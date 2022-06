Le marché des emballages liquides affichera une croissance robuste d’ici 2030

La taille du marché mondial des emballages liquides était évaluée à 339 527,2 millions USD en 2020 et a atteint 463 202,8 millions USD en 2027, à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2027. Les emballages liquides sont utilisés pour protéger et augmenter la durée de conservation des produits liquides et semi-liquides. Il protège le contenu de la pollution, des dommages physiques et de la lumière du soleil, facilitant ainsi le transport et le stockage. L’emballage liquide est conçu sous deux formes de base, à savoir rigide et flexible. L’emballage rigide est un concept ancien qui comprend différents types de bouteilles et de contenants. L’emballage de liquide rigide est le type d’emballage de liquide le plus largement utilisé. Il comprend le carton, le verre, les canettes, les cartons, les bouteilles en PET et les plastiques. Ils sont largement utilisés pour emballer des produits liquides tels que des boissons gazeuses, de l’eau, de l’alcool, des produits laitiers, des boissons, etc.

Le marché mondial des emballages de liquides est actuellement tiré par les industries de l’alimentation et des boissons et des produits de grande consommation. Ces deux marchés ont connu une forte croissance en raison de l’essor mondial du commerce électronique et de la pénétration des smartphones, principalement en Allemagne, en Inde, en Chine et aux États-Unis. faciliter la collaboration avec les chaînes de restauration et de livraison de nourriture. Par conséquent, en raison de ses applications étendues dans les industries des soins personnels, de l’alimentation et des boissons et pharmaceutique, l’expansion de l’un ou l’autre de ces secteurs verticaux a un impact sur la croissance du marché mondial de l’emballage des liquides. De plus, une augmentation de la population augmente la demande de produits de boisson. En conséquence, les entreprises de boissons doivent augmenter leur production, tandis que les détaillants doivent conserver leurs produits plus longtemps.

Cependant, les politiques gouvernementales concernant l’élimination et la recyclabilité des plastiques constituent une menace majeure pour le marché mondial des emballages liquides. De plus, les normes de qualité gouvernementales strictes pour les plastiques dans l’industrie alimentaire et des boissons devraient freiner la croissance du marché. Au contraire, une concentration accrue sur le développement de solutions d’emballages liquides 100% recyclables, augmentant ainsi la durabilité des emballages liquides, s’avérera bénéfique pour la croissance du marché des emballages liquides au cours de la période de prévision. Les nanoparticules dans les applications d’emballage alimentaire constitueront une percée dans la technologie d’emballage des liquides. Actuellement, l’adoption à grande échelle des NP est empêchée par des données limitées sur leurs effets toxicologiques.

COVID – 19 Impact sur l’emballage liquide mondial

Les mesures de confinement ont entravé l’industrie du tourisme, affectant l’industrie alimentaire et des boissons et l’industrie hôtelière. Cependant, la pandémie a augmenté la demande locale d’aliments et de boissons. Comme les aliments et les boissons ont été étiquetés comme essentiels pendant cette crise, les gens stockent les aliments et les boissons essentiels pour éviter les pénuries. Cela a entraîné une augmentation de la demande d’emballages liquides. Il y a eu une augmentation significative des ventes des segments sauces, vinaigrettes et condiments alimentaires. Pour contrôler la propagation du virus causant le COVID-19, la demande de produits de lavage des mains, de détergents liquides et de désinfectants a monté en flèche après mars 2019. En fait, selon la presse publiée par Berry Global, le besoin de désinfectants pour les mains a quadruplé et a été témoin une augmentation de la croissance globale de 16x de décembre 2019 à mars 2020. Cela a augmenté la demande de bouteilles, de contenants et de sachets de désinfectant. En outre, cela a augmenté la demande de conteneurs à poignée supérieure et à poignée latérale pour le stockage de produits chimiques, tels que l’hypochlorite de sodium, le principal désinfectant. Par conséquent, le marché de l’emballage des liquides a été impacté de manière positive et négative.

Dynamique du marché mondial des emballages liquides

Facteurs : Augmentation de la demande d’emballages légers et durables

L’adoption d’emballages légers a augmenté chez les fabricants et les co-packers. Un emballage léger permet des rendus plus légers et plus productifs d’un emballage spécifique, dans lequel le produit final est une meilleure variation du produit d’origine. La préférence pour les emballages économiques a augmenté en raison de la nécessité de réduire le coût du produit final. Les entreprises alimentaires et les partenaires d’emballage sont témoins d’une pression constante de la part des industries d’utilisation finale pour réduire le poids et le calibre des emballages. La réduction de la masse des emballages reste une tendance majeure, en particulier sur les marchés des emballages alimentaires axés sur les consommateurs. Les consommateurs ont besoin d’emballages durables, qui sont satisfaits en utilisant des ressources renouvelables qui peuvent être recyclées. Selon une étude réalisée par EcoFocus pour le compte d’Evergreen Packaging, les emballages fabriqués à partir de matériaux renouvelables sont extrêmement influents sur 72 % des décisions d’achat des acheteurs ; de plus, la moitié des acheteurs recherchent généralement des boissons emballées à partir de matériaux renouvelables. Pour la même raison, les emballages liquides à base de résine post-consommation (PCR) ont pris de l’ampleur ces dernières années.

