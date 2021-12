Le marché des Encres pharmaceutiques a accru la croissance du chiffre d’affaires de 5,06 milliards USD à TCAC + 5% d’ici fin 2027 | Sensient Technologies Corporation, Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd., Wuhan Sino Joinsun Technology & Trade Co. Ltd

L’encre pharmaceutique est une encre utilisée sur la majorité des pilules médicamenteuses pour afficher des informations sur le médicament, telles que le nombre de milligrammes que contient la pilule et ses ingrédients.

La taille du marché des encres pharmaceutiques était évaluée à 3,21 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 5,06 milliards de dollars en 2027, avec une croissance de +5 % de 2021 à 2027.

C’est une encre à base d’eau qui peut être consommée. Le volume important du marché des encres pharmaceutiques démontre l’importance de fournir aux comprimés pharmaceutiques un marquage d’identification clairement visible pour éviter les imitations et substitutions fausses.

L’existence d’une gamme diversifiée d’encres spécialisées et de fluides spécifiques aux applications a favorisé l’expansion du marché. En outre, l’encre pharmaceutique est également généralement nécessaire pour l’impression sur les emballages intérieurs, les emballages extérieurs et les capsules.

L’utilisation accrue des produits pharmaceutiques et la sensibilisation accrue des consommateurs aux médicaments sont les principaux facteurs de croissance du marché des encres pharmaceutiques.

Les principaux acteurs du marché sont

Sensient Technologies Corporation, Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd., Wuhan Sino Joinsun Technology & Trade Co. Ltd., Colorcon, Inc., Technologies Videojet.

En outre, l’augmentation du revenu disponible à dépenser et de la consommation pharmaceutique sur les nouveaux marchés émergents tels que le Brésil, la Chine et l’Inde propulsent le marché des encres pharmaceutiques vers l’avant.

En outre, les progrès technologiques dans les processus de fabrication et l’utilisation accrue d’encre pharmaceutique sur les emballages extérieurs propulsent le marché des encres pharmaceutiques vers l’avant.

Le rapport fournit une analyse des principaux acteurs ainsi que des parts de revenus de l’entreprise afin de donner une vue d’ensemble plus large des acteurs du marché des encres pharmaceutiques.

Le rapport décrit en détail la segmentation du marché en divisant le marché en fonction de son Type, de son Produit, de son Mode de Livraison, de son Matériau, de son utilisateur final et de sa région et est analysé de 2021 à 2027 par valeur et volume. Tous les segments sont évalués en tenant compte des tendances historiques et futures.

Segmentation du Marché

Par Type

À base de solvants

* À base d’eau

* Encres Comestibles

* Autres

Par Type Pharmaceutique

Semi-solides

• Solide

• Liquide

Par Application

Capsule

* Emballage extérieur

* Emballage Intérieur

Tous les segments avec les sous-segments dominants et à croissance la plus rapide et les facteurs responsables de ceux-ci sont étudiés et mentionnés dans le rapport.

Analyse Régionale:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

TOC détaillé du Rapport d’Étude de Marché Mondial sur les Encres Pharmaceutiques-

– Introduction sur le Marché des Encres Pharmaceutiques et Aperçu du Marché

– Marché des Encres Pharmaceutiques, par Application

– Analyse de la Chaîne de l’Industrie du Marché des Encres Pharmaceutiques

– Marché des Encres Pharmaceutiques, par Type

– Industrie Fabrication, Consommation, Exportation, Importation par Régions

– Valeur de l’industrie ($) par Région

– État du Marché mondial des Encres Pharmaceutiques et Analyse SWOT par Régions

– Grande Région du Marché des Encres Pharmaceutiques

i) Ventes Mondiales sur le Marché des Encres Pharmaceutiques

ii) Chiffre d’affaires et part de marché du Marché mondial des Encres Pharmaceutiques

– Liste des Grandes Entreprises

– Conclusion

