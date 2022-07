Le marché des emballages et des dispositifs de distribution de vaccins augmentera par rapport aux industries les plus utilisées au cours de la période de prévision 2022-2030

La taille du marché mondial des dispositifs d’emballage et de distribution de vaccins COVID-19 devrait représenter environ XX milliards de dollars américains d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Market Report Hub.

La taille du marché mondial des dispositifs d’emballage et de distribution de vaccins COVID-19 était évaluée à XX,0 millions de dollars américains en 2020 et devrait croître à un TCAC de XX % au cours de la période de prévision 2022 à 2030.

Facteurs de croissance

La forte demande de vaccination pour la pandémie en cours et les initiatives des fabricants pour accroître leurs capacités de production sont les facteurs qui devraient stimuler la demande de matériaux d’emballage.

Le taux d’inoculation de vaccins fulgurant et la confiance croissante du public devraient alimenter la croissance du marché. Selon l’attitude mondiale à l’égard de l’enquête sur le vaccin COVID-19, la part des personnes se faisant vacciner a considérablement augmenté en 2021. La volonté croissante du public de se faire vacciner tôt devrait stimuler le processus de fabrication et de distribution, propulsant la croissance du marché au cours des prévisions. période.

Le financement et les investissements croissants dans les activités de R&D spécifiques au développement d’un vaccin innovant, de matériaux d’emballage et de dispositifs d’administration devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, le gouvernement fédéral des États-Unis a investi XX millions de dollars pour développer des alternatives en plastique aux flacons en verre conventionnels pour le stockage des liquides biologiques.

Faits saillants du rapport

Le segment des seringues a dominé le marché des dispositifs d’emballage et d’administration des vaccins COVID-19 et détenait la plus grande part des revenus de XX % en 2021. Le segment est en outre divisé en seringues vides et préremplies. . Le volume moyen d’une dose unique de COVID-19 est estimé à 0,5 ml, par conséquent des seringues vides stériles de 1,0 ml sont préférées. Le segment des seringues préremplies devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Vacciner les 7,0 milliards d’habitants de la planète en un temps plus court est un processus fastidieux avec le réseau logistique établi. La présence de contraintes de distribution associées aux systèmes d’emballage COVID-19 actuels devrait accroître la préférence pour les seringues préremplies.

Les flacons peuvent être classés en flacons en plastique et en verre. Comme les composants du vaccin interagissent avec les polymères du flacon en plastique, il n’est pas fréquemment utilisé pour le stockage de liquides biologiques. Alors que les flacons en verre borosilicaté de type 1 sont utilisés pour le stockage des vaccins COVID-19.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des emballages et des dispositifs d’administration des vaccins COVID-19 et détenait la plus grande part des revenus de XX % en 2021. Selon les données du CDC, jusqu’au 5 mars 2021, XX % de la population totale des États-Unis a reçu une seule dose du vaccin COVID-19, alors que 8,1% de la population a été complètement vaccinée.

En Europe, le marché des dispositifs d’emballage et d’administration de vaccins COVID-19 détenait la deuxième plus grande part de revenus en 2021. La région dispose de solides installations de production et d’emballage de vaccins. La préoccupation croissante des États membres de l’UE de maintenir le taux de vaccination à égalité avec des pays tels que le Royaume-Uni et les États-Unis est l’un des facteurs clés qui devrait stimuler la croissance du marché des emballages et des dispositifs d’administration des vaccins COVID-19. le marché des dispositifs d’emballage et d’administration des vaccins COVID-19 devrait connaître le taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision. La Chine, l’Inde et la Corée sont parmi les marchés les plus importants pour les fabricants d’emballages et de dispositifs d’administration de vaccins COVID-19.

Joueurs clés

BD

B.Braun Melsungen AG

Seringues et dispositifs médicaux Hindustan Ltd.

Terumo

Société médicale NIPRO

SCHOTT SA

Gerresheimer SA

Cardinal Santé

Segmentation du marché

Perspectives du produit Flacons Verre Plastique Seringues Vide Pré-rempli

Perspectives régionales Amérique du Nord NOUS Canada L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France Italie Espagne Asie-Pacifique Chine Japon Inde Thaïlande Corée du Sud Australie Amérique latine Brésil Mexique Argentine Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis



Le rapport d’étude de marché sur les dispositifs d’emballage et de distribution de vaccins COVID-19 couvre la définition, la classification, la classification des produits, l’application du produit, la tendance de développement, la technologie du produit, le paysage concurrentiel, la structure de la chaîne industrielle, la vue d’ensemble de l’industrie, la politique nationale et l’analyse de la planification de l’industrie, les dernières analyse dynamique, etc., et comprend également majeur. L’étude comprend les moteurs et les contraintes du marché mondial. Il couvre l’impact de ces facteurs et contraintes sur la demande au cours de la période de prévision. Le rapport met également en évidence les opportunités du marché au niveau mondial.

Le rapport fournit la taille (en termes de volume et de valeur) du marché des dispositifs d’emballage et de distribution de vaccins COVID-19 pour l’année de base 2020 et les prévisions entre 2022 et 2030. Les chiffres du marché ont été estimés sur la base de la forme et de l’application. La taille du marché et les prévisions pour chaque segment d’application ont été fournies pour le marché mondial et régional.

Ce rapport se concentre sur la situation du marché mondial des dispositifs d’emballage et de distribution de vaccins COVID-19, les prévisions futures, les opportunités de croissance, le marché clé et les principaux acteurs. Les objectifs de l’étude sont de présenter le développement du marché Dispositifs d’emballage et de distribution de vaccins COVID-19 aux États-Unis, en Europe et en Chine.

It is pertinent to consider that in a volatile global economy, we haven’t just conducted COVID-19 Vaccine Packaging And Delivery Devices market forecasts in terms of CAGR, but also studied the market based on key parameters, including Year-on-Year (Y-o-Y) growth, to comprehend the certainty of the market and to find and present the lucrative opportunities in market.