Contraintes : Réglementations gouvernementales concernant les produits d’emballage en plastique

Les produits et matériaux d’emballage alimentaire contiennent généralement des additifs, tels que des colorants et des produits chimiques. Un contact prolongé entre les aliments et les matériaux d’emballage peut entraîner le transfert de ces additifs de l’emballage au produit alimentaire. Par conséquent, divers gouvernements ont mis en place des réglementations strictes concernant les plastiques pour les applications d’emballage alimentaire. Dans l’UE, les exigences applicables aux matériaux d’emballage alimentaire sont détaillées dans le règlement-cadre (CE) n° 1935/2004, qui établit les exigences minimales applicables à la plupart des types d’emballages alimentaires. En vertu du règlement 1935/2004, les matériaux d’emballage doivent être autorisés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) avant d’être mis sur le marché. Aux États-Unis, les réglementations affectant les produits et matériaux d’emballage alimentaire sont supervisées par les exigences réglementaires de la FDA américaine,

Opportunités : Développement de nano – emballages alimentaires

Plusieurs nanoparticules peuvent conférer des propriétés actives aux matériaux d’emballage alimentaire, telles que la capacité de piégeage de l’oxygène, l’immobilisation d’enzymes et les propriétés antimicrobiennes. Les nanomatériaux nanoargile-polymère ont été développés pour des applications d’extrusion-coating de jus de fruits et de produits laitiers ou des procédés de co-extrusion pour la fabrication de bouteilles de bière et de boissons gazeuses. Les nanoargiles incorporées dans les bouteilles en plastique rigidifient les emballages et réduisent la perméabilité aux gaz, gardant les aliments sensibles à l’oxygène plus frais et prolongeant la durée de conservation. Cependant, de nombreux problèmes de sécurité concernant les nanomatériaux limitent leur adoption dans les solutions d’emballage alimentaire. Il existe peu de données sur la migration de la plupart des nanoparticules (NPS) du matériau d’emballage vers les aliments et sur leurs éventuels effets toxicologiques.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des emballages liquides en fonction des matériaux, du format d’emballage, de la technologie et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives des matériaux ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Carton

Plastiques Polyéthylène Polypropylène Polyéthylène téréphtalate Les autres

Verre

Métal

Les autres

Par perspectives de format d’emballage ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Flexible Films Pochettes debout Bag-in-box

Rigide Carton Cartons Bouteilles, bocaux, canettes et tubes (les plus grands)



Par perspectives technologiques ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

Emballage liquide aseptique

Soufflage

Formulaire Remplir Sceau

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( ventes / revenus, millions USD, 2017 – 2027 )

nourriture et boissons

Soins personnels

Pharmaceutique

Soins ménagers

Industriel

Les autres

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du plastique devrait représenter la plus grande part de marché par type de matériau

Le marché mondial des emballages liquides basé sur le type de matériau est segmenté en carton, plastique, verre, métal et autres. En 2020, le segment du plastique représentait la plus grande part de marché de 37,4 % sur le marché mondial des emballages liquides. Le segment des emballages en plastique devrait connaître une croissance soutenue. Cela est dû à la forte demande des segments d’utilisateurs finaux tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques et les soins personnels. Les secteurs organisés de la vente au détail et les industries du commerce électronique offrent un énorme potentiel pour les emballages en plastique dans les pays développés et émergents ; créant ainsi de nouvelles opportunités de marché. De plus, une augmentation du revenu disponible et une évolution de la tendance vers des emballages durables stimuleront davantage la croissance du marché. Alors que les consommateurs montrent plus d’intérêt à dépenser de l’argent dans divers magasins d’alimentation et de boissons, restaurants et magasins de détail,

L’Amérique du Nord représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base des régions, le marché mondial des emballages liquides a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Amérique du Nord détient le TCAC le plus élevé de 5,4 % sur le marché mondial des emballages liquides au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord comprend les États-Unis, le Canada et le Mexique. La présence de grands détaillants en ligne et physiques a positionné l’Amérique du Nord comme un grand consommateur d’emballages liquides. De plus, les principaux producteurs de matières premières pour les emballages de liquides sont situés aux États-Unis et au Canada.

L’adoption élevée de la technologie, la présence d’une culture de restauration rapide établie et l’augmentation des médicaments en vente libre (OTC) stimulent la croissance du marché de l’emballage des liquides aux États-Unis. De plus, les États-Unis sont un important consommateur de boissons fonctionnelles. telles que les boissons pour sportifs et les boissons énergisantes non alcoolisées. Une augmentation de la demande d’emballages de différentes tailles est un facteur clé de la croissance du marché de l’emballage des liquides. Les principales marques de boissons aux États-Unis sont PepsiCo, Nestlé, le groupe Unilever, L’Oréal et Procter & Gamble Co. Le portefeuille du groupe Unilever comprend des produits liquides pour les soins personnels, des condiments alimentaires et des produits d’entretien ménager. Le chiffre d’affaires d’Unilever en Amérique en 2019 était de 16 482 millions d’euros. La population millénaire aux États-Unis offre de grandes opportunités pour l’industrie du vin au cours de la période de prévision.

Principaux acteurs du marché

Le marché mondial des emballages liquides présente les principaux acteurs du marché des emballages liquides ; ils comprennent Berry Global, Amcor Limited, Constantia Flexibles, Goglio SpA, Gerresheimer AG, MONDI Plc, Reynolds Group Holdings Ltd., ProAmpac, Sealed Air Corporation, SIG Combibloc Group Ltd., Smurfit Kappa, Tetra Laval et Sonoco Products Company