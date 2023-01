Le marché des emballages flexibles pour collations devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. L'Asie-Pacifique domine le marché des emballages flexibles pour collations en raison de réglementations strictes sur les exportations de produits. De plus, la demande croissante de l'industrie alimentaire, la commodité passée, la durabilité, la transparence, la sécurité alimentaire et d'autres caractéristiques, y compris la réduction des déchets alimentaires, propulseront davantage la croissance du marché des emballages de collations flexibles dans la région au cours de la période de prévision.

Le marché des emballages flexibles pour collations devrait connaître un taux de croissance du marché de 6,0 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 28,72114 millions USD d’ici 2029. Rapport d’étude de marché Le rapport Data Bridge sur le marché des emballages flexibles pour collations fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. La demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement alimente la croissance du marché des emballages flexibles pour collations.

Les matériaux d’emballage des collations sont connus pour être avancés pour répondre aux exigences d’emballage de l’industrie des collations. De même, notre expertise consiste à tirer parti d’un support technique nouveau et efficace pour fournir des solutions compétitives. L’emballage des collations joue un rôle important dans la préservation de la texture, de la saveur et de la qualité d’un produit. Les emballages de collations sont connus pour être plus populaires auprès des personnes de tous âges, encourageant les fabricants à introduire de nouveaux designs d’emballage attrayants qui aident à maximiser la visibilité des produits.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des emballages de collations flexibles au cours de la période de prévision sont la hausse des revenus personnels disponibles et les changements dans les habitudes de consommation alimentaire à travers le monde. De plus, le nombre croissant de clients soucieux de leur santé et mobiles devrait alimenter la croissance du marché des emballages flexibles pour collations.



Marché mondial des emballages flexibles pour collations et étendue de la taille du marché

Le marché des emballages flexibles pour collations est segmenté en fonction du type de produit, du matériau, du poids du produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments aide à formuler différentes stratégies pour mieux comprendre les différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des emballages flexibles pour collations est segmenté en sacs, sachets, films et emballages, et autres types de produits. Les plastiques sont subdivisés en polyéthylène (PE), polypropylène (PP), polyéthylène téréphtalate (PET), bioplastiques et autres plastiques.

Sur la base des matériaux, le marché des emballages flexibles pour collations est segmenté en plastique, papier/ carton , métal et verre.

Sur la base du poids du produit, le marché des emballages souples est segmenté en moins de 100 g, 101 g à 500 g, 500 g à 1 kg, 1 kg à 3 kg et 3 kg ou plus.

Analyse au niveau du pays du marché des emballages flexibles pour collations

Il analyse le marché des emballages flexibles pour collations et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type de produit, matériau, poids du produit et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché Flexible Snack Packaging sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Amérique du Sud, le Canada et le Mexique. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, autres Moyen-Orient et certaines parties de l’Afrique du Moyen-Orient (MEA) et de l’Afrique (MEA ), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Emballage de collation flexible

Les principaux acteurs opérant sur le marché des emballages flexibles pour collations sont Amcor plc, Huhtamaki Oyj, Berry Global Group Inc., Constantia Flexibles, Sonoco Products Company, WINPAK LTD., ProAmpac., Pactiv LLC, Swiss Pac Pvt Ltd., OI Glass. , Inc., Pouch Direct Australia, Purity Flexpack Limited., WestRock Company., Logos Packaging, Eagle Flexible Packaging, Glenroy Inc., Sealed Air, Graham Packaging Company, Bemis Company, Inc. et American Packaging Corporation, Bryce Corporation et autres. Etc.

