Le marché des emballages isothermes devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Le marché mondial des emballages isothermes était évalué à 14 USD . 1 milliard en 2020 et devrait atteindre 18 USD . 68 milliards d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 5,7 % sur la période de prévision. Les emballages isolants sont indispensables pour lutter contre les déperditions énergétiques lors du transport. Certaines des caractéristiques importantes des emballages isothermes sont une résistance élevée au transfert de chaleur, un faible poids, un faible coût, une faible sensibilité à l’humidité, une facilité de fabrication et de transport, une durabilité et une résistance mécanique. De plus, en raison des dommages et du gaspillage causés par une température inadéquate, la demande d’emballages isothermes augmente car ils maintiennent la température à l’intérieur de l’emballage et contribuent à ralentir le taux de détérioration des marchandises pendant la distribution.

Les emballages isothermes jouent un rôle important dans d’autres industries d’utilisateurs finaux, telles que la pharmacie et l’électronique. Le secteur pharmaceutique est l’un des principaux utilisateurs finaux de ces emballages isothermes car le produit est sensible à la température. Le conditionnement des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux sous température contrôlée connaît une croissance considérable dans l’industrie de la santé.

De même, le secteur a connu des développements tels que l’avantage accru de Woolcool pour assurer une sécurité supplémentaire aux produits pendant leur transit et, dans de nombreux cas, permettant de réduire ou d’éliminer l’utilisation de véhicules frigorifiques. De plus, pour maximiser la durabilité, de nombreux acteurs innovent et développent des produits fabriqués à partir de matériaux durables. Le polystyrène expansé (EPS), également connu sous le nom de polystyrène, est l’isolant le plus largement utilisé dans tous les formats d’emballage. Aussi efficace qu’un isolant, l’Organisation mondiale de la santé a considéré des inconvénients tels que le plastique à base d’huile et susceptible d’être cancérigène. Cela a conduit les fournisseurs du marché à étudier le lancement d’emballages isothermes avec des matériaux tels que la fibre végétale réutilisée, le PET recyclé et l’amidon de maïs.

COVID – 19 Impact sur l’emballage isotherme mondial

À la suite de la pandémie, un nombre record de personnes font leurs courses en ligne et les restaurants se déplacent vers des emplacements hors établissement. L’industrie pharmaceutique s’est également prononcée sur le besoin d’emballages isothermes pour les produits pharmaceutiques sensibles à la température. Compte tenu de l’augmentation du commerce électronique, les emballages isothermes devraient connaître des ventes élevées avec des formes de commerce électronique et de livraison de nourriture plus petites pour les kits de repas et autres denrées périssables et boissons. Étant donné que de nombreux colis transportant des produits frais et congelés nécessitent une isolation adéquate, le changement de comportement induit par la pandémie a entraîné le maintien des colis à l’extérieur pendant une période prolongée.

Pour livrer des médicaments, des vaccins et d’autres types de produits cliniques et médicaux, la santé d’un client peut être mise en danger si l’emballage isolant tombe en panne. La nature des produits expédiés par l’industrie pharmaceutique signifie qu’ils doivent être livrés intacts et à la température requise pour garantir les mêmes performances. Ainsi, créant un développement substantiel sur ce format.

Depuis octobre 2020, Packaging Technology Group, Inc, un fournisseur de solutions d’emballage thermique pour le secteur biopharmaceutique et des sciences de la vie, a répondu à la situation COVID -19 avec le lancement de sa gamme d’expéditeurs préqualifiés prêts à l’emploi avec un alternative. De plus, les équipes d’ingénierie des colis passifs et de produits de CSafe ont récemment réorganisé la gamme d’expéditeurs thermiques pour offrir la technologie des panneaux sous vide isolés (VIP). Être pré-qualifié pour ISTA 7 D et ISTA 3 A (un test de provocation dans le pire des cas) est disponible dans des durées d’expédition de 96 heures et plus et de 120 heures et plus.

Dynamique du marché mondial des emballages isothermes

Moteurs : augmentation de la consommation de denrées périssables et passage à des matériaux plus écologiques

L’emballage isotherme/thermique est un aspect crucial pris en charge par l’emballage isotherme/thermique. Le marché de la chaîne du froid offre diverses options d’emballage pour les marchandises sensibles à la température (transporteurs de palettes isothermes, sachets isolants, coffres et boîtes thermiques à enveloppe rigide, unités cryogéniques et systèmes thermiques actifs). Selon les estimations de SoFrigam d’ici 2050, les deux tiers de la population mondiale devraient vivre en zone urbaine. Cette croissance devrait alimenter la demande de biens et de services, augmentant les flux de transport de marchandises. Cela entraîne une demande accrue d’infrastructures de transport, de logistique et de stockage.

