Le marché des emballages ophtalmiques enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

La taille du marché mondial des emballages ophtalmiques devrait atteindre XX milliards de dollars américains d’ici 2030 et devrait augmenter à XX% du TCAC au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Les produits ophtalmiques sont directement administrés dans les yeux, ce qui rend crucial d’emballer ces produits avec un soin extrême pour assurer la pureté et la prévention de toute contamination physique et chimique. Les industriels développent des formats d’emballages innovants pour répondre au besoin croissant d’emballages sécurisés. En effet, par rapport à l’emballage utilisé par les produits oraux solides, l’emballage des médicaments ophtalmiques est perçu comme étant comparativement plus pratique pour l’utilité et la sécurité du médicament. La fréquence croissante des maladies liées aux yeux est le principal moteur du marché des emballages ophtalmiques.

L’augmentation du fardeau mondial des affections oculaires et le nombre croissant de cliniques ophtalmiques, d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché. En outre, l’introduction fréquente de nouveaux systèmes d’administration de médicaments et la forte demande de solutions d’emballage avancées devraient alimenter le marché au cours de la période de prévision.

L’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation du revenu disponible sont quelques-uns des principaux facteurs qui devraient conduire de nombreux patients vers des soins ophtalmiques avancés. En outre, le nombre croissant d’établissements de soins de santé avancés tels que les hôpitaux ophtalmologiques et les cliniques ophtalmiques dans plusieurs régions et la sensibilisation croissante aux soins préventifs, aux troubles oculaires et à l’automédication sont quelques-uns des facteurs qui devraient contribuer à la croissance du marché.

L’augmentation de la population gériatrique associée aux troubles oculaires liés à l’âge devrait augmenter la demande de produits ophtalmiques. En outre, l’amélioration des politiques de remboursement des chirurgies oculaires, y compris la cataracte et les implants oculaires, et la sensibilisation accrue aux troubles oculaires et aux options de traitement devraient stimuler la croissance du marché.

Les initiatives gouvernementales et non gouvernementales telles que le programme de dépistage oculaire et le programme national de soins de santé devraient accroître l’accessibilité aux soins ophtalmiques. En outre, les initiatives telles que la «zone de libre-échange économique» et la réduction du délai d’approbation pour l’établissement d’installations contribueront à l’établissement de nouvelles installations de fabrication ophtalmique qui devraient augmenter la demande de matériaux d’emballage au cours de la période de prévision.

Informations sur les doses

Sur la base de la dose, le segment des doses multiples détenait la plus grande part de marché en 2020 et devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. Le choix d’une dose unique ou de doses multiples dépend de divers paramètres tels que l’efficacité du médicament, la formulation, la stabilité et le déroulement du traitement. L’introduction d’emballages multidoses intelligents, conviviaux pour les patients et plus sûrs devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

La croissance du segment des doses uniques peut être principalement attribuée à la forte demande de médicaments sûrs avec une utilisation minimale ou nulle de conservateurs. L’ajout de conservateurs augmente le prix du produit final. De plus, cela peut entraîner des réactions allergiques graves. L’avantage d’ASEP TECH réside dans les flacons à dose unitaire développés par la méthode blow/fill/deal reflétant le développement de ces formulations sans conservateur.

Les doses multiples ont dominé le segment de marché en 2020 et devraient être le segment principal du marché au cours de la période de prévision. L’utilisation croissante de systèmes d’emballage à doses multiples dans la préparation en vente libre, associée à la prévalence croissante de troubles oculaires courants tels que les yeux rouges, les yeux secs et la conjonctivite, etc., sont les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché.

Informations sur les matériaux

Sur la base des matériaux, le Matériau d’emballage en plastique représentait la plus grande part de marché en 2020 et devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La croissance du segment est principalement due aux avantages associés aux matières plastiques tels que l’inertie, la rentabilité, le faible poids et la commodité d’utilisation. Le polyéthylène basse densité (LDPE) est le type de résine le plus préféré en raison de sa flexibilité et de la diminution des risques de contamination. De plus, ce matériau est facilement recyclable, ce qui le rend idéal pour les récipients à dose unique.

Les matériaux en verre sont traditionnellement utilisés dans les emballages pharmaceutiques, mais ils présentent certaines limitations telles que la fragilité, les inconvénients de la manipulation et le coût élevé ; est donc rapidement remplacé par le plastique. Cependant, la demande de matériau en verre est encore élevée dans les formulations présentant des problèmes de stabilité et de compatibilité. Ces formulations comprennent des substances volatiles et sensibles à la lumière. Le verre borosilicaté de type 1 est la norme de la pharmacopée américaine en matière de matériau d’emballage pour les préparations ophtalmiques. Le segment devrait faire face à une croissance plus lente en raison du taux élevé de remplacement par des options plastiques avancées.

Le matériau généralement utilisé pour la préparation ophtalmique liquide est le flacon en LDPE avec un compte-gouttes intégré dans le goulot et les onguents ophtalmiques sont conditionnés dans un tube métallique avec un ophtalmique. Des contenus d’onguents réactifs avec des tubes métalliques, des tubes métalliques revêtus de plastique époxy ou vinyle sont utilisés. Les récipients en polyéthylène ou en polypropylène (polyoléfine) sont utilisés pour le conditionnement de préparations d’irrigation intraoculaire à grand volume. L’accent mis sur la commodité d’utilisation du produit sans compromettre la sécurité des patients devrait augmenter la demande de contenants en plastique au fil des ans.

Tapez des informations

Sur la base du type, le type de prescription détenait le plus grand marché en 2020 et devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. La plus grande part est attribuable à des facteurs tels que l’incidence élevée des troubles ophtalmiques et le nombre croissant de cliniques ophtalmiques, d’hôpitaux et de centres de soins ambulatoires.

Selon une étude du NCBI, le fardeau mondial des maladies oculaires serait de 61,4 millions dans le monde. L’amélioration de l’accessibilité aux cliniques de soins ophtalmiques et le développement de systèmes avancés d’administration de médicaments devraient favoriser la croissance du marché des emballages ophtalmiques de type prescription. De plus, les gens sont beaucoup plus sceptiques lorsqu’il s’agit d’utiliser un médicament en vente libre pour les troubles ophtalmiques, ils préfèrent généralement consulter un ophtalmologiste pour prévenir l’aggravation de l’état. Ainsi, avec l’augmentation du revenu disponible et la sensibilisation aux soins préventifs, de plus en plus de personnes envisageront de consulter un médecin pour stimuler la croissance de ce marché.

Les emballages pharmaceutiques de type OTC détenaient une part de marché importante et devraient également croître à un rythme régulier au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment peut être attribuée à des facteurs tels que la prévalence de problèmes oculaires courants, notamment la sécheresse oculaire et le syndrome des yeux rouges. Les emballages à doses multiples sont généralement utilisés dans les types de médicaments en vente libre. La prise de conscience croissante de l’automédication et les efforts croissants des personnes pour réduire les coûts futurs des soins de santé devraient contribuer à la croissance de ce segment.

Perspectives régionales

L’Amérique du Nord détenait 40% du marché total des matériaux d’emballage ophtalmiques par région en 2020. Les installations de R&D et de soins de santé développées, l’augmentation de la population gériatrique, la prévalence croissante des troubles oculaires et la présence d’organismes de réglementation stricts devraient stimuler la croissance du marché. En outre, les systèmes de codage couleur uniformes pour les bouchons et les étiquettes de tous les médicaments oculaires topiques introduits par l’American Academy of Ophthalmology font partie des initiatives qui devraient alimenter la croissance.