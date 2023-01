Le marché des émulsions de polymères devrait établir une croissance phénoménale dans les régions clés d’ici 2030

Marché des émulsions polymères: basé sur le type d’émulsion polymère (émulsion polymère acrylique, émulsion polymère d’acétate de vinyle, latex SB), basé sur son application (peintures et revêtements, adhésifs et mastics, papier et carton), basé sur l’industrie d’utilisation finale : Bâtiment et construction, automobile, produits chimiques, textile et revêtements) – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché de l’émulsion de polymère couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant sur le marché mondial. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport proposera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects du marché des émulsions de polymères.

Perspectives de l’industrie des émulsions polymères

La taille du marché mondial des émulsions de polymères était évaluée à 25,7 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 41,1 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision 2021-2027. Les émulsions de polymères sont des polymères spécialisés utilisés pour fabriquer des produits chimiques spécialisés tels que des peintures et des revêtements, des adhésifs, des encres offset, du papier et des cartons, des produits chimiques de construction et des textiles. L’émulsion polymère est un type de polymère obtenu en présence de stéarate de sodium par une émulsion de tensioactifs, de monomères et d’eau. Le processus de production de Polymer Emulsion est un processus respectueux de l’environnement qui traite des polymères à haut poids moléculaire entraînant une polymérisation rapide. Ce sont des produits verts qui contribuent à des techniques de peinture et de revêtement respectueuses de l’environnement.

Émulsion polymère : Dynamique du marché :

La demande croissante des industries d’utilisation finale croissantes dans les pays en développement et la croissance robuste des secteurs mondiaux du bâtiment et de la construction sont des facteurs clés responsables de la croissance du marché des émulsions de polymères. Les réglementations strictes en matière d’émissions de COV et les préoccupations croissantes concernant les bâtiments écologiques stimulent également le marché. En outre, les connaissances croissantes des industries d’utilisation finale sur l’impact environnemental des produits à base de solvants, combinées aux tendances et aux développements, devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. De plus, les faibles revenus du capital pour la fondation des unités de fabrication alimentent la croissance globale du marché.

La demande croissante et la prise de conscience des émulsions de polymères biosourcées créeront de multiples opportunités sur le marché mondial. L’utilisation croissante de la dispersion acrylique à base d’eau pour les revêtements anticorrosifs devrait créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché. Les problèmes environnementaux croissants et l’utilisation de technologies vertes augmentent la demande de produits à faible teneur en COV, qui utilisent des biens renouvelables comme matière première. La concurrence croissante entre les acteurs du marché a motivé les producteurs à poursuivre les progrès technologiques.

Les restrictions commerciales impliquant l’utilisation de produits chimiques tels que le butadiène posent des défis pour le marché mondial des émulsions de polymères. La production d’émulsions polymères à faible COV est l’un des enjeux pour les acteurs du marché. Les émissions de COV ont de nombreux effets néfastes sur la santé des travailleurs ainsi que des utilisateurs finaux. De plus, ils peuvent contribuer à des maladies chroniques graves telles que l’asthme. Les coûts volatils des matières premières peuvent freiner la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Émulsion polymère :

Pour empêcher la propagation du coronavirus, les travailleurs sont soit retournés dans leur ville natale, soit mis en quarantaine. Les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en amont ont contraint les industries de la construction, de l’automobile, de la pharmacie, du textile et des revêtements à fermer. La demande de construction de bâtiments résidentiels devrait être moindre, car une opinion négative du marché et la baisse des salaires découragent les gens d’acheter de nouveaux logements. Les entreprises de transformation chimique ont arrêté leur production. Régulièrement, cependant, les gouvernements du monde entier encouragent les industries de la construction, de l’automobile, de la pharmacie, du textile et des revêtements à reprendre le travail, à lever le verrouillage, et les marchés se dirigent vers la reprise du marché avec la hausse des ventes prévue.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché des émulsions de polymères en fonction de son type, de ses applications et de l’industrie des utilisateurs finaux.

En fonction du type, le marché des émulsions de polymères est segmenté en –

Émulsion de polymère acrylique

Émulsion de polymère d’acétate de vinyle

SB-Latex

Sur la base de son application, le marché des émulsions de polymères est segmenté en

Peintures et revêtements

Adhésifs et scellants

Papier et carton

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché des émulsions de polymères est segmenté en

Bâtiment et construction

Automobile

Produits chimiques

Textiles et Enduits

Autres

Marché des émulsions polymères : perspectives régionales

En 2020, l’Asie-Pacifique est le marché mondial des émulsions de polymères le plus important et à la croissance la plus rapide, suivi de l’Amérique du Nord. La croissance dans la région Asie-Pacifique est due à l’urbanisation croissante et à l’expansion des transports. Les fabricants sont attirés par la région en raison de la disponibilité de matières premières, de terres, de machines et d’équipements et de travailleurs qualifiés à des salaires inférieurs. La région nord-américaine devrait augmenter à un TCAC sain au cours de la période de prévision en raison de la croissance croissante de l’industrie automobile. L’évolution des modes de vie et l’augmentation du pouvoir d’achat peuvent être attribuées à la croissance de la région. Plusieurs industries de la région européenne, telles que la peinture et le revêtement, ainsi que l’innovation pour les technologies vertes, soutiennent la demande mondiale d’émulsion polymère.

Marché des émulsions polymères : paysage concurrentiel

Les principales entreprises du marché des émulsions de polymères sont DIC Corporation, The Dow Chemical Company, BASF SE, Arkema SA.

Les autres sociétés comprennent Celanese Corporation, Trinseo, The Lubrizol Corporation, Wacker Chemie AG, Synthomer Plc, Asahi Kasei Corporation, Momentive performance materials Incorporated, Allnex, Dairen Chemical Corporation, Halltech Incorporated, Mallard Creek Polymers Incorporated, Stanchem polymers, Specialty Polymers Incorporated, Visen Industries Limited, Cytec (Solvay), Kamsons Chemicals Private Limited, Scott Border Company Limited, Apcotex Industries Limited, Pexichem Private Limited, Clariant International, Solutions polymères techniques.

En juin 2020, Celanese Corporation a signé un accord avec la société Azelis Megafarma pour fournir des polymères en émulsion au Mexique.

Synthomer plc a acheté Omnova Solutions Inc., une entreprise chimique spécialisée et un important fabricant de solutions polymères à base d’eau, en avril 2020. Grâce à cet achat, l’entreprise sera en mesure d’améliorer le marché des émulsions polymères et de disposer de bonnes capacités opérationnelles à travers le monde. .

Le rapport sur le marché des émulsions de polymères fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec les acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des participants de l’industrie et des experts de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur.

