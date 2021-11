Le Marché des Engrais Complexes a accru la Croissance des Revenus de 80,01 milliards de dollars d’ici la fin 2027 | Agrium Inc., CF Industries Holdings, Inc., Coromandel International Ltd., Groupe Eurochem SA

Les engrais complexes contiennent principalement les rapports de deux ou trois macronutriments. Ces macronutriments comprennent l’azote, le potassium et le phosphore qui sont nécessaires aux plantes. Les engrais complexes se trouvent sous forme liquide et granulaire.

Le marché des engrais complexes était évalué à 48,71 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 80,01 milliards de dollars en 2027, avec une croissance de +6 % de 2021 à 2027.

Les engrais complexes sont également appelés engrais composés. Les engrais complexes aident à fournir aux cultures des nutriments essentiels. Ces nutriments essentiels sont fournis sous une forme favorable à la nutrition des plantes. Les phosphates nitrés et le polyphosphate sont quelques-uns des exemples d’engrais complexes.

Les engrais complexes offrent divers avantages associés à la commodité sur le terrain et à l’économie. En outre, la croissance rapide de la production en serre renforce la croissance du marché mondial des engrais complexes.

Acteurs Clés

* Agrium Inc.

* CF Industries Holdings, Inc.

* Coromandel International Ltd.

* Eurochem Group SA

* Haifa Chemicals Ltd.

* Helena Chemical Company

* Israel Chemicals Limited

* Phosagro

* Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

* Société Civile Et Minière Du Chili SA.

La disponibilité limitée de terres cultivables ainsi que la demande croissante de nourriture due à l’augmentation de la population ont déclenché la croissance du marché mondial des engrais complexes.

Segmentation du Marché

Sur la base du Type,

* Incomplet

o Phosphate de diammonium

o Phosphate de monoammonium

o Phosphate mono-potassique

o Nitrate de potassium

o Autres (phosphate nitro et phosphate d’urée)

• Compléter

o NPK (10-26-26)

o NPK.(12-32-16)

o NPK.(15-15-15)

o Autres composés NPK

Sur la base du Type de Culture,

• Céréale

* Graines oléagineuses

* Fruits et légumes

* Autres (gazon et plantes ornementales, cultures de plantation, cultures de fibres et cultures d’ensilage et de fourrage)

Sur la base de la forme,

• Solide

• Liquide

Les segmentations du marché mondial des engrais Complexes varient selon les différents types d’industries, ce marché des engrais complexes étant segmenté par types de produits, par applications de produits et par région. Le rapport fournit également des états du marché des engrais complexes sur la croissance du marché par région dans le monde entier. Le rapport explique la consommation par pays et la taille du marché des engrais complexes.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché sur les Engrais Complexes Mondiaux-

– Introduction au Marché des Engrais Complexes et Aperçu du Marché

– Marché des Engrais Complexes, par Application

– Analyse de La Chaîne de l’Industrie du Marché des Engrais Complexes

– Marché des Engrais Complexes, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché Mondial des Engrais Complexes et Analyse SWOT par Régions

– Grande Région du Marché des Engrais Complexes

i) Ventes sur le Marché Mondial des Engrais Complexes

ii) Revenus du marché mondial des engrais Complexes et part de marché

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

