Le marché des emballages sans air devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Marché mondial des emballages sans air: par matériau (verre, plastique et métal), par emballage (bouteilles et bocaux, sacs et pochettes et tubes), par utilisateur final (produits pharmaceutiques, soins personnels et à domicile, soins pour animaux de compagnie et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des emballages sans air couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie de l’emballage sans air.

Perspectives de l’industrie de l’emballage sans air

Le marché de l’emballage sans air était évalué à 5,4 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 6,8 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision (2021-2027). L’emballage sans air est un emballage de distribution de liquide qui empêche l’air atmosphérique de rencontrer la formulation. Cet emballage aide à augmenter la durée de conservation des produits et à atteindre un taux d’évacuation élevé avec un dosage précis. Le zéro déchet est un paramètre important dans le monde de l’emballage pour garantir un faible gaspillage. La plupart des produits haut de gamme sont chers, contiennent des ingrédients actifs sujets à l’oxydation et sont donc majoritairement emballés dans des emballages sans air.

Facteurs affectant le marché des emballages sans air au cours de la période de prévision :

La demande croissante d’emballages sans air de la part des fabricants de médicaments cutanés et la demande croissante de produits cosmétiques haut de gamme entraînent la croissance du marché des emballages sans air à travers le monde.

De nombreux fabricants de soins personnels adoptent des emballages à faible coût plutôt que des emballages sans air, ce qui a un impact sur la croissance du marché.

La volatilité des prix du pétrole brut est principalement observée en raison des lacunes de la demande et de l’offre mondiales de pétrole brut, des fluctuations des devises et de l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole). La disponibilité des matières premières est affectée par la fluctuation continue des prix du pétrole brut, ce qui entraîne une incertitude dans l’offre et la demande d’emballages sans air. Les principales matières premières nécessaires à la production de bouteilles, de bocaux et de sachets d’emballage sans air comprennent le PP, le PET et l’acrylique, qui sont dérivés du pétrole brut.

Impact de COVID-19 sur le marché Emballage sans air :

La pandémie de COVID-19 devrait faire baisser les ventes mondiales d’emballages sans air en 2020. Cela est dû à la baisse de la demande de cosmétiques et de produits de soins personnels au milieu de la pandémie. Le « travail à domicile » dans le secteur informatique des principales économies a entraîné une baisse de la demande de cosmétiques. Cependant, une certaine croissance est apportée au marché de l’emballage airless de l’industrie pharmaceutique au milieu de la crise. Cependant, le déclin des cosmétiques entravera gravement la croissance du marché des emballages sans air à travers le monde.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les emballages sans air basée sur les matériaux, les emballages et les utilisateurs finaux.

Le marché des emballages sans air est segmenté en fonction du matériau en –

Plastique

Verre

Les autres

Le marché de l’emballage sans air est segmenté en fonction de l’emballage en –

Bouteilles et bocaux

Sacs et pochettes

Tubes

Le marché de l’emballage sans air est segmenté en fonction des utilisateurs finaux dans-

Médicaments

S’occuper d’un animal

Produits de soins personnels

Autres utilisateurs finaux

Marché de l’emballage sans air: perspectives régionales

Le marché de l’emballage airless a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2019, l’Europe détenait la plus grande part du marché mondial des emballages sans air, soutenue par les principales entreprises de fabrication de cosmétiques de la région. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande de produits cosmétiques haut de gamme due à l’urbanisation croissante des économies émergentes, telles que l’Inde et la Chine.

Les principaux concurrents du marché de l’emballage sans air comprennent –

Le marché de l’emballage airless est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs de l’emballage sans air opérant sur le marché mondial comprennent–

Emballage ABC Ltée.

ALBEA S.A.

Groupe Aptar inc.

Société de balle

Ensemble Fusion

Emballage HCP

Libo Cosmetic Company Ltd.

Lumson S.p.An

Quadpacks

Raepak Ltd.

Groupe RPC Ltée

Silgan Holding Inc.

Société de produits Sonoco

West Rock.

Le rapport sur le marché des emballages sans air fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.

Le rapport sur le marché des emballages sans air couvre une analyse complète sur:

Segmentation du marché et analyse régionales

Taille du marché de 10 ans

Analyse des prix

Analyse de l’offre et de la demande

Analyse du cycle de vie du produit

Analyse des cinq forces et de la chaîne de valeur de Porter

Analyse des économies développées et émergentes

Analyse PEST

Analyse factorielle du marché et des prévisions

Opportunités, risques et tendances du marché

Conclusion et recommandation

Paysage réglementaire

Analyse des brevets

Paysage de la concurrence

Plus de 15 profils d’entreprise

