Le marché des encres conductrices d’une valeur de 5 119,80 millions de dollars américains d’ici 2028 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé «Prévisions du marché des encres conductrices jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type et application», le marché devrait passer de 3 565,80 millions de dollars américains en 2021 à US 5 119,80 millions de dollars d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 5,4 % de 2022 à 2028. Les gouvernements du monde entier ont adopté des restrictions environnementales pour encourager les industries à remplacer les matériaux lourds dans les appareils par des matériaux légers modernes. De plus, le désir des consommateurs pour des appareils électroniques minuscules et légers a poussé l’industrie de l’électronique grand public à miniaturiser ses produits. De plus, l’augmentation rapide des applications basées sur l’IdO et la tendance croissante à la miniaturisation stimulent la demande d’encre conductrice. L’utilisation croissante des smartphones et des appareils connectés propulse le besoin de capteurs plus petits et plus légers avec des exigences de faible puissance et des performances améliorées, ce qui stimule la demande de miniaturisation.

Aperçu du marché – Marché des encres conductrices

La demande croissante en énergie nécessite l’utilisation de sources d’énergie alternatives. En conséquence, les sources d’énergie renouvelables, en particulier l’énergie solaire, sont désormais utilisées pour produire de l’électricité. L’utilisation croissante de l’énergie solaire pour la production d’électricité devrait stimuler la demande de technologies solaires et accroître le déploiement des panneaux solaires dans les années à venir. Cela créera une opportunité pour le marché des encres conductrices dans l’application photovoltaïque. En utilisant l’impression à jet d’encre, l’encre conductrice permet d’imprimer des panneaux de cellules solaires photovoltaïques organiques sur des surfaces très fines et flexibles. Le secteur solaire (photovoltaïque) a subi une pression considérable pour réduire les coûts des matières premières et augmenter l’efficacité de la production afin de concurrencer les systèmes d’alimentation en réseau existants. Dans ce cas, les encres conductrices sont une solution potentielle pour l’industrie, entraînant ainsi le marché des encres conductrices.

Le marché des encres conductrices est segmenté en fonction du type, de l’application et de la géographie. En fonction du type, le marché est segmenté en encre conductrice à l’argent, encre conductrice au carbone, encre conductrice polymère, encre conductrice au cuivre et autres. Par application, le marché des encres conductrices est segmenté en panneaux solaires, écrans tactiles, commutateurs à membrane, dispositifs médicaux, cartes de circuits imprimés, capteurs, éléments chauffants, identification par radiofréquence, antennes de téléphones portables, automobile et autres. Sur la base de la géographie, le marché est principalement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud.

