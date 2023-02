Le marché des emballages en stick devrait connaître une croissance de l’industrie à un TCAC d’environ 7,15% d’ici 2028 Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des emballages en bâton sont: Smurfit Kappa, Berry Global Inc., Exair Corporation, RPC Group, Rexam, Bosch Packaging Technology, Sonoco, Constantia Flexibles, Huhtamaki OYJ, Mondi Group, Bosch Packaging Technology, Fres-Co System Inc., Oystar Group, UDG Healthcare PLC, Winpak , parmi d'autres acteurs nationaux et mondiaux.

Le marché de l’emballage en stick devrait connaître une croissance du marché d’environ 7,15 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 1 875,3 milliards USD d’ ici 2028 . Le rapport d’étude de marché Data Bridge Market sur le marché Stick Packaging propose l’analyse et les informations suivantes: Divers facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision fournissent leur impact sur la croissance du marché. L’essor de l’industrie de l’emballage stimule la croissance du marché des emballages sticks.

L’emballage en stick implique un type d’emballage adaptatif qui est généralement utilisé pour motiver les emballages alimentaires. L’emballage stick est connu pour sa manipulation facile et son emballage extensible pour les articles urgents. Les substances sont plus faciles à laisser dans des paquets en fonction de leur forme. Il est plus économique et efficace que d’autres formes d’emballage. Il a un faible impact environnemental par rapport à d’autres formes d’emballage.

La demande croissante de stick packs, considérés comme plus économiques et plus efficaces que d’autres formes d’emballage, est l’un des principaux moteurs de la croissance du marché des stick packs. Les options légères et faciles à ouvrir, y compris les encoches, augmentent l’industrie alimentaire et des boissons, l’augmentation de la consommation d’aliments emballés chez les consommateurs en raison des modes de vie occupés et la demande croissante de ces emballages en raison de la taille des petits emballages stimulent la croissance du marché C’est accélérant.

Taille du marché de l’emballage en stick

Le marché des emballages en stick est segmenté en fonction du matériau, du type de remplissage, de la capacité et de l’application. La croissance entre les différents segments aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et aide à formuler différentes stratégies qui aident à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Selon le type de matériau, les emballages de bâtons sont divisés en polyester, polypropylène biorienté, papier, aluminium, polyester métallisé, polyéthylène, polypropylène, etc.

Selon le type de remplissage, les stick packs sont classés en poudre, liquide et comprimé.

L’emballage du stick est divisé en 0 ~ 5 ml, 5 ml ~ 10 ml, 10 ml ~ 15 ml, 15 ml ~ 20 ml et 20 ml ou plus selon la capacité.

Analyse au niveau national du marché mondial des emballages en stick

Le marché et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, matériau, type de charge, capacité et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des emballages en bâton sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe, la Chine. , Japon et Mexique. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique (MEA), qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui fait partie de l’Amérique du Sud ; Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché du stick pack en raison de la croissance de la population de la classe moyenne et du revenu disponible des habitants de la région. L’Amérique du Nord devrait connaître un TCAC élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la forte consommation de produits emballés.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des emballages de barres

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des emballages en bâton sont:

Smurfit Kappa, Berry Global Inc., Exair Corporation, RPC Group, Rexam, Bosch Packaging Technology, Sonoco, Constantia Flexibles, Huhtamaki OYJ, Mondi Group, Bosch Packaging Technology, Fres-Co System Inc., Oystar Group, UDG Healthcare PLC, Winpak , parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