Une autre tendance importante, telle que le développement d’un format à l’échelle de l’industrie, a servi de vitrine pour plusieurs grandes entreprises à la recherche de partenariats. Le TemperPack s’associe à Albertsons, Diplomat Pharmacy, HelloFresh et Green Chef pour répondre aux marchés des aliments prêts à servir et des sciences de la vie afin de créer des normes universellement reconnues pour les emballages isothermes.

Contraintes : respect strict des réglementations gouvernementales limitant la croissance, les coûts de maintenance et les problèmes de matières premières

Des milliers d’échantillons d’origine humaine ou animale sont collectés et envoyés chaque jour par les laboratoires pharmaceutiques, les EHPAD, les laboratoires de diagnostic et les centres de recherche. Étant collecté dans le cadre d’essais cliniques de tests médicaux, pour n’en nommer que quelques-uns, toute perte de contenu due à des changements de température, d’humidité ou de pression peut avoir des effets néfastes sur les résultats et les patients si elle est administrée. Par conséquent, un ensemble complet de normes est établi pour que les fournisseurs se conforment.

De plus, la FDA américaine, en vertu du règlement 21 CFR 211.150, met en évidence les procédures de distribution. Il s’ajoute à la description des produits pharmaceutiques à expédier à des températures appropriées et dans des conditions précises, conformément aux exigences et aux dispositifs d’enregistrement de température et d’humidité manuels, électromécaniques ou électroniques appropriés. Il se connecte pour être utilisé pour documenter le stockage approprié des médicaments sur ordonnance. Cela agit comme une exigence de capital importante envers les fournisseurs du marché, limitant les nouveaux acteurs sur le marché et limitant l’innovation dans les emballages isothermes au lieu d’une adhésion expansive.

Portée du rapport

L’étude classe le marché des emballages isothermes en fonction du matériau, du produit et des utilisateurs finaux aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives matérielles ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Plastique

Bois

Verre

Autres matériaux

Par perspectives de produit ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Pochette et Sacs

Boîte et conteneurs

Autres types de produits

Par fin – Perspectives des utilisateurs ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Nourriture et boissons

Industriel

Médicaments

Beauté et soins personnels

Autres applications utilisateur final

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2027 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Le segment du plastique devrait représenter la plus grande part de marché par matériau

Le marché mondial des emballages isothermes est divisé en plastique, bois, verre et autres matériaux à base de matériaux. En 2020, le segment des déchets plastiques représentait la plus grande part de marché de 43,2 % sur le marché mondial des emballages isothermes. Les contenants d’emballage isolants en plastique moulé gagnent en popularité dans le scénario de marché actuel. Généralement, les solutions d’emballage isotherme en plastique sur le marché sont constituées de deux composants non pliables, un corps et un couvercle assorti. Il offre la meilleure protection contre les chocs et les vibrations dommageables pendant le transport. Les matériaux isolants les plus populaires utilisés dans les contenants en plastique moulé sont le polystyrène expansé (EPS) et le polyuréthane (PUR).

De plus, les conteneurs d’emballage en plastique isolés par des panneaux connaissent une augmentation de la demande. Il s’agit de boîtes pliables généralement constituées de six composants assortis : extrémités latérales, haut et bas. Ces boîtes sont susceptibles de subir des pertes thermiques plus importantes sur les bords et peuvent fuir du froid ou laisser entrer de la chaleur lors des chutes et des vibrations pendant le transport.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base des régions, le marché mondial des emballages isothermes a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 7,1 % sur le marché mondial des emballages isothermes au cours de la période de prévision. La forte demande d’emballages isothermes dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et des boissons en plein essor stimule le marché des emballages isothermes en Chine. La région est en train de devenir un marché attractif pour les emballages isothermes en raison de l’essor des réseaux industriels, de l’amélioration des conditions économiques, de l’évolution des modes de vie des consommateurs et de la croissance démographique, permettant ainsi aux clients de dépenser leur argent en aliments, cosmétiques et autres produits nécessitant des emballages isothermes, ce qui est dynamiser le marché dans toute la région.

De plus, les entrepôts frigorifiques de la région de Tokyo fonctionnent au-delà de leur capacité, car les accords de libre-échange ont entraîné une augmentation des importations de viande, selon le Nikkei Asian Review. Selon l’Association japonaise des entrepôts frigorifiques, les entrepôts frigorifiques et congélateurs à Tokyo ont enregistré un ratio d’inventaire de 40,4 % pour janvier, soit au-dessus des 38 % jugés comme le seuil de capacité, selon l’Association japonaise des entrepôts frigorifiques, encourageant ainsi le marché.

Principaux acteurs du marché

Le marché des emballages isothermes est de nature légèrement concentrée avec peu d’acteurs mondiaux opérant sur le marché tels que Cryopak, Davis Core & Pad Company (Drew Foam of Group), DS Smith PLC, Innovative Energy Inc., Marko Foam Products Inc., Providence Emballage, Sonoco Products Company, The Wool Packaging Company Limited, Thermal Packaging Solutions, Insulated Products Corporation, Exeltainer et Amcor PLC. Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale