes d’utilisateur final, le marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire est segmenté en sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques, hôpitaux et centres de diagnostic, et instituts universitaires et de recherche. Le segment des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques détenait la plus grande part du marché en 2020, et on estime que le même segment enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Segmentation du marché des enzymes, kits et réactifs de biologie moléculaire par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

