Le marché des emballages en PET devrait garantir une part de revenus notable au cours de la période 2022-2030

Marché mondial de l’emballage PET : par produit (PET amorphe et PET cristallin), par type d’emballage (emballage rigide et emballage souple), par type d’emballage (bouteilles et pots, sacs et pochettes, barquettes, couvercles/bouchons et fermetures, et autres), par industrie d’utilisation finale (aliments et boissons, produits ménagers, produits de soins personnels, produits pharmaceutiques et autres) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunités et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des emballages en PET couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des emballages de soins personnels.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/pet-packaging-market

Perspectives de l’industrie de l’emballage en PET

La taille du marché mondial des emballages en PET était évaluée à 60,4 milliards en 2020, ce qui devrait atteindre 85,6 milliards USD d’ici 2027, enregistrant un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le polyéthylène téréphtalate (PET) est un type de polyester expulsé dans des boîtes et des cruches en plastique, qui est ensuite utilisé dans l’emballage d’aliments et de rafraîchissements, d’articles de soins personnels et d’autres produits de consommation. Le matériau PET possède diverses propriétés d’emballage, ce qui le rend plus adapté que d’autres solutions d’emballage conventionnelles, telles qu’une transparence élevée, une surface brillante, une bonne stabilité, une légèreté, une résistance à haute pression et de bonnes propriétés de barrière.

Facteurs affectant le marché des emballages en PET au cours de la période de prévision :

Une croissance significative peut être projetée dans le paysage du marché des emballages en PET avec l’adoption de solutions d’emballage légères.

La diminution des coûts de production et de transport est l’un des principaux objectifs du fabricant des produits pour explorer les emballages en plastique légers, ce qui entraîne la croissance du marché des emballages en PET à travers le monde.

Faites une demande avant l’achat @ : https://www.marketstatsville.com/buy-now/pet-packaging-market?opt=2950

La demande d’emballages en PET a un impact positif avec la popularité croissante des matériaux d’emballage légers.

Les fluctuations des prix des matières premières et le manque d’installations de recyclage efficaces sont certains facteurs qui entravent la croissance du marché des emballages en PET à travers le monde.

Impact de COVID-19 sur le marché des emballages en PET :

Avec le déclenchement de la pandémie de COVID-19, la demande du marché des emballages en PET a considérablement augmenté avec l’augmentation de la livraison de marchandises à domicile. Les emballages en PET ont été conçus pour protéger le produit des dommages et de la contamination. De plus, les fabricants du marché des emballages en PET ont augmenté leur production en raison de l’augmentation de la demande et de l’offre de produits d’emballage en PET. Par conséquent, une croissance considérable de la valeur marchande des emballages en PET peut être projetée en 2020.

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/pet-packaging-market

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des emballages en PET en fonction du produit, du type d’emballage, du type d’emballage et de l’industrie d’utilisation finale.

Sur la base du produit, le marché des emballages en PET est segmenté en –

PET amorphe

PET cristallin

Sur la base du type d’emballage, le marché des emballages en PET est segmenté en

Bouteilles & bocaux

Sacs & pochettes

Plateaux

Couvercles/bouchons et fermetures

Les autres

Sur la base du type d’emballage, le marché des emballages en PET est segmenté en

Rigide

Flexible

Basé sur l’industrie d’utilisation finale, le marché des emballages en PET est segmenté en

Nourriture et boissons

Produits menagers

Produits de soins personnels

Médicaments

Les autres

Marché des emballages en PET : perspectives régionales

Le marché des emballages en PET a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des emballages en PET, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. On estime en outre que l’Amérique du Nord dominera le marché des emballages en PET au cours de la période de prévision. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/pet-packaging-market

Les principaux concurrents du marché mondial des emballages en PET comprennent –

Le marché des emballages en PET est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des emballages en PET opérant sur le marché mondial comprennent –

Groupe Alpha

Amcor plc

Baie Global Inc.

Emballage CKS

Comar LLC

Gerresheimer SA,

Compagnie d’emballage Graham

GTX HANEX Plastique Sp. zoo

Semble limité

Puissance PET

Plastipak

RESILUX SA

Silgan

Société de produits Sonoco

Tétra Laval.

Le rapport sur le marché des emballages en PET fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.