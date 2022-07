Le marché des emballages médicaux stériles devrait être résilient de 2022 à 2030

L’un des principaux facteurs propulsant la demande d’emballages médicaux stériles est dû à la demande croissante de dispositifs médicaux dans le secteur de la santé. Les emballages médicaux stériles comprennent différents types de produits, notamment des plateaux thermoformés, des coques, des conteneurs et sacs IV, des couvercles stériles, des pochettes, des cartes de boulanger découpées, des cerceaux en fil guidé, des emballages stériles et autres (y compris des rubans de stérilisation, des housses anti-poussière, des emballages à soufflets). Parmi les types de matériaux, le segment du plastique devrait dominer en termes de part de marché et représenterait plus de 50% de la part de marché totale sur le marché mondial des emballages médicaux stériles au cours de la période de prévision.

La taille du marché des emballages médicaux stériles devrait atteindre XX milliards de dollars US d’ici 2030, contre 37 milliards de dollars US en 2020, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030. L’augmentation des investissements, associée à la croissance du secteur de la santé à travers le monde, est devrait stimuler la croissance du marché des emballages médicaux stériles. La récente épidémie de Covid-19 devrait avoir un impact positif sur le marché des emballages médicaux stériles.

La croissance du marché des emballages médicaux stériles augmente avec la préférence croissante pour les produits médicaux sans contamination, car des emballages inégaux et insalubres peuvent avoir des conséquences fatales. Les emballages médicaux stériles offrent une meilleure protection contre les micro-organismes et répondent ainsi à la demande des consommateurs pour des emballages sûrs et stérilisés pour les produits et fournitures médicaux.

Les inquiétudes croissantes concernant la propagation des maladies infectieuses et la forte demande de dispositifs médicaux dans le secteur de la santé serviront de facteurs de croissance importants autour du marché des emballages médicaux stériles tout au long de la période 2022-2030.

La préférence croissante pour les produits à faible taux de contamination entraîne une immense demande d’emballages médicaux stériles. Ainsi, cet aspect peut ajouter des étoiles de croissance supplémentaires au marché des emballages médicaux stériles.

Les avantages des emballages médicaux stériles tels que la recyclabilité, la longévité et le faible poids ainsi que la fonction de barrière microbienne peuvent s’avérer être un pilier de croissance pour le marché des emballages médicaux stériles. Ce type d’emballage protège également les produits de l’humidité et d’autres changements dus aux intempéries. Par conséquent, tous ces aspects constituent des indicateurs de croissance essentiels pour le marché des emballages médicaux stériles.

La population en plein essor et leur besoin croissant de produits et dispositifs hygiéniques et sans contamination liés aux soins de santé augmentent considérablement la demande du marché des emballages médicaux stériles. La durabilité peut également jouer un rôle crucial dans la stimulation de la croissance du marché des emballages médicaux stériles.

Le COVID-19 est hautement transmissible et a le potentiel d’infecter un grand nombre de personnes à la fois. On peut le voir à partir de l’augmentation quotidienne des cas dans le monde. Pour prévenir de telles transmissions, la demande d’emballages médicaux stériles a considérablement augmenté. Ainsi, la nouvelle pandémie de coronavirus constitue une opportunité en or pour le marché des emballages médicaux stériles.

Aujourd’hui, les acteurs sont impliqués dans la production d’emballages médicaux stériles nécessitant moins de matière et d’énergie pour leur fabrication. Les préoccupations croissantes concernant l’utilisation du plastique et les nouvelles directives réglementaires pour la fabrication de types d’emballages en plastique permettront aux acteurs du marché des emballages médicaux stériles de produire des produits d’emballage durables. Les progrès technologiques peuvent également jouer un rôle majeur dans l’expansion du paysage de croissance du marché des emballages médicaux stériles.

Le segment pharmaceutique et biologique devrait dominer le marché des emballages médicaux stériles au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’application, l’application pharmaceutique et biologique devrait dominer le marché des emballages médicaux stériles. La croissance de ce segment peut être attribuée à la croissance du secteur de la santé et à l’avènement de nouveaux médicaments de santé. Les progrès technologiques ont optimisé et intégré le processus d’emballage stérile des produits pharmaceutiques et l’ont rendu plus capitalistique. Ce processus réduit le risque de contamination. Le traitement et l’emballage des produits pharmaceutiques et biologiques passent par diverses inspections, contrôles de qualité et garantissent qu’ils respectent les conformités réglementaires concernant le contenu du médicament et le matériau utilisé dans l’emballage.

Le segment des plateaux thermoformés devrait dominer le marché des emballages médicaux stériles au cours de la période de prévision.

Selon le type, le segment des plateaux thermoformés devrait enregistrer le TCAC le plus élevé. Ils sont polyvalents et faciles à transporter en raison de leur faible poids. Les barquettes thermoformées sont fabriquées en plastique, se présentent sous une grande variété de formes et de tailles et sont équipées pour un usage interne. Les barquettes en plastique ont un style de conception d’emballage très polyvalent, car les plastiques utilisés pour les barquettes peuvent être moulés pour former différentes formes par le processus de thermoformage. Cette polyvalence les rend avantageux pour tout. Semi-rigide et flexible sont deux types de plateaux thermoformés utilisés dans l’industrie de la santé.

Le segment du plastique devrait représenter la plus grande part du marché des emballages médicaux stériles au cours de la période de prévision

Le segment des emballages médicaux stériles en plastique devrait dominer le marché des emballages médicaux stériles. cette croissance peut être attribuée à sa forte consommation et à la demande croissante des utilisateurs finaux. Les polymères plastiques, tels que le PEHD, le polyester et le polypropylène, sont largement utilisés dans la fabrication de bouteilles, flacons et ampoules et de seringues préremplies sur le marché des emballages médicaux stériles.

L’Amérique du Nord devrait être le plus grand consommateur du marché des emballages médicaux stériles

En fonction de la région, le marché des emballages médicaux stériles est segmenté en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord représentait la plus grande part et devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée aux multiples réglementations imposées par la FDA, qui, à leur tour, stimulent la demande de produits durables et de haute qualité dans cette région. De plus, en raison de la présence de nombreux acteurs majeurs et des réglementations strictes de la FDA, le marché est devenu très compétitif dans la région.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des emballages médicaux stériles sont Amcor Limited, Bemis Company, Inc., BillerudKorsnas AB, EI Dupont De Nemours and Company, Placon Co. Inc., ProAmpac LLC, Wipak Group, SteriPack Contract Manufacturing, Nelipak Healthcare Packaging, Deufol Group, Oracle Packaging, Sonoco Plastics Company, Puracon GmbH, GS Medical Packaging Inc., Westfield Medical Limited, Sabre Medical, UFP Technologies Inc., Oliver Healthcare Packaging LLC, Heritage Pioneer Corporate Group et GY Packaging