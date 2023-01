Le marché des engrais à libération contrôlée foliaire devrait croître à un TCAC de 6,75% jusqu’en 2029: taille mondiale, part, croissance de l’industrie et tendances

Selon Data Bridge Market Research, le marché des engrais foliaires à libération contrôlée devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 6,57 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

L’utilisation d’engrais à libération contrôlée réduit la perte de nutriments, donc moins de fertilisation est nécessaire qu’avec des engrais conventionnels. Par conséquent, la réalisation des bénéfices des agriculteurs augmente avec l’augmentation du rendement des cultures en raison de la réduction des coûts de culture.

La production croissante de produits à base d’urée et d’engrais , associée à une application croissante dans les économies émergentes, sont les principaux facteurs qui accélèrent la croissance du marché des engrais foliaires à libération contrôlée. En outre, la demande croissante d’engrais à haut rendement, la vulgarisation des politiques et réglementations gouvernementales et les préoccupations croissantes concernant les problèmes environnementaux devraient également stimuler la croissance du marché des engrais foliaires à libération contrôlée. Cependant, le coût élevé des produits et de la technologie, associé à une mauvaise gestion, a limité les engrais à libération contrôlée sur le marché de l’application foliaire, tandis que l’augmentation de l’offre de produits contrefaits et la baisse de l’adoption de la technologie mettront à l’épreuve la croissance du marché.

De plus, les progrès technologiques, les améliorations de la production des pâturages et l’adoption de l’agriculture de précision créeront d’énormes opportunités pour le marché des engrais à libération contrôlée appliqués sur les feuilles .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des engrais à libération contrôlée dans les applications foliaires

Le paysage concurrentiel des Engrais à libération contrôlée sur le marché Application foliaire fournit des détails sur les concurrents. Les informations détaillées comprennent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise. Entreprise, lancement de produit, étendue et domaines d’application des produits étendus. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des sociétés liées aux engrais à libération contrôlée sur le marché de l’application foliaire.

Les principaux acteurs du marché des engrais foliaires à libération contrôlée sont KINGENTA, Nutrien Ltd., Yara, The Mosaic Company, ICL, Nufarm Malaysia Sdn Bhd, The Scotts Company LLC, Koch Agronomic Services, LLC., Helena Agri-Enterprises, LLC, SQMVITAS , Haifa Group, JCAM AGRI.CO., LTD., COMPO EXPERT GmbH, The Andersons, Inc., Van Iperen International, AgroLiquid., DeltaChem GmbH, SK Specialties Sdn Bhd, BASF SE, Bayer AG, Dow et DuPont, etc.

Ce rapport sur le marché des engrais à libération contrôlée par application foliaire fournit un compte rendu détaillé des nouveaux développements récents, des réglementations commerciales, de l’analyse des importations et des exportations, de l’analyse de la production, de l’optimisation de la chaîne de valeur, des parts de marché et de l’impact des acteurs du marché. Pays et localisation, analyse des opportunités dans les segments de revenus émergents, modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, offres de lancement de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur les engrais à libération contrôlée sur le marché de l’application foliaire, analystes , notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée du marché mondial des engrais à libération contrôlée dans les applications foliaires et taille du marché

Les engrais à libération contrôlée sur le marché de l’application foliaire sont segmentés en fonction de la technologie, du type, de la forme et de l’utilisation finale. La croissance dans tous les secteurs vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies de mise sur le marché pour identifier la différenciation dans vos principaux domaines d’application et marchés cibles.

Sur la base de la technologie, le marché des engrais foliaires à libération contrôlée est segmenté en revêtements polymères , revêtements à base de soufre et produits de réaction à l’urée.

En fonction du type, le marché des engrais à libération contrôlée pour application foliaire est segmenté en stabilisants azotés, en engrais à libération lente, enrobés et encapsulés. Les N-stabilisants ont été subdivisés en inhibiteurs de nitrification et en inhibiteurs d’uréase. Les engrais à libération lente sont subdivisés en engrais à libération lente tels que l’urée-formaldéhyde, l’urée isobutyraldéhyde et l’urée-acétaldéhyde. Les engrais enrobés et encapsulés sont en outre segmentés en engrais enrobés de soufre, enrobés de polymère, enrobés de polymère de soufre et autres engrais enrobés et enrobés.

Sur la base de la forme, le marché des engrais foliaires à libération contrôlée est segmenté en liquide, granulé et poudre .

Le marché des engrais à libération contrôlée pour application foliaire est également segmenté en fonction de l’utilisation finale. L’utilisation finale est divisée en non agricole et agricole. Les produits non agricoles sont en outre segmentés en gazon et plantes ornementales, pépinières et serres, et autres. L’agriculture est en outre subdivisée en céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, légumes, fruits et cultures de plantation. Les céréales et les grains sont subdivisés en maïs, blé, riz, autres grains et céréales. Les oléagineux et les légumineuses sont ensuite segmentés en soja, canola, coton, autres oléagineux et légumineuses. Les légumes sont subdivisés en racines et tubercules, Brassicas. Les fruits sont subdivisés en agrumes, baies et autres fruits.

L’évaluation géographique du marché Engrais à libération contrôlée pour application foliaire est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Un nouveau rapport de recherche fournit une approche systématique et descriptive du marché mondial des engrais à libération contrôlée dans l’application foliaire. Il construit la dynamique de l’industrie, la portée de croissance globale des différents segments, régions et autres paramètres qui sont très efficaces pour augmenter la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document vise à illustrer clairement toutes les conditions et structures possibles des engrais à libération contrôlée sur le marché mondial de la fertilisation foliaire.

