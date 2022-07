Le marché des emballages en verre pharmaceutique augmentera par rapport aux industries les plus utilisées au cours de la période de prévision 2022-2030

Aperçu du marché

Le marché mondial des emballages en verre pharmaceutique détenait XX milliards USD en 2019 et devrait croître avec un TCAC de XX % de 2022 à 2030. Les emballages en verre pharmaceutique utilisent des produits en verre moulé pour emballer des médicaments pharmaceutiques afin de faciliter la sécurité contre la contamination. L’industrie pharmaceutique utilise couramment plusieurs catégories de verre qui comprennent le verre borosilicaté de type I et un verre sodo-silicaté de types II et III. Ces verres sont fabriqués à partir d’une combinaison de plusieurs matériaux, dont la silice comme composant principal, l’oxyde de calcium, l’oxyde de baryum, l’oxyde de sodium, l’oxyde borique, l’oxyde d’aluminium, l’oxyde de potassium et l’oxyde de magnésium. Les produits de bouteilles en verre à base d’emballages en verre pharmaceutique sont disponibles en différentes couleurs et tailles selon les besoins.

Dynamique et facteurs du marché

La hausse des dépenses mondiales de santé due à une augmentation de la sensibilisation à la santé parmi la population a stimulé la croissance du marché des emballages en verre pharmaceutique. Par exemple, selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé en 2022, les dépenses mondiales de santé ont atteint environ 7,8 billions de dollars américains, ce qui est attribué à l’augmentation des investissements des économies gouvernementales à croissance rapide, à l’augmentation des dépenses publiques et privées dans le monde. Les emballages en verre pharmaceutique sont des emballages primaires utilisés dans les systèmes de santé en raison de l’augmentation des dépenses publiques en soins de santé. La formation croissante de nouveaux médicaments avec des investissements importants dans les activités de recherche et développement, associée à une augmentation des initiatives et des financements gouvernementaux, devrait entraîner une forte croissance du marché des emballages en verre pharmaceutique. Par exemple,

Segmentation du marché :

Sur le marché des emballages en verre pharmaceutique, le segment des flacons en verre détient la part la plus élevée, en raison de l’augmentation de l’offre de vaccins Covid-19 en raison de l’augmentation du nombre mondial de cas d’infection par Covid-19. Par exemple, en mai 2021, les cas d’infection à Covid-19 dans le monde ont atteint plus de XX millions et plus de XX millions de personnes sont décédées. Cela a créé une demande pour la production de vaccins qui nécessite des flacons en verre comme emballage primaire.

Analyse géographique

North America is dominated by the growth of the pharma glass packaging market due to the presence of leading pharmaceutical companies. Increasing the disposal of glass in developed countries has impelled the pharma glass packaging market. As per the Glass Packaging Institute (GPI) Organization, North American disposes of over 10 million metric tons of glass annually.

Competitive Scenario

Les principaux acteurs de l’industrie pharmaceutique investissent dans l’expansion des installations de fabrication d’emballages en verre pharmaceutique en raison de la demande croissante de production de vaccins dans le monde. Par exemple, en août 2020, Schott AG a augmenté sa production de flacons pharmaceutiques avec une capacité de 2 milliards de doses requise pour les vaccins Covid-19. En novembre 2020, SCHOTT Glass India a augmenté la capacité de son usine existante en ajoutant un nouveau réservoir de fusion de verre à Gujarat, en Inde. facilité. Cela a augmenté la capacité de production de verre de 25 %, soit l’équivalent de 40 000 tonnes métriques. De plus, en avril 2019, Schott Ag a investi plus d’un milliard de dollars américains dans des emballages pharmaceutiques pour développer son activité mondiale d’emballage pharmaceutique.

Parmi les principaux acteurs figurent Gerresheimer AG, Nipro Corporation, SCHOTT AG, SGD Pharma, Shandong Qidu Pharmaceutical Co., Ltd., Bormioli Rocco SpA, Ardagh Group SA, West Pharmaceutical Services, Inc, Piramal Glass, Stölzle-Oberglas Gmbh, etc. .