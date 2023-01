Le marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP & CAP) connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

Le marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP & CAP) connaîtra une croissance substantielle de par, taille, part, tendances, principaux moteurs, croissance et analyse des opportunités

Marché mondial des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP), par application (produits laitiers, boulangerie et confiserie, volaille, fruits de mer et produits carnés, plats cuisinés, fruits et légumes, autres), gaz d’emballage (oxygène, azote, dioxyde de carbone , autres gaz), matériaux d’emballage (chlorure de polyvinyle (PVC), polyéthylène basse densité (LDPE), polypropylène (PP), autres matériaux d’emballage) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP)

Selon le rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), environ 1,3 milliard de tonnes métriques, soit environ 1/3 de toute la nourriture humaine, est gaspillée chaque année dans le monde, et de l’autre côté, environ 11 % de la population mondiale souffre de la faim. Il s’agit donc d’une pression énorme sur la disponibilité des aliments, ce qui met en évidence la nécessité de se concentrer sur les solutions d’emballage. Les emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) jouent un rôle important dans la réduction du gaspillage de produits et l’amélioration de la qualité dans le secteur de la vente au détail.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) était évalué à 15600 millions USD en 2021 et devrait atteindre 21023,42 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,80% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, représentés géographiquement par entreprise. production et capacité, dispositions du réseau de distributeurs et de partenaires, analyse détaillée et actualisée des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP)

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Application (produits laitiers, boulangerie et confiserie, volaille, fruits de mer et produits à base de viande, plats cuisinés, fruits et légumes , autres), gaz d’emballage (oxygène, azote, dioxyde de carbone, autres gaz), matériau d’emballage (chlorure de polyvinyle (PVC), faible -polyéthylène haute densité (LDPE), polypropylène (PP), autres matériaux d’emballage), Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts MicrobeGuard Corporation (États-Unis), Amcor plc (Australie), Sealed Air (États-Unis), Klöckner Pentaplast (Allemagne), Berry Global Inc. (États-Unis), Filtration Group (États-Unis). Linde plc (Irlande), Barry-Wehmiller Companies (États-Unis), Air Products and Chemicals, Inc, (États-Unis), COVERIS (Royaume-Uni), CVP® Systems LLC (États-Unis), Bemis Manufacturing Company (États-Unis), IMA-Ilapak.( Russie), ORICS (États-Unis), TOTAL PACKAGING SOLUTIONS (États-Unis)., WINPAK LTD (Canada), Reiser (États-Unis) Opportunités de marché Croissance et expansion de l’industrie alimentaire

Croissance rapide de l’industrie du commerce électronique

Sensibilisation croissante aux emballages durables

Définition du marché

L’emballage sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) est un système d’emballage dans lequel l’atmosphère de l’emballage est initialement modifiée et altérée, puis autorisée à se modifier au fil du temps pendant le stockage. Avec les emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée, l’atmosphère de l’emballage est principalement modifiée puis maintenue pendant la durée de vie de l’emballage.

Dynamique du marché mondial des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP)

Conducteurs

Demande croissante d’emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) pour les aliments frais et surgelés

L’augmentation de la demande mondiale d’aliments frais et surgelés est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP). L’évolution des modes de vie ainsi que les horaires chargés des gens ont augmenté le besoin d’ aliments surgelés dans le monde entier. Ces aliments surgelés nécessitent une atmosphère spécifique pour leur livraison, qui peut être maintenue par cet emballage sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP).

Demande croissante d’emballages à base de plastique en raison d’une large gamme d’options

Les plastiques sont couramment utilisés pour l’emballage de plusieurs produits alimentaires en raison de la présence de nombreuses options parmi lesquelles le chlorure de polyvinyle (PVC), le polyéthylène basse densité (LDPE), le polypropylène (PP) et d’autres matériaux d’emballage. Plusieurs qualités de matières plastiques sont disponibles sur le marché, notamment le polyéthylène haute densité et le polyéthylène basse densité qui sont largement utilisés pour la fabrication de produits d’emballage. La demande croissante de plastique pour l’emballage des aliments devrait stimuler le taux de croissance du marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP).

Utilisation élevée d’emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) pour les produits de viande et de charcuterie

Les saucisses et les produits à base de viande, principalement de la viande crue, devraient se gâter en raison de la croissance microbienne et de l’augmentation de la teneur en humidité et en éléments nutritifs. Le refroidissement permanent, les normes d’hygiène extraordinaires et les atmosphères modifiées peuvent prolonger considérablement la durée de conservation des produits à base de viande et de charcuterie. Le CO2 est le gaz protecteur principalement utilisé dans ces types d’emballages. Et des concentrations supérieures à 20% de CO2 peuvent considérablement diminuer la croissance des microbes.

Opportunités

Croissance et expansion de l’industrie alimentaire

La croissance et l’expansion de l’industrie alimentaire ont augmenté la demande d’emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP), ce qui devrait offrir des opportunités de croissance lucratives au marché au cours de la période de prévision. Dans l’industrie alimentaire, les emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) permettent de réduire l’utilisation de matériaux de 70 %, de prolonger la durée de conservation, d’améliorer la sécurité et d’améliorer la commodité des produits alimentaires. On estime que cela créera d’immenses opportunités et augmentera la croissance du marché des emballages sous atmosphère modifiée et contrôlée (MAP et CAP) dans les années à venir.

Téléchargez un exemple de copie du rapport sur le marché des emballages à atmosphère modifiée et contrôlée (MAP & CAP) @

Pour obtenir plus d'informations sur cette recherche, visitez @